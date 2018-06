Indijski veleposlanik u Rusiji: Indija ne odustaje od kupnje S-400

Russia Beyond Croatia

Moskva i New Delhi postigli vidan napredak u pripremi ugovora, ocijenio je Pankaj Saran, indijski veleposlanik u Rusiji.



"Posvećeni smo svim našim sporazumima u tom području, uključujući kupnju S-400", odgovorio je veleposlanik na pitanje je li SAD može utjecati na Indiju da promijeni stavove u pregovorima o kupnji ruskih sustava.



Indijski diplomat je naglasio da su dvije strane postigle značajan napredak u pripremi ugovora, ali nije mogao precizirati kada će on biti potpisan. Kako su ranije indijski mediji izvijestili, indijsko ministarstvo obrane obratilo se vladinom Odboru za sigurnost tražeći da odobri ugovor o kupnji ruskih sustava PZO-PRO S-400 u ukupnoj vrijednosti od oko 5.5 milijardi dolara. Objavljene informacije izazvale su zabrinutost u Washingtonu, pa je tako predsjednik odbora za pitanja oružanih snaga predstavničkog doma američkog Kongresa William Thornberry rekao za televizijsku postaju NDTV da bi kupovina ruskih S-400 se mogla odraziti na vojnu suradnju New Delhija i Washingtona.



Indijski ministar obrane Nirmala Sitaraman izjavio je da se dogovor između Rusije i Indije o kupnji S-400 nalazi u završnoj fazi.



Protuzrakoplovni raketni sustav S-400 (u verziji za izvoz "Trijumf") ušao je u sastav naoružanja ruske vojske 2007. godine. Sustav može uništiti sve suvremene i napredne sustave zračnog napada, a među njima krstareće rakete, zrakoplove taktičke i strateškog zrakoplovstva, manevrirajuće bojeve glave balističkih raketa.



Ugovori o isporuci S-400 sklopljeni su s Kinom i Turskom. U toku su i pregovori o prodaji glasovitog PZO-PRO sustava Saudijskoj Arabiji.