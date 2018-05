Rusija neće razglašavati karakteristike bespilotnog podvodnog aparata na atomski pogon "Posejdon"

Russia Beyond

"Rusija neće objavljivati podatke o karakteristikama besposadne atomske podmornice 'Posejdon', o kojoj je u svom obraćanju Federalnoj skupštini i javnosti govorio predsjednik Rusije", izjavio je za agenciju Interfax rukovoditelj Ujedinjene brodogradilišne korporacije Aleksej Rahmanov.

"Vladimir Putin je samo nagovijestio neke od karakteristika takvih aparata. Riječ je o jednom od slučajeva u kojima se detaljnije karakteristike u principu ne iznose u javnost", rekao je Rahmanov.

"Predsjednik je rekao da podmornica-robot s nuklearnim energetskim uređajem nije prototip. Ja ne mogu reći ništa više od onog što je on rekao, međutim, to nisu fantazije, prototipovi, niti animirani filmovi. To su uzorci koji postoje u stvarnosti", dodao je Rahmanov.

Šef ruske države je u obraćanju Federalnoj skupštini izjavio da se u Rusiji stvaraju bespilotni podvodni aparati koji mogu ploviti u velikim dubinama i na interkontinentalnim relacijama brzinom višestruko većom od one koju razvijaju podmornice, najmodernija torpeda pa i najbrži površinski brodovi. Bespilotni podvodni aparati mogu biti opremljeni konvencionalnim i nuklearnim bojevim glavama što im omogućuje da uništavaju širok spektar ciljeva, uključujući skupine nosača zrakoplova, obalna utvrđenja i infrastrukuru, naglasio je Putin.