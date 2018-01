Stigle nove rakete za ruski "Pancir": "Čavao-raketa" presreće granatu u letu!

Postojeći arsenal ruskih raketa PZO uskoro će biti dopunjen najnovijom malogabaritnom raketom, koja posjeduje jedinstvenu konstrukciju i karakteristike. Raketa je konstruirana na temelju borbenog iskustva iz Sirije, i namijenjena je opremanju hibridnih raketno-topovskih sustava protuzračne obrane "Pancir". Njezina osnovna funkcija je efektivna borba protiv izrazito malih i brzih ciljeva, kao što su, primjerice, bespilotne letjelice ili rakete ispaljene iz višecijevnih lansera. Zbog svojih minijaturnih dimenzija, ova raketa je od strane protuzračnih posada na sustavu "Pancir" već dobila svoj prepoznatljivi nadimak - raketa "čavao". Četiri "čavao-rakete" se nalaze u klasičnom lansirnom kontejneru koju koristi standardna raketa 57E6Je u sastavu sustava "Pancir". Treba istaknuti da će se ova raketa u perspektivi razviti do te mjere da će biti osnovno oružje za presretanje minijaturnih visoko-preciznih projektila neprijatelja.

Američki stručnjaci su ruski sustav kratkog dometa nazvali "idealnim oružjem" kada je u pitanju borba protiv masovnih zračnih napada bespilotnim letjelicama. Tako je prije tri dana američki časopis The National Interest objavio tekst pod naslovom "Russia Just Might Have the Perfect Weapon to Crush 'Swarm' Attacks", u kojem je zaključeno da SAD nema adekvatno oružje koje se na jednako učinkovit način može oduprijeti novoj taktici terorista. Zbog forsiranja zrakoplovne komponente, u potpuno drugi plan je stavljen razvoj sustava PZO kratkog dometa i brze reakcije, kojeg su Rusi u međuvremenu usavršili do maksimuma, i kojima trenutno nema premca u svijetu.

Ministarstvo obrane je ruskom internetskom portalu Izvestija priopćilo da se nova ruska raketa nalazi u fazi intenzivnih ispitivanja. Ona je do sada oborila veliki broj vježbovnih ciljeva koji imitiraju upravo ona napadna sredstva za koje je ova raketa specijalizirana. Po okončanju detaljne faze ispitivanja, "čavao-raketa" će po ubrzanoj proceduri ući u standardno naoružanje raketnih sustava PZO "Pancir-S" i "Pancir-SM". Ona će posadama na ovim sustavima jamčiti obaranje praktički svih zračnih ciljeva, izuzetno malih dimenzija.

ZRPK Pancir-S1 Sergej Bobiljev/TASS Sergej Bobiljev/TASS

Perspektivna navođena protuzračna raketa malih dimenzija, namijenjena opremanju PZO sustava "Pancir", prvi put je demonstrirana na međunarodnom vojno-tehničkom forumu "Armija-2017". Novu raketu je konstruirala čuvena tulska tvrtka AO "Konstruktorskoe bjuro priborostroenija". U njezinom su razvoju intenzivno korištena postojeća borbena iskustva koje je "Pancir" nakupio na prostoru Sirije. Njezina osnovna funkcija je borba protiv svih vrsta bespilotnih letjelica, ali i sustava visoko-preciznog oružja, kakve su, npr., artiljerijske granate različitih kalibara.

Što se tiče konstrukcije same rakete, zna se da je ona obložena korpusom koji je izrađen od kompozitnih materijala. Motor je izuzetno potentan i ima ograničeno vrijeme trajanja, poslije čega raketa po inerciji leti ka cilju. Predviđeno je da se u jedan lanser uklope četiri ove rakete. Teorijski, jedan protuzračni raketni sustav "Pancir-S" može biti naoružan s 32 "čavao-rakete".

Ruski vojni stručnjaci su suglasni da se u novokomponiranim uvjetima uporabe bpl sredstava od strane terorista iskazala nasušna potreba za razvojem novog streljiva koji će u potpunosti zaustaviti ovu prijetnju. U tom su smislu identificirana dva osnovna zahtjeva koja ovo streljivo mora posjedovati:

Ovo streljivo po svojim ukupim tehničko-taktičkim parametrima mora biti jednako učinkovito s postojećim streljivom, posebno kada su u pitanju posebne okolnosti kao što je borba protiv bpl. Ovo streljivo mora biti znatno jeftinije od postojećeg, jer se uglavnom radi o sredstvima koja su ručno sklepana u nekim poludivljim radionicama i koja su praktički besplatna u odnosu na standardnu raketu 57E6Je koju koristi "Pancir".

Dakle, "čavao-raketa" zasigurno neće imati horizontalni i vertikalni domet kao standardna raketa 57E6Je, ali će njezine karakteristike biti sasvim dovoljne da se učinkovito suoče s najnovijim izazovima. Pri tome, njezina cijena izrade će biti neusporedivo jeftinija, a jedna lansirna jedinica će u svojim borbenim spremnicima imati 4x više raketa od sadašnje konfiguracije. Pri tome, sama konfiguracija može biti mješovita. Jedna lansirna jedinica će moći nositi standardne, ali i specijalizirane "čavao-rakete". Operater na sustavu "Pancir" će moći birati kojim tipom raketa će djelovati u odnosu na uočenog neprijatelja.

Zahvaljujući ruskoj inženjerskoj genijalnosti, razdoblje usvajanja nove rakete, koje obično traje godinama, skratit će se minimalno vremensko razdoblje. Praktički, već se ove godine očekuje prva masovnija isporuka agilnih "čavao-raketa" jedinicama PZO, koje će u međuvremenu ući u serijsku proizvodnju.

Pored ovoga treba napomenuti da ruski konstruktori intenzivno razvijaju novu raketu drastično boljih tehničko-taktičkih karakterisika u odnosu na postojeću 57E6Je. Računa se da će nova raketa imati horizontalni domet od gotovo 40 km i da će po svojim ukupnim karakteristikama biti u kategoriji PA rakete srednjeg dometa. Ove rakete će biti kompatibilne s najnovijom modifikacijom "Pancir-SM", za koji se pored ove rakete razvija i novi FAR radar uvećanih borbenih sposobnosti.