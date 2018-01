MiG-31BM: Lovac za djelovanja na ekstremnim daljinama i visinama

Taktičko odjeljenje duboko moderniziranih lovaca-presretača MiG-31BM isporučeno je jedinicama 14. zrkoplovne armije Zračnih snaga RF i PZO Središnjeg vojnog okruga (skr. SVO). Ovo je priopćila informativna služba Središnjeg vojnog okruga, a prenijela novinska agencija TASS.

"Borbeni aparati MiG-31BM su prošli fazu duboke modernizacije u tehničkoj zrakoplovnom centru koji se nalazi u Tverskoj oblasti. Ovi zrakoplovi će povećati operativne sposobnosti lovačke zrakoplovne pukovnije, koja je stacionirana u Krasnojarskoj oblasti. Zahvaljujući integraciji suvremenog napadno-navigacijskog sustava i naoružanja nove generacije, učinkovitost lovca-presretača MiG-31BM je u odnosu na prethodnu verziju ovog zrakoplova povećana za gotovo tri puta", navodi se u priopćenju informativne službe Središnjeg vojnog okruga.

Modernizirani lovac-presretač MiG-31BM (NATO kodifikacija Foxhound) namijenjen je presretanju zračnih ciljeva na velikim udaljenostima, koje su po borbenom radijusu nedostupne klasičnim lovcima. Borbeni aparati ovog tipa su sposobni rješavati zadatke u uvjetima koje diktiraju suvremeni oblici upravljanja borbenim djelovanjima, kao što je mrežnocentrični oblik komunikacije s gotovo svim sudionicima u borbi.

MiG-31BM je opremljen radarskom stanicom koja ima visokoosjetljivu faznu antensku rešetku (FAR) "Zaslon-M" koja može dobaciti na daljinu i do 320 km. To je za čitavih 120km više u odnosu na bazičnu verziju ovog radara. Također, ovaj radar sada može otkriti metu veličine lovca na daljinama 150, 200, pa i više km. Novi napadno-navigacijski sustav omogućuje istovremeno praćenje do 24 cilja, od čega računalo ili operater bira skupinu najopasnijih ciljeva i navodi vatru na njih. Jedan MiG-31BM sada može umjesto četiri istovremeno gađati i do osam različitih ciljeva. Za ovaj zrakoplov je razvijena i raketa velikog dometa R-37 koja ima operativan domet od čak 300+ km. Ova raketa nema apsolutno nikavu konkurenciju u svijetu (američka raketa z-z s najvećim dosegom AIM-47 "Falcon" ima maksimalni domet od 210 km). S ovakvim naoružanjem MiG-31BM može presretati balističke i krstareće rakete, a također i uništavati neprijateljske satelite koji operiraju u bližoj zemljinoj orbiti (projekt protusatelitske rakete s kinetičkom bojevom glavom 79M6 "Kontakt"). Borbena patrola sastavljena od četiri zrakoplova MiG-31BM može pokrivati prostor od oko 380 000 km2. Pored rakete R-37, tu se nalaze i nešto starije rakete R-33 dometa do 160 km, kao i rakete kratkog dometa koje su posebno učinkovite u uvjetima dogfighta R-73.

Gabariti ovog zrakoplova su posebno impresivni. On ima dužinu od gotovo 22 metra, a maksimalna uzletna masa doseže 46,2 tone. Poboljšana pogonska grupa, koja se sastoji od dvoprotočnih turbomlaznih motora D-30F6, omogućuje da se zrakoplov mase gotovo 46 tona dovede do granica hiperzvučne brzine (maksimalna brzina MiG-31 iznosi 3000 km/h). Maksimalna visina leta iznosi 20 600 metara. Operacijski dolet letjelice koja je naoružana s četiri rakete R-37/R-33 s dva podkrilna spremnika s gorivom iznosi 3000 km. Zrakoplov ima sposobnost nadopunjavati se gorivom u zraku (avio-cisterna).

