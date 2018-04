Za Dan Pobjede će biti predstavljen još jedan novi model ruske vojne tehnike

Russia Beyond

S obzirom na to da je vozilo namijenjeno uporabi u surovim uvjetima Arktika, njegova osnovna specifika je izuzetno kvalitetan sustav za grijanje kabine vozila, koji pored unutarnjeg prostora zagrijava i oba sjedala.

U slučaju potrebe vozilo "Berkut 2" može prevoziti do četiri vojnika u punoj borbenoj opremi, kao i vući teret težine 300 kilograma.

Kretanje po neravnom terenu koji je prekriven dubokim snijegom omogućuju gusjenice široke pola metra. Ovaj "snjegomobil" može savladavati uzbrdice i nizbrdice s nagibom do 30 stupnjeva bez sanjki i do 20 stupnjeva ako uz to tegli i dodatni teret.

Predviđeno je da se na "Berkut 2" iza kabine postavi pokretna turela gdje će se nalaziti mitraljez. Za bolje osvjetljenje prilikom vožnje u noćnim uvjetima vozilo ima dva dodatna svjetla, a vozač ima i pribor za noćno gledanje.

Vozilo je dugo 3870 mm, široko 1730 mm, visoko 1970 mm. Masa vozila s opremom iznosi 1200 kilograma, a maksimalna masa 1500 kilograma. Motor snage 87 konjskih snaga vozilu omogućuje da dostigne brzinu do 65 kilometara na sat. S punim rezervoarom prelazi 500 kilometara.