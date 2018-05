Video: Ruski pandan Boeinga 737 i Airbusa A320 uzletio u nebo

Drugi ruski probni zrakoplov MS-21-300 izveo je kratki let među oblacima nakon što je 12. svibnja uzletio s piste Irkutske tvornice za proizvodnju zrakoplova. Prvi let je trajao sat vremena i sedam minuta na visini od 3000 metara, pri čemu se zrakoplov kretao brzinom do 400 kilometara na sat.

Za vrijeme leta provjereni su stabilnost letjelice, funkcioniranje mehanizacije krila i podvozje zrakoplova. Također je analizirana oprema na letjelici. Prema izjavi probnog pilota Vasilija Sevastjanova, sve se odvijalo prema planu.

Ruski ministar industrije i trgovine Denis Manturov je izjavio da će još tri zrakoplova MS-21-300 biti testirana 14. svibnja, pri čemu će dva letjeti, a jedan će proći statička testiranja. On je dodao da Irkutska tvornica radi na tri sljedeća zrakoplova ovog tipa.

Porodicu zrakoplova MS-21 čine kratkotrupni i srednjetrupni putnički zrakoplovi koji trebaju zamijeniti zrakoplove Tupoljev Tu-134 i Tu-154. MS-21 može prevoziti 211 putnika, zbog čega je izravna konkurencija različitim modifikacijama Boeinga 737 i Airbusa A-320.

Prvi probni let zrakoplova MS-21 izveden je u svibnju 2017. godine. U veljači ove godine "Aeroflot" je potpisao ugovor o nabavi 50 zrakoplova ovog modela.