Za tjedan dana polijeće "strašni raketonosac": Tu-22M3M nosit će i do 4 rakete H-47M2 "Kinžal"

Na moderniziranom raketonoscu Tu-22M3M primijenjeni su novi motori i elektronska oprema namijenjeni strateškom bombarderu Tu-160. Odlikovat će ga izuzetan dolet i ono što je najvažnije - zastrašujuća vatrena moć. Po svemu sudeći grupa od 30 moderniziranih aparata Tu-22M3M će u vrlo uskom vremenskom okviru moći potopiti 120 neprijateljskih brodova različitog deplasmana pomoću hiperzvučnih raketa od kojih nema obrane.



Duboko modernizirani supersonični bombarder Tu-22M3M će biti spreman za početak završnog testiranja koje treba početi 16. kolovoza ove godine, predajom novog zrakoplova specijalnoj komisiji koja se sastoji od zrakoplovnih stručnjaka i eksperimentalnih vojnih pilota, javila je informativna služba zrakoplovne kompanije PAO "Tupoljev", a prenijela ruska agencija RIA Novosti.



Još sredinom svibnja je naša novinska kuća prenijela informaciju u kojoj se navodi da je prvi probni let duboko modernizirane verzije zrakoplova koji nosi oznaku Tu-22M3M, planiran za kolovoz ove godine. Izjavio je to generalni direktor PAO "Tupoljev" Aleksandar Konihov, i dodao da su kratki rokovi njegovog testiranja rezultat činjenice, da je zrakoplov razvijen na bazi i dalje vrlo upotrebljive varijante bombardera T-22M3.



"Ova verzija zrakoplova nema preveliku potrebu za dodatnim testiranjem. Testiranja će obuhvatiti svega nekoliko eksperimentalnih polijetanja, koja će potvrditi njegove unaprijeđene tehničke-taktičke karakteristike" - naglasio je neimenovani izvor iz ruskog vojnog sektora. Inače, konstruktorska dokumentacija je završena još u studenom 2017.godine, gdje se odmah krenulo s njenom praktičnom realizacijom.



Na moderniziranom raketonoscu primijenjeni su novi motori i elektronska oprema koje je namijenjena stateškom bombarderu Tu-160. Ovim tehničkim zahvatima, operativni dolet zrakoplova je uvećan za čak 50%, dok će njegova posada imati proširen obim mogućnosti za napade po različitim ciljevima, kao i na planu komunikacije s mobilnim zemaljskim i pomorskim terminalima.



Međutim, najvažnija stvar koja će biti postignuta ovom modernizacijom je sposobnost ovog zrakoplova da nosi najmodernije raketno naoružanje koje trenutno proizvodi ruska vojna industrija, ali i ono koje se još nalazi u fazi razvoja. Gotovo je izvjesno da će najnovija varijanta ovog bombardera moći koristiti rakete H-32, koje u stvari predstavljaju duboku modernizaciju rakete H-22 "Oluja". Rakete H-32 su toliko unaprijeđene u odnosu na bazičnu verziju "Oluje", pa se može konstatirati kako je riječ o praktički novom oružju. Za razliku od H-22 nova raketa je po gabaritima znatno manja,opremljena je novim tipom motora, a posebno se radilo na povećanju sposobnosti rakete da savlada proturaketnu obranu neprijatelja, koja je ojačana sustavima za protuelektronsku borbu. Uvećan je i njen maksimalni domet, koji sada iznosi 1000 km.



Kombinacijom njenih manjih gabarita, usavršenije bojeve glave i daleko potentnijeg motora, dobila se raketa koja će dostići granicu hiperzvučne brzine. Pretpostavlja se da će ova raketa moći razviti brzinu od 4,6 Macha što je čini izuzetno složenom metom za eventualno presretanje. Kada dođe u zonu cilja, raketa se na njega ustremljuje praktički u okomitoj putanji, čime se dodatno komplicira njen radarski zahvat pošto "Aegis" ne može ozračiti zonu "mrtvog" kutaa, koja se nalazi neposredno iznad broda.



Ali to nije sve. Ruski konstruktori intenzivno razmišljaju kako na ovu verziju zrakoplova integrirati najnoviji hiperzvučni raketni kompleks "Kinžal", Naime, ova raketa će po svojim sposobnostima dramatično povećati borbene mogućnosti moderniziranog ruskog bombardera. Zahvaljujući svom operativnom dometu koji će iznositi najmanje 1000km¹, vrtoglavoj brzini koju postiže na svojoj trajektoriji leta (>10 maha), ova raketa će naprosto biti neuhvatljiva za protivničke sustave PZO i PRO. Sama raketa će po svojim dimenzijama biti manja od spomenutih raketa H-22 i H-32 tako da se pretpostavlja da će jedan Tu-22M3M moći nositi i do četiri rakete H-47M2 "Kinžal".



Tu-22M3 je nadzvučni bombarder velikog doleta, koji se može koristiti u različitim tipovima borbenih misija. U svom naoružanju poseduje širok spektar ubojnog oružja, od kojeg je svakako najopasnija raketna komponenta klase zrak-zemlja i zrak-more. Široka paleta naoružanja mu dozvoljava da se bori protiv velikog broja kopnenih i pomorskih ciljeva na različitim daljinama. U naoružanju se nalazi od 1989. godine. Jedan je od najmasovnijih bombardera velikog doleta koji se nalazi u sastavu ruske armije. zrakoplovi ovog tipa su primijenjivani i u operaciji ruske vojske u Siriji.



¹Tu-22M3M je ipak sporija zračna platforma u odnosu na presretača MiG-31K što će sigurno uzrokovati manji operativni domet rakete "Kinžal"