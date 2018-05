Agilni "Rus" protiv nevidljivog "Kineza": Opasan izazov, a različite koncepcije

U tekstu se konstatira da Rusi sa svojim aparatom pete generacije Su-57 imaju prednost u odnosu na svog istočnog "konkurenta" u kategorijama kakve su manevrabilnost i supersonična krstareća brzina, zahvaljajući efikasnijim motorima AL-41F1, gdje će to još više biti izraženo kada se usvoji novi motor "tip-30", koji predstavlja čudo ruske zrakoplovne industrije.



Osnovni problem kineskog zrakoplova pete generacije je nedovoljno dobar motor, konstatira se u ovoj publikaciji. Trenutno je na ovaj aparat integriran motor ruske proizvodnje. Kina intenzivno radi na konstrukciji svog vlastitog motora koji će omogućiti da se J-20 ako ne potpuno izjednači, onda barem približi ruskom analogu.



Prema autorima ovog teksta, kineski zrakoplov ima bolje parametre kada je u pitanju razina "stealtha" za neprijateske radare. Zaključak za ovu ocjenu je izveden na osnovnu obavještajnih, ali i drugih vrsta informacija, koji ukazuju da je J-20 tehnološki napravljen po uzoru na američke zrakoplove F-22 i F-35.



Što se tiče taktičke upotrebe ovih zrakoplova, i tu postoje određene razlike, točnije prioriteti. Kineski zrakoplov je predviđen da bude udarni zrakoplov velikog doleta, koji u svom radijusu ima američke zračne i pomorske baze raspoređene u Tihom oceanu, a koje u svom sastavu imaju avio-tankere i desantne pomorske kapacitete. Dakle on ima više bombardersku nego lovačku ulogu, i u suštini nije namijenjen za zračni okršaj s američkim letjelicama F-22 ili F-35, izuzev kada je to neophodno.



S druge strane, glavni zadatak ruskog Su-57 je ostvarivanje apsolutne prevlasti u zraku i on je prije svega izraziti lovac. Ruski konstruktori su ga tako koncipirali, da bude "ubojica" naših lovaca pete generacije, kakvi su F-22 ili F-35, zaključuje autor ovog teksta.



Dok Rusija i NR Kina rade na uvođenju zrakoplova pete generacije u svoje oružane snage, dotle se SAD nada da će do 2030.godine razviti potpuno novu koncepciju letjelice koja će biti sposobna savladati svaki oblik neprijateljske protuzrakoplovne obrane, kao odgovor na sve veću dominaciju ruskih sustava PZO i PRO u odnosu na praktično sve konkurente. Do tada, oni su osuđeni da moderniziraju svoju brojnu flotu koju uglavnom čine zrakoplovi četvrte generacije, kakvi su npr. aparati F-15C Eagle.