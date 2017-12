Raketna oluja jača od taktičkog nuklearnog udara: U Siriju stigli VBR "Tornado-S"

Višecijevni bacač raketa (u daljnjem tekstu skr. VBR) "Tornado-S" će u artiljerijsko-raketnim jedinicama zamijeniti trenutno najjači ruski operativni sustav kada je u pitanju vatrena moć VBR 9K58 "Smerč". Ovo artiljerijsko-raketno oruđe je još 1987. godine ušlo u naoružanje. Jedna lansirna jedinica ima kapacitet od 12 raketa u kalibru 300 mm. Raketa težine od gotovo jedne tone mogla je dobaciti na daljinu od 90 km. Plotunsku vatra iz jedne lansirne jedinice traje manje od 40 sekundi, a skupina od 12 raketa je mogla pokriti površinu od 672 tisuća m2.

Kao što smo rekli, 9K58 "Smerč" odlikuje izuzetno velika vatrena moć, kao i domet koji se po svojim parametrima približio sustavima koji su svojstveni taktičkim balističkim raketama.

"Tornado-S" predstavlja duboku modernizaciju ovog sustava. Kada se gleda izvana, nema nekih velikih vizualnih razlika između najnovije verzije VBR "Tornado-S" i prethodnika 9K58 "Smerč". Najveće razlike su primjetne kada se uđe u vozilo, kao i u raketnom potencijalu koji se krije unutar lansera.

Prije svega, u potpunosti je zamijenjen SUV (sustav za upravljanje vatrom) koji je povezan sa satelitskom navigacijom GLONASS i digitalnim balističkim računalom. Do sada je za cjelokupan posao bio zadužen kompleks 1V152 "Kapustnik" koje se nalazi na bazi oklopnog transportera na kotačima BTR-80. On je bio u sastavu zapovjednog punkta artiljerijskog diviziona. Po primitku informacije iz ovog vozila, artiljerci su do sada, kao za vrijeme Velikog domovinskog rata (1941.-1945.), ručno okretali platformu s raketama u pravcu cilja.

Kada je u pitanju "Tornado-S", posada sada uopće ne treba izlaziti iz vozila. Sve se obavlja u kokpitu preko digitalnog balističkog računala, a hidraulika i motori pokreću lansirnu jedinicu u pravcu koji izračuna računalo. Cijeli kompleks može raditi u potpuno automatskom režimu, gdje je povezan sa zapovjednim punktom ili mrežom bespilotnih izviđačkih letjelica koje kruže u širem rajonu oko lansirne jedinice. Specijalno razvijene rakete za ovaj sustav imaju sposobnost umjesto bojeve glave nositi sklopljeni bespilotni robotizirani aparat, koji pomoću raketne platforme može odletjeti na daljinu od preko 70 km, gdje se odvaja od raketnog motora i otpočinje operaciju izviđanja neprijateljske dubine. Po odvajanju od rakete, ovaj uređaj ima autonomiju leta od nekih 20 minuta, što je sasvim dovoljno da se uoči širok spektar neprijateljskih ciljeva na površini od 25 km2, i to na području gdje neprijatelj "misli" da je siguran. Zapovjedni punkt koji upravlja desecima lansirnih jedinica "Tornado-S" u realnom vremenu vrši prijem slike od jednog ili od grupe minijaturnih letećih izviđača, i koncentrira "grom i pakao" ka otkrivenim ciljevima. Maksimalni domet raketa za "Tornado-S" je 120 km, s rasipanjem koje se mjeri u metrima. Salva od najmanje 50 raketa koju je u stanju lansirati baterija ovih sredstava doseže do maksimalne daljine za 2-2,5 minute. Svaka od ovih raketa je opremljena različitim tipovima bojevih glava, čija težina pojedinačno dostiže i čitavih 300 kg! Uobičajeni plotun raketnog diviziona opremljenog ovim sredstvima omogućuje lansiranje 150 i više raketa u kalibru 300 mm, koje praktički jednovremeno padaju na usko određen cilj. Ovo oslobađa rušilačku snagu koja je ravna taktičkom nuklearnom udaru, i ništa od žive sile i borbene tehnike koja se zatekne na tom mjestu nema apsolutno nikakve šanse za preživljavanje.

Ruski raketni konstruktori su blizu razvoja rakete koja će imati domet od najmanje 200 km. Razvoj rakete je na sebe preuzeo čuveni ruski koncern NPO "Splav". Po mišljenju stručnjaka, nova raketa je namijenjena uništavanju čitavog spektra ciljeva, uključujući i one minijaturnih dimenzija. Ovakav sustav navođenja omogućuje efektivni domet ove rakete na daljinama i do nekoliko stotina kilometara duboko u pozadinu neprijateljske fronte. Na točnost rakete neće imati utjecaja meteorološke prilike, kao ni doba dana (dan/noć). Princip njezinog navođenja je osiguran preko sustava GLONASS. Potrebno je samo unijeti točne koordinate cilja u kompleks koji navodi raketu. Tijekom svog leta raketa (zahvaljujući integriranim plinsko-dinamičkim stabilizatorima) korigira svoju putanju sukladno zadanim elementima i obrušava se na cilj gotovo sa snajperskom preciznošću. Ovakav princip navođenja osigurava vjerojatnu kružnu grešku od svega 1-3 m na daljinama od 200 pa i više kilometara. U odnosu na standardne projektile, za ovu raketu je predviđena integracija još učinkovitije bojeve glave.

Artiljerijske jedinice ZVO (Zapadnog-vojnog okruga) su dobile prve baterije duboko moderniziranih sredstava "Tornado-S". Ovaj će visoko automatizirani sustav do 2020. godine u 100% obimu zamijeniti dosadašnja raketna sredstva u kalibru 300 mm 9K58 "Smerč".

Treba napomenuti da je ruski vojno-industrijski kompleks (u nastavku teksta skr. VIK) uspješno modernizirao i slavni višecijevni bacač raketa BM-21 "Grad". Modernizirani sustav sada nosi ime 9K51M "Tornado-G" i, po riječima proizvođača, u odnosu na bazičnu verziju je učinkovitiji za čitavih 15 puta. Također, nova tehnologija izrade raketnog streljiva u kalibru 122 mm osigurala je daleko veći domet projektila u odnosu na standardne rakete koje je koristio BM-21 "Grad". Maksimalni domet raketa koje upotrebljava 9K51M "Tornado-G" iznosi 100 km. Trenutno se u artiljerijsko-raketnim postrojbama ruske vojske nalazi 36 jedinica ovog oruđa.

Pored ovog oruđa, ruski VIK je pri kraju razvoja još jednog višecijevnog bacača raketa oznake 9K512 "Uragan-1M", koji će predstavljati modularni bikalibarni raketni kompleks (upotrebljavat će kontejnere s raketama u kalibru 220 i 300 mm). Maksimalni domet ovog oruđa je projektiran na daljinama do 120 km.