Rusija nastavlja rad na oklopnom vozilu "Volk"

U Rusiji se nastavlja rad na projektu modularnog oklopnog vozila "Volk" (Vuk). Probni modeli ovog vojnog vozila namijenjeni su za sljedeću fazu testiranja, objavio je TASS.

Testiranje modularnog oklopnog vozila "Volk" vršeno je još prije tri godine u Arzamskom zavodu za strojogradnju. U ispitivanjima su sudjelovale četiri varijante vozila, među kojima transportno-teretni oklopni automobil za prijevoz tereta i vojnika, uz mogućnost postavljanja različitih borbenih modula. Osim toga, u desantnom segmentu vozila bila su postavljena sigurnosna sjedala za zaštitu vojnika u slučaju eksplozije mine na putu. "Volk" je također imao sustav za podešavanje visine klirensa i za pneumatski ovjes.

"Ova vozila su dala svoj doprinos unapređenju tehnologije i konstrukcije kod oklopnih vozila, ali bile su potrebne određene izmjene", navodi se u priopćenju.

Glavna specifičnost "Volka" po kojoj se on razlikuje od oklopnog vozila "Tigar" je u tome što on posjeduje unificiranu platformu na kotačima koja omogućava postavljanje modula za razne konkretne zadatke. "Tigar", međutim, posjeduje oklopni kostur iz jednog komada, sastavljen varenjem, i vozilo se ne može transformirati bez izmjene konstrukcije u tvorničkim uvjetima.

Taktičko-tehničke karakteristike "Volka" iz 2015. godine su: ukupna masa vozila od 7500 do 11 500 kilograma, brzina 120 kilometara na sat, s punim rezervoarom prelazi do 1000 kilometara. Na "Volk" se može postaviti minobacački sustav, protutenkovski raketni sustav, kao i protuzračni raketni sustav malog dometa. U desantnom odjelu vozila može se prevoziti 8 do 18 osoba.