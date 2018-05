The National Interest usporedio mogućnosti izraelske "Merkave" i ruskog tenka T-14 "Armata"

Američki časopis The National Interest je pokušao usporediti najnoviji ruski tenk T-14 "Armatu" s izraelskim tenkom "Merkava", i to s njegovom posljednjom modifikacijom - Merkava Mark IV Windbreaker.

U tekstu se primjećuje da suvremena verzija "Merkave" predstavlja zaista izvanredan osnovni borbeni tenk izraelske vojske, koji je opremljen aktivnom oklopnom zaštitom tenka "Trophy", kao i borbenim informacijsko-zapovjednim sustavom "Tzayad". Zahvaljujući suvremenoj konstrukciji tenka i njegovoj modularnosti, i dalje postoji ozbiljan prostor za njegovo usavršavanje.

Jedna od zaista revolucionarnih inovacija jest mogućnost implementacije novog sustava "Iron Vision" koju je razvila čuvena izraelska tvrtka ELBIT Systems. On se sastoji od kacige koju nose zapovjednici tenkovskih posada, a koja radi na istim principima kao što je to kaciga pilota na borbenom zrakoplovu. "Head-up" display zapovjednika tenka je kompletno povezan sa svim opto-elektroničkim senzorima na vozilu i videokamerama, tako da on ima punu preglednost situacije oko tenka. On sada nema potrebu non-stop gledati u monitore, već cijelu situaciju ima izravno ispred svojih očiju, koju promatra jednostavnim pokretima glave. Ima osjećaj kao da je proturio glavu kroz poklopac tenka. Ovo višestruko povećava osjećaj situacijske taktičke svijesti u odnosu na modele drugih proizvođača, dok istovremno omogućuje posadi da ne bude izložena neprijateljskoj vatri.

Značajna prednost OBT "Armate" se ogleda u naprednijim sustavima zaštite tenka, prije svega njegovoj aktivnoj i pasivnoj zaštiti. Još jedna prednost je i besposadna kupola, koja je karakteristična za ruski tenk četvrte generacije. Osim toga, ruski tenk će biti i daleko brži od "Merkave", koja ima pogonski agregat približno iste snage kao i "Armata" (1500 KS), ali koja je zato teža za gotovo 20 tona.

Kapetan Stefan Bühler, koji slovi za izuzetnog poznavatelja oklopnih borbenih strojeva (inženjer tehničkih znanosti i starješina u oklopnim borbenim sastavima), upravo naglašava da će zahvaljujući izvrsnom odnosu snaga/težina ruski tenk biti daleko superiorniji od osnovnih borbenih tenkova M1A2 SEP v.4 i Leopard 2 kada je u pitanju pokreljivost na frontu.

"Ruski tenk ima daleko bolji odnos snaga/težina u odnosu na NATO tenkove (M1A2 SEP v.4 i Leopard 2). Sa svojom težinom od 48 tona, on je za 20% lakši od ovih tenkova, što rezultira njegovom daleko većom specifičnom snagom koja je osnovna za agilnost, pokretljivost. Tako, na primjer, "Armata" ima odnos 33,1 KS/1000 kg, dok je kod zapadnih tenkova ovaj odnos 24 KS/1000 kg. Dakle, u odnosu na naše tenkove ruski tenk se već sada može klasificirati kao ekstremno agilan tenk", konstatira Bühler.

Nadalje, s obzirom na kombinaciju aktivne oklopne zaštite, reaktivnog oklopa i osnovnog višeslojnog oklopa, T-14 će imati bolju oklopnu zaštitu u odnosu na ova dva tenka. Dakle, bez obzira što će ovaj tenk biti daleko lakši, njegov oklop će biti osposobljen da izdrži daleko jače udarce (kinetičke projektile, kumulativne granate, tandem-kumulativne rakete i sl.) od svojih zapadnih konkurenata. Bühler posebno ističe tehničko rješenje besposadne kupole, koja će omogućiti daleko veći stupanj preživljavanja posade ukoliko dođe do penetracije osnovne oklopne zaštite.

Prema stručnjacima ovog lista, izraelski tenk ima prednost kada je u pitanju kvaliteta sustava za upravljanje vatrom, kao i u količini različitih opto-elektronskih uređaja koji su sastavni dio opreme tenka. Međutim, Bühler generalno ističe problem kvalitete senzora koji se inače ugrađuju u tenkove. "U usporedbi sa starijim optičkim sustavima, videokamere i opto-elektronski nišani koji se danas primjenjuju na tenkovima nisu ništa manje osjetljivi na neprijateljsku vatru. Optika je i dalje 'Ahilova peta' svakog borbenog tenka, uključujući tu i ruski T-14", smatra Bühler.

U tenkovskoj bitci pobijedit će ona posada koja prva vidi svog protivnika, zaključuje se u ovom tekstu. Trenutno izraelski sustav "Iron Vision" daje određenu prednost posadi koja ga koristi. Međutim, zahvaljujući svojim razvojnim potencijalima, zasigurno nismo daleko od toga da i Rusija napravi svoju verziju "sokolovog oka iz utrobe tenka", čime će u potpunosti povratiti ravnotežu na ovom polju.