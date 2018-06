Najpoznatiji ruski haker: Kako ukrasti milijun

Bivši haker Sergej Pavlovič u rukama drži tiskarske ploče s motivom lažnih novčanica - na lijevoj je ruski predsjednik Putin, a na desnoj američki predsjednik Donald Trump, za vrijeme intervjua za Associated Press u Moskvi, 9. kolovoza 2017.

Sergej Pavlovič, jedan od 11 hakera optuženih za "najveću krađu osobnih podataka u povijesti SAD-a", sada živi mirni život uglednog poduzetnika - u okviru svoje e-trgovine prodaje ručno izrađene kasice u obliku američkog dolara. Također je objavio knjigu o računalnom kriminalu i kazni koju je odslužio.

"Nakon izlaska knjige, na društvenim mrežama mi se obratilo gotovo 200 ljudi, govoreći kako im je knjiga pomogla da se ne okrenu kriminalu", rekao je Pavlovič za Russia Beyond. U vremenskom razdoblju opisanom u knjizi broj registriranih korisnika na najvećem forumu za kupovinu informacija o tuđim kreditnim karticama nije premašivao 6000. Danas tržišta Darkneta imaju preko 2 milijuna članova.

Pavlovič je podrijetlom iz Minska, glavnog grada Bjelorusije, bivše sovjetske republike. Do trenutka u kojem je u dobi od 21 godine završio u zatvoru, već je bio milijunaš - zarađivao je 100 000 dolara mjesečno kradući podatke s kreditnih kartica američkih potrošača.

Nakon krađe podataka, Pavlovič i drugi kriminalci su podatke pohranjivali u šifriranom formatu na serverima u Istočnoj Europi i SAD-u, i zatim ih prodavali u tim zemljama. Brojevi kreditnih kartica bi se obično otisnuli na prazne kartice, i potom koristili za podizanje desetaka tisuća dolara s bankomata.

Pavlovič je na koncu osuđen na 10 godina zatvora u Bjerorusiji.

"Treba uzeti u obzir da je Sergej Pavlovič odrastao u vrijeme raspada SSSR-a. Njegove formativne godine su bile pod utjecajem kaosa u zemlji, financijske nestabilnosti i borbe za opstanak", napisao je u recenziji knjige Arkadij Buh, njegov odvjetnik.

"S obzirom na to da je većina ljudi nakon raspada Sovjetskog Saveza bila siromašna, mladi ljudi su očajnički željeli 'novi život', te su se ozbiljno uključili u hakiranje i 'carding'", dodao je Buh.

Pavlovič je u zatvoru otkrio novu vrstu posla - pružanje usluga konzaltinga i zaštite podataka od hakera poput njega samog američkih tvrtkama. Prije dvije i pol godine je izašao iz zatvora i sada živi u Moskvi.

"Sada vjerujem da je deset godina moga života koje sam posvetio kriminalu bilo potraćeno", rekao je Pavlovič. "Previsoka je cijena koju plaćate za nekoliko godina lagodnog života. Jedna od prednosti zrelosti je konačno biti u stanju vidjeti što je važno. Teško je to shvatiti u dobi od 20 godina."

Pavlovič snažno podupire blockchain i vjeruje da on može pružiti priliku za izgradnju sigurnih mreža koje su zaštićene od hakera i vlasti. Smatra i da blockchain može pružiti platformu za izbore, no tehnologiju tek treba usavršiti. Do sada su hakeri u trgovanju kriptovalutama već ukrali oko milijardu dolara.

Pavlovičev novi internetski biznis sada ima osam zaposlenika. Kaže da je legalni posao puno teži od kriminala. "Radim 20 sati dnevno, a moj je prihod znatno niži, ali i sigurniji." Njegova djevojka, porijeklom iz Litve, također radi s njim.

"Vrijeme koje provodite s onima koje volite i vaša obitelj, promatranje kako vaša djeca rastu - to je ono što je stvarno bitno! Trebalo mi je sedam godina zatvora da shvatim tu jednostavnu istinu."