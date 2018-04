Je li američki nevidljivi lovac zapravo "sovjetskog porijekla"?

Russia Beyond Croatia

Portal Task & Purpose piše da je pojavu novog zrakoplova sa stealth tehnologijom omogućio pad "željezne zavjese". Tvrtkaa "Lockheed Martin" i konstruktorski biro "Jakovljev" potpisali su 1991. godine sporazum o suradnji, pa je američka tvrtkaa tako došla do važnih podataka o zrakoplovu Jak-141 za koji su bile potrebne godine i godine rada.



"To su bile vrlo važne informacije koje su pomogle da se napravi motor, a to je srce suvremenog F-35“, navodi portal.



F-35 se može smatrati direktnim nasljednikom modela Jak-141, iako imaju različite aerodinamične profile i sustave stabilizacije", tvrdi autor članka.

F-35As U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw



"Podaci dobijeni iz sovjetskog projekta zrakoplova s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem su sigurno korišteni za izradu jurišnog lovca F-35. Tako dolazimo do zaključka da svoje postojanje F-35 duguje programu naoružanja sovjetske epohe", piše autor.



Jak-141, višenamjenski palubni zrakoplov s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem namijenjen je za zaštitu nosača zrakoplova od zračnih snaga protivnika i za bombardiranje kopnenih i morskih ciljeva. Konstruiran je 70-ih godina, a prvi let je izveden 1987. Rusko vojno zrakoplovstvo ga nikada nije koristilo.



F-35 lightning II je "nevidljivi" jednomotorni višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije za zračne borbe, uništavanje kopnenih i morskih ciljeva i izviđanje.