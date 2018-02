Grupa mladih ruskih znanstvenika razvija nadzvučni civilni zrakoplov: Preko oceana 8 puta brže od

U našem Institutu tim talentiranih mladih znanstvenika, studenata i postdiplomaca Moskovskog fizičko-tehničkog instituta (MFTI) radi na stvaranju koncepcije civilnog nadzvučnog zrakoplova. Taj zrakoplov će prevoziti putnike preko oceana brzinom sedam do osam puta većom od brzine zvuka, navodi riječi Černiševa služba za odnose s javnošću Instituta.

Kako je naglašeno, akademik RAN-a Černišev ovu je izjavu dao u okviru Zimske fizičko-matematičke škole MFTI, na kojoj su razmatrane perspektive razvoja zrakoplovstva, uključujući uvođenje umjetne inteligencije i razvoj nadzvučnih tehnologija u civilnom zrakoplovstvu. Černišev je u vodeće oblasti rada CAGI-ja ubrojao unapređenje aerodinamičke sheme i konceptualnog projektiranja zrakoplova.

Zrakoplov koji će moći letjeti velikim brzinama razvija se u okviru sedmog po redu Europskog okvirnog programa za istraživanje koncepcije putničkog zrakoplova na vodikovo gorivo. CAGI u tom poslu realizira značajan dio računskih i eksperimentalnih istraživanja i bavi se izradom prototipova za letna testiranja, rečeno je iz Instituta.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin se krajem siječnja založio za stvaranje civilne verzije nadzvučnog zrakoplova na bazi Tu-160. "Trebalo bi napraviti i civilnu verziju", rekao je Putin, kojem je nedavno u Kazanju demonstriran let novog nadzvučnog strateškog raketonosca Tu-160 "Petr Dejnekin". On je naglasio da će se sada moći brže stići do New Yorka, nego od Kalinjingrada do Vladivostoka.

Voditelj Ujedinjene korporacije za proizvodnju zrakoplova Jurij Slesar je Putinu rekao da poduzeće ima projekt sličnog nadzvučnog civilnog zrakoplova.