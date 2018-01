Lagani i brzi: Novi čamci "IDK" u ruskoj vojsci

Russia Beyond Croatia

Novitet ruske obrambene industrije može se pohvaliti laganim i u isti mah čvrstim zavarenim aluminijumskim tijelom. Njegova dužina iznosi 5.8 metara, širina 2.25 metara, a prosječan gaz najviše 0.4 metara.



Čamac pokreće dizel motor koji razvija 170 konjskih snaga. Težak je dvije tone, a može prevesti do jedne tone tereta ili do osam pripadnika desantnih jedinica. Maksimalna brzina IDK dostiže 50 kilometara na sat, i ne mijenja se čak ni prilikom opterećenja do 50 %.



Velika brzina i broj mjesta za desant omogućavaju korištenje IDK-a za prebacivanje ljudstva preko vodene prepreke i evakuaciju ranjenih boraca.



U cilju vatrene podrške i samoodbrane moguća je instalacija mitraljeskog oružja.



"IDK" je bio predstavljen na vojnim izložbama u Rusiji, uključujući i međunarodni vojno-tehnički forum Armija 2017, na kojem dobio visoku ocjenu od strane domaćih i inozemnih stručnjaka.