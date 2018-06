Fokus na beskonačnost: Ruski start-up razvio head-up zaslon za kacigu

HUDWAY Sight je novi head-up zaslon koji se postavlja na vašu kacigu i prikazuje bilo koju aplikaciju za pametne telefone. Zaslon su razvili ruski poduzetnik Aleks Ostanin i njegov partner Ivan Klabukov. Novi uređaj dolazi u dva dijela - to su leća ispred vaših očiju i "mozak" koji se postavlja na stražnji dio kacige i prenosi informacije.

Ostanin se rodio u malom selu u blizini grada Iževska u planinskom području zapadnog Urala. Unatoč zanimanju za tehnologiju, njegov prvi posao je bio na lokalnom kolektivnom gospodarstvu, gdje se brinuo za 3500 krava.

Mirni seoski život nije bio za Ostanina, koji je uskoro osnovao IT kompaniju. Nakon što je zaradio nešto novca, kupio je Subaru WRX STI i počeo se baviti utrkama. "Pomislio sam kako bi bilo sjajno kad bih imao sve informacije o tome gdje cesta ide, pa sam počeo tijekom utrka koristiti GPS navigaciju. No to nije dobro funkcioniralo."

Ostanin je počeo istraživati HUD (head-up display) tehnologiju - tehnologiju prozirnih ili umanjenih zaslona koja "ne zahtijeva od korisnika da pomiče svoj pogled s mjesta prema kojem prirodno gleda". HUD ne ometa pogled korisnika, što se obično postiže korištenjem projiciranih ili reflektiranih prozirnih zaslona u vidokrugu.

Kao rezultat toga, ruski poduzetnik je razvio nekoliko novih rješenja, uključujući aplikaciju za upravljanje pametnim telefonom tijekom vožnje, i staklo za vozila s "prozirnom nijansiranom lećom koja odražava zaslon pametnog telefona i prikazuje navigaciju u ravnini vaših očiju", što je osobito korisno u uvjetima slabe vidljivosti.

Kompanija tvrdi da je HUDWAY Sight tanji, lakši, jednostavniji za proizvodnju i znatno jeftiniji od sličnih proizvoda na tržištu.

HUDWAY Sight je nastao u suradnji s DigiLensom, proizvođačem valovodnih leća, i kompanijom Young Optics, koja proizvodi sofisticirane optičke komponente. Pametni telefon služi kao upravljačka ploča za navigacijske aplikacije i važne podatke o vozilu, kao i pomoć pri povezivanju s glazbenom bibliotekom, aktiviranju glasovnih poruka i odgovaranju na pozive.

"Valovod omogućuje postavljanje fokusa u beskonačnost - i olakšava opažanje onoga što gledate", navodi se u priopćenju start-upa. "Osjećaj je jako prirodan i omogućava vašem mozgu da simultano prima informacije renderirane pomoću valovodnog uređaja i one iz stvarnog svijeta."