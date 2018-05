Po dimenzijama je sićušan, ali zato može ispaliti "uragan" raketa na udaljenost od 2500 km

Prikazani su kadrovi gdje se vidi brod koji plovi po površini jezera, kao i aktivnost njegove posade. Radi se o površinskom borbenom brodu "Uragan", koji je nedavno napustio luku brodograđevnog zavoda "Pela", i pristupio prvoj etapi plovnog ispitivanja. Za vrijeme njegovih ispitivanja planirano je da se izvrši kompleksna provjera svih sustava koji se nalaze na brodu. Nakon uspješnog završetka ispitivanja, ovaj brod će popuniti pomorske jedinice Baltičke flote.

Mali raketni brod "Uragan" je glavni brod projekta 22800 "Karakurt" (prev. "Crna Udovica). Ovi se brodovi, iako mali po svom deplasman, odlikuju izuzetno snažnim naoružanjem kojeg čine rakete "Kalibr" i "Oniks".

Svaki "Karakurt" nosi osam vertikalnih lansirnih jedinica mod. ZS14. U njima se mogu bazirati protubrodske rakete P-800 "Oniks" ili univerzalne krstareće rakete "Kalibr-NK", koje uglavnom služe za napad na zemaljske ciljeve (klasa "Bujan" je mogla nositi samo rakete kompleksa "Kalibr"). Dakle, "Karakurt" će pored kopnenih ciljeva moći napadati i neprijateljske brodove, i to u radijusu i do 500 km, što mu zaista daje jednu ozbiljnu univerzalnost u izvršavanju različitih borbenih zadataka, i to s najubojitijim pomorskim oružjem. S raketama "Kalibr" njegov udarni potencijal će se moći projicirati na daljine i do 2500 km.

Za izvršenje ovako kompleksnih zadataka udara s distance brodovi ovog tipa će biti opremljeni vrlo kvalitetnim radarsko-opažačkim i komunikacijskim sustavima nove generacije. Prema provjerenim podacima, mali raketni brodovi projekta 22800 "Karakurt" će biti opremljeni borbenim zapovjedno-informacijskim kompleksom "Sigma-E" i automatiziranim višenamjenskim kompleksom za razmjenu podataka "Trassa-E". Opažanje situacije u zračnom i pomorskom prostoru, otkrivanje i identifikacija ciljeva će biti osigurani integracijom različitih radarskih postaja, uključujući tu i suvremeni radarsko-opažački kompleks "Mineral-M" dometa 450 km. Većina ove opreme će biti smještena iznad zapovjednog tornja broda, koji je projektiran tako da se na njega mogu postaviti četiri fazne antenske rešetke, čime će se dobiti kružna zona opažanja.

Artiljerijki sustav se sastoji od brzometnog univerzalnog topa A190 "Universal" kalibra 100 mm. Ovaj automatski top je sposoban ispaliti 80 granata, na daljinu i do 21 000 metara. Njegov maksimalni vertikalni domet je 15 000 metara, pa se može upotrijebiti i kao sredstvo PA obrane.

Za borbu protiv ciljeva u zraku, prva dva broda klase "Karakurt" ( "Uragan" i "Tajfun") bit će naoružana artiljerijskim sustavima AK-630M. Treći brod ove klase, "Štorm", će na ovom planu dobiti vrlo ozbiljno pojačanje. Naime, planirano je da se ove brodove integrira hibridni artiljerijsko-raketni kompleks izvanrednih tehničko-taktičkih mogućnosti "Pancir-M". Ovaj kompleks je osposobljen za borbu protiv svih vrsta zračnih objekata, s posebnim naglaskom na borbu protiv raketa klase more-more i zrak-more. Njegov radar s faznom antenskom rešetkom centimentarskog i milimetarskog opsega, koji je izrađen na bazi radarske stanice 1RS2-1Je "Šlem", može otkriti ciljeve s minimalnim radarskim odrazom, na daljini i do 23 km. Također, pored njega se nalazi i pasivna elektro-optička postaja koja može otkriti cilj na daljini i do 18 km.

Po otkrivanju mete kompleks se automatski navodi ka cilju i uništava ga kombiniranim raketno-artiljerijskim djelovanjem. "Pancir-S" je naoružan s osam raketa 57E6Je, koje imaju maksimalni horizontalni domet i do 20 km. Vertikalni domet ovih raketa je 15 km. Pored raketnog naoružanja, tu se još nalaze i dva rotacijska 6-cijevna topa u kal. 30 mm GŠ-6-30, koji stvaraju zaista impresivnu gustoću vatre (i do 10 000 granata u minuti). Zahvaljujući izuzetno kratkom vremenu reakcije, ovaj kompleks s 8 raketa i borbenim spremnikom od nekoliko tisuća granata može u vrlo kratkom vremenskom rasponu oboriti popriličan broj protubrodskih raketa koje su simultano ispaljene na "Karakurt" (kompleks može istovremeno gađati 4 različita cilja s gotovo 100%-tnim uspjehom).