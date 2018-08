Video: Ruskinja Trusova na otvorenoj kontrolnoj probi prva u svijetu skočila četverostruki Lutz

Prvi put u povijesti umjetničkog klizanja četrnaestogodišnja Ruskinja, Aleksandra Trusova, svjetska juniorska prvakinja, na kontrolnoj probi nacionalnog tima u podmoskovskom Novogorsku izvela je četverostruki Lutz i dva puna četverostruka tulupa.





Najkompliciraniji od svih skokova četverostruki Lutz do sada je viđen samo u izvođenju klizača (muškaraca), a ruska sportašica rekla je da joj je bilo potrebno dva mjeseca da savlada ovaj element. Trusova slovi za jedinu u svijetu klizačicu koja može izvesti tako bogat program, pišu ruski mediji.



Trusova je četverostruki Lutz koji može skočiti samo mali broj odraslih muškaraca izvela izuzetno kvalitetno, a da li će to ponoviti i na takmičenju ovisi samo o njoj. Ovo nije bio nastup na treningu, već na kontrolnoj probi u koju su se, iako neslužbeno, uključili i suci i stručnjaci, dajući potom savjete sportašima, a prisustvovao je i jedan broj gledatelja, istaknuo je predsjednik Federacije umjetničkog klizanja, Aleksandar Gorškov.



"Osim spomenutog Lutza, Trusova je izvela još dva četverostruka skoka, što je također važno. Na prvoj ovakvoj probi u sezoni, uoči juniorskog Gran prixa emocionalni naboj kod sportaša nije ništa manji, a možda je čak i veći nego na natjecanjima", rekao je Gorškov i dodao da su skoro svi članovi ruske juniorske reprezentacije odlično prošli kontrolnu probu.



On je ukazao da i Ana Šerbakova, još jedna djevojčica iz grupe čuvenog trenera Eteri Tutberidze, koja je izvela i olimpijsku prvakinju, Alinu Zagitovu, dobro skočila četverostruki Lutz, ali samo na zagrijavanju, ne uspjevši to ponoviti i na probi.



Zanimljivo je da se u ožujku ove godine pojavio videozapis na kojem Trusova skače četverostruki Lutz na treningu.



Prva faza juniorskog Gran prixa bit će održana od 22 do 25. kolovoza u Bratislavi.