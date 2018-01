Izgradit ćemo vojsku od prvoklasnog čelika! Od 2020. godine stiže na stotine "Armata"

Serijska proizvodnja tenkova nove generacije T-14 "Armata" započinje 2020. godine, i planira se kompletiranje nekoliko stotina ovih tenkova. Ovu informaciju je otkrio izvor koji se nalazi unutar vojno-industrijskog kompleksa, prenosi agencija TASS. "U okviru državnog programa modernizacije ruskih oružanih snaga, koji je preciziran za vremensko razdoblje od 2018. do 2027.godine, planirana je masovna proizvodnja tenkova na platformi nove generacije 'Armata' i to u količini od nekoliko stotina komada", izjavio je sugovornik agencije TASS.

On je tom prilikom istaknuo da će prvi kontigent novih tenkova biti isporučen elitnim tenkovskim sastavima ruske vojske. To se prije svega odnosi na 1. gardijsku tenkovsku armiju koja se nalazi u Moskovskoj regiji, kao i 20. gardijsku kombiniranu armiju koja se sa svojim stožerom nalazi u Voronježu. Pored ova dva elitna strategijska sastava ruske vojske, osnovni borbeni tenk nove generacije T-14 "Armata" popunit će i oklopne jedinice u sastavu 8. gardijske kombinirane armije koja se nalazi na Kavkazu.

Izvor je također napomenuo da se u drugoj polovici tekuće godine očekuje kompletiranje ogledne serije ovih tenkova, koja će biti testirana u operativnim jedinicama ruske vojske. Što se tiče njihovog ukupnog broja, koji će biti testiran u narednih 12-18 mjeseci do službenog početka serijske proizvodnje, izvor nije naveo ništa konkretno. Neslužbeno se radi o oglednoj seriji koja neće prijeći brojku od 20 jedinica.

Zapovjednik Kopnene vojske Oleg Saljokov je krajem prosinca 2017. godine otkrio informaciju o skorijoj nabavi prvog eksperimentalnog kontigenta tenkova "Armata". Potvrdu o uvođenju tenkova nove generacije u naoružanje ruske vojske dao je i agilni ruski zamjenik premijera Dmitrij Rogozin. On je istaknuo da su ovi tenkovi sastavni dio programa modernizacije ruske vojske u razdoblju 2018.-2027. godine. Prvi primjerci ovih tenkova se u ruskoj vojsci mogu očekivati već do kraja ove godine. Tako je zamjenik generalnog direktora čuvene tvrtke "Uralvagonzavod" u travnju 2016.godine izjavio da će do kraja 2018. godine ova tvrtka napraviti i isporučiti do 100 tenkova ovog tipa. On tom prilikom nije precizirao nalaze li se u količini od 100 tenkova i eksperimentalne verzije namijenjene testiranju i daljnjem usavršavanju tenka.