Što je uzrokovalo pad ruskog zrakoplova Su-30SM i je li se on mogao spriječiti?

Jučer je Ministarstvo obrane RF i službeno potvrdilo pad višenamjenskog borbenog zrakoplova Su-30SM, koji se srušio u vode Sredozemnog mora, nedaleko od sirijskih obala. Izgleda da se oba pilota koja su se nalazila u zrakoplovu nisu niti pokušala katapultirati iz njega, jer su praktički do posljednjeg trena imala povjerenje u svoju svemoćnu borbenu letjelicu. U narednom tekstu prenosimo riječi poznatih ruskih stručnjaka i legendarnih pilota koji su dali svoje mišljenje o ovom nesretnom događaju.

Prema riječima bivšeg zamjenika zapovjednika ruskih Vojno-zračnih snaga, general-pukovnika Nikolaja Antoniškina, prilikom pada ove letjelice je došlo do otkazivanja oba motora. "Ukoliko je zrakoplov prošao kroz jato ptica, onda je ova moja mogućnost realna. Međutim, ukoliko je u pitanju bila samo jedna ptica, koja je izazavala oštećenje jednog motora, tu je bio drugi motor koji može nadomjestiti njegov nedostatak i sigurno vratiti letjelicu u bazu", izjavio je general. Pri tome je general napomenuo da je, ukoliko dođe do otkazivanja motora na tako maloj visini, zrakoplov praktički nemoguće spasiti.

Slično mišljenje ima i general-pukovnik Vladimir Šamanov, predsjednik Odbora za sigurnost koji se nalazi unutar Federalnog parlamenta. "Visina nije dozvoljavala efikasnu primjenu bilo kakvih mjera da se zrakoplov spasi", istaknuo je Šamanov. On je siguran da će naknadna istaga utvrditi prave razloge ove nesreće. Šamanov je također podsjetio da posade koje upravljaju svojim borbenim letjelicama uvijek pokušavaju spasiti zrakoplov iz teških situacija. Jednostavno, ovi piloti su svjesni kakve letne mogućnosti imaju njihovi zrakoplovi, i često pokušavaju iz praktički nemogućih situacija spasiti letjelicu. A u takvim okolnostima, nažalost, sve se odvija u vremenskom intervalu koji se mjeri u sekundama (kada je visina ovako mala, onda su u pitanju i djelići sekunde), gdje nema nikakvog prostora za donošenje racionalnih procjena.

Anatolij Kvočur, legendarni probni pilot iz vremena SSSR-a i Heroj Rusije, vjeruje da je uzrok ove nesreće ptica koja je uletjela u motor, prilikom čega su nastala nepopravljiva oštećenja, uslijed čega je zrakoplov pretrpio avio-katastrofu. "Postoji velika vjerojatnost da je uzrok ove tragedije ptica. Zrakoplovi se kreću takvim brzinama da kontakt sa zračnim objektima poput veće ptice, koja prolazi kroz usisnik zraka i dolazi do motora, može proizvesti njegovo uništenje". Ovaj pilotski as je na svojoj koži osjetio što to znači kada se njegov zrakoplov suočio sa sličnom situacijom. Naime, 1989. godine Kvočur je sa svojim zrakoplovom MiG-29 sudjelovao na aero-mitnigu u Le Bourgetu (Francuska), kada je prilikom izvođenja kompleksa agilnih manevara na maloj visini odjednom prestao raditi jedan od motora, a razlog za njegovo otkazivanje je bila upravo ptica, koja jednostavno nije mogla izbjeći zrakoplov. Zrakoplov je strmoglavo počeo gubiti na visini, a pilotu je preostalo taman toliko vremena da instiktivno reakcijom preusmjeri zrakoplov u sigurnom pravcu gdje nema publike, i da se istodobno katapultira.

Viktor Murahovski, glavni urednik časopisa Arsenal Otečestva, ističe da je gubitak Su-30SM slučaj koji se jednostavno događa. "Mi u ovom konkretnom slučaju možemo samo izraziti svoje žaljenje što se ovakve stvari događaju. Jednostavno, to se događalo i uvijek će se događati. Posebno ako se imaju u vidu dimenzije intenziteta i obima borbene eksploatacije naših zrakoplovnih snaga koje se nalaze na prostoru avio-baze Hmejmim", logično zaključuje stručnjak.