Ruska mornarica dobila amfibijska vozila za snijeg i močvaru "Aleut"

Amfibijsko vozilo "Aleut" ima dva dijela. U prednjem dijelu nalazi energetski modul, u koji se može smjestiti pet osoba, uključujući vozača. Zadnji dio se može koristiti kao zapovjedni punkt, kao spavaći ili medicinski blok. U njega se može smjestiti do 15 vojnika. Vozilo može nositi do 2,5 tona korisnog tereta.

GAZ-3344-20 "Aleut" ima dizel-motor, automatski mjenjač i sustav za grijanje. Amfibijsko vozilo se može koristiti na temperaturi od minus do plus 50 stupnjeva Celzija. Gusjenična vozilo je namijenjeno za svladavanje neprohodnog terena u teškim klimatskim uvjetima, a pritom ne vrši veliki pritisak na tlo. Može svladavati uspon do 35 stupnjeva.

Pripadnici motorizirane brigade će nova vozila testirati na poligonu u Murmanskoj oblasti.

