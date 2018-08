Sjeverna flota obnavlja tenk M3 Lee iz Drugog svjetskog rata

Russia Beyond Croatia

Specijalisti Sjeverne flote obnavljaju američki tenk M3 Lee iz Drugog svjetskog rata. Jedinstveni primjerak izvađen je iz mora u lipnju. Na dnu Barentsovog mora proveo je 75 godina, no bez obzira na tolike godine, u relativno je dobrom stanju.

Na tenku je ostalo lako naoruažnje, no kako bi se ocijenilo stanje samog okvira tenka te pogonskog i ostalih agregata, potrebno je u potpunosti očistiti cijeli okvir s oplatama.

М3 Lee potonuo je na dno mora u zimu 1943. zajedno s brodom koji je bio u sastavu sjevernog konvoja koji se kretao prema SSSR-u u okviru programa Land-Lease. Brod se razbio od stijene otoka Kiljdin, a posada je poginula. Sovjetski mornari uspjeli su tada spasiti samo dio tereta, no tenk, nazvan u čast američkog generala, potonuo je na dno.

«Htjeli bi ga obnoviti, no ne do muzejskog stanja, nego do tvorničkog stanja, kako bi bio u voznom stanju i ispunjavao svoju funkciju za koju je bio prvotno namijenjen - kao ratni stroj», - odgovorio je za portal Zvezda zapovjednik Sjeverne flote, Nikolaj Jevmenov.

Specijalna remontna bojna koja se nalazi u sastavu Sjeverne flote već ima puno iskustva s obnavljanjem takvih oklopnih vozila. Već su obnovili tenkove kao što je "Sherman", a prošle godine je formiran i specijalni povijesni vod. Dobivši drugu priliku, ovi ratni strojevi sudjeluju u vojnim paradama, rekonstrukcijama povijesnih bitki te na izložbama.