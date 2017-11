Testirano novo čudo od rakete: "Šilo" štiti Rusiju od masovnog nuklearnog udara

Komercijalni direktor vojnog časopisa "Arsenal Otečestva", Aleksej Leonkov, izjavio je da će ispitivana raketa uskoro postati integralni dio perspektivnog proturaketnog kompleksa A-235 "Nudolj"*.



"Radi se o mobilnom kompleksu proturaketne obrane koji će omogućiti borbu protiv različitih tipova interkontinentalnih balističkih raketa naoružanih nuklearnim i termo-nuklernim bojevim glavama, na gotovo cijelom raketno-obrambenom prostoru iznad Ruske Federacije". Za razliku od sličnog komplesa A-135 "Amur", koji je uglavnom namijenjen da brani najvažnije ekonomsko-industrijske centre kao što su Moskva, Sankt-Petersburg i sl., A-235 je projektiran da brani cjelokupni teritorij od napada nuklearnim bojevim glavama. Rakete se nalaze na transportnim platformama sličnim kao i kod kompleksa strateške namjene "Topolj-M". Ranije su rakete bile stacionirane u raketnim silosima, što je značajno smanjivalo njihove operativno-taktičke mogućnosti. Kada se ovaj sustav zaprimi u naoružanje i pokrene njegova serijska proizvodnja, očekuje se da do 2025. godine prvi ešalon obrane pokrije sve raketne koridore od strateškog značaja na teritoriju Ruske Federacije, i da ih s ostalim linijama obrane učini praktički neprobojnim.



Za neposrednu obranu grada Moskve od nuklearnog udara, zadužen je proturaketni kompleks A-135 "Amur", koji je konstruiran još 70-ih godina prošlog stoljeća. U njegov sastav ulazi radaraska stanica velikog dometa "Don-2N" koji se nalazi u Sofrinu, zapovjednog punkta u Puškinu i nekoliko divizija koje su raspoređene na najvažnijim raketnim koridorima odakle može doći do nuklearnog napada. Ove divizije su naoružane specijalnim raketama "presretačima" kratkog dometa 53T6 (NATO nomenklatura "Gazelle"). Navedena raketa prema tehničkoj specifikaciji može presresti i uništiti balističke objekte na udaljenostima do 100 km, dok je zona uništenja cilja po visini oko 30 km*.



"Don-2N" (NATO nomenklatura "Pill Box") - je fiksni višenamjenski super-radar za rano otkrivanje, s faziranim antenskim rešetkama koje rade u centimetarskom opsegu. On predstavlja oči i uši, u okviru zadataka neposredne proturaketne obrane Moskve kao i šireg područja oko tog grada. Konstrukcija radara "Don-2N" je kosa piramida četverokutne baze, visine 33 metra sa bazom dužine oko 130 metara.

Sa sve 4 strane ovog objekta se nalazi fiksna radarska rešetka promjera 18 metara. Dakle, ovaj radar pokriva radijus od 360 stupnjeva, odnosno puni krug. Radari su međusobno umreženi, a sistematizaciju, obradu i prikazivanje podataka na ogromnom 3D ekranu osigurava super-računalo za brzu preradu informacija, klase "Elbrus-2" Jedina stanica ovog tipa se nalazi u okrugu Puškin (predgrađe Moskve-Sofrino). Manja verzija ovog tipa stanice (po gabaritima i zoni otkrivanja) bila je raspoređena na lokalitetu "A" u gradiću Sari-Šagan (Kazahstan) gdje se i izvode raketna ispitivanja ovog proturaketnog sustava.

"Don-2N" je jedinstvena radaraska stanica i kao takva nije analogna ni s jednim sustavom RLS ranog otkrivanja u svijetu. Od 1996 se nalazi na bojevom 24-satnom dežurstvu u sklopu specijalnog odjela ruskog ratnog zrakoplovstva. Glavni zadatak ove stanice je rano otkrivanje balističkih projektila (odraz 0.01m2) na horizontalnim udaljenostima do 2000 km i visinama do čak 40 000 km. Prema nekim podacima "Don-2N" je sposoban zahvatiti ciljeve na udaljenostima i do 4000 km. Super-računalo "Elbrus" automatski obrađuje podatke, selektira ciljeve, vrši identifikaciju cilja, je li pravi ili lažni, vrši proračun i predviđanje putanje zahvaćenih ciljeva i šalje podatke silosima u kojima su smješteni protubalistički raketni sustavi srednjeg dometa PRO A-135 "Amur". Ovaj radar može istovremeno pratiti i napadati više od 100 različitih ciljeva.



Testiranja su pokazala da ove rakete prilikom lansiranja za vrlo kratko vrijeme dostižu strahovitu brzinu od najmanje tri kilometra u sekundi (3 000 m/s), što je za nekoliko puta više od brzine metka koji se ispaljuje iz automatske puške. Prema podacima ruskih vojnih stručnjaka očekuje se da proturaketni bolid-presretač za kompleks A-235 "Nudolj" ostvari brzinu od približno 10 000 m/s. (36 000 km/h)*.



Još 2014. godine su na poligonima u Kazahstanu započela testiranja novih tipova raketa-presretača za perspektivni proturaketni kompleks A-235 "Nudolj". Najvjerojatnije se radi o modifikaciji rakete-presretača velikog dometa sa karakterističnim oblikom "šila"- 51T6 "Azov" (NATO nomenklatura "Gorgone"). Ova raketa je namjenjena presretanju balističkih ciljeva na ekstremno velikim daljinama i visinama, koja se ranije zbog isteka resursa povukla iz operativne upotrebe. Međutim, na ovim izuzetno potentnim raketama su u međuvremenu intenzivno radili ruski znansvenici koji su htjeli ne samo da iskoriste njen nesumnjivo visok potencijal, nego i da sa novim tehničkim rješenjima povećaju njene ukupne borbene mogućnosti.

Prema podacima koji dolaze iz neimenovanih izvora iz vojne industrije, ruskim konstruktori su uspjeli stvoriti pravog "monstruma" od ove rakete. Naime, izvor raspolaže informacijama da su tehničko-taktičke mogućnosti ove rakete izuzetne. Prema tim podacima, operativna daljina presretanja balističkih ciljeva moderniziranom raketom 51T6 iznosi čitavih 1 500 km, dok je vertikalna zona uništenja dosegla 750km. Dakle, ona nije sposobna samo presresti i uništiti balističke objekte, već i satelite u orbiti, te se s pravom može nazvati i "ubojicom satelita".



*Ovaj projekt bi trebao biti gotov do 2020. godine. Za ovaj sustav su predviđena 2 tipa antibalističkih raketa. Za oba tipa ovih raketa je predviđeno da mogu nositi nuklearne bojeve glave. Njihova snaga se kreće u rasponu od 10 kt - 2 Mt. Trenutno se sustav nalazi u fazi intenzivnih testiranja na raketnim poligonima u Kazahstanu.



*Praktična ispitivanja su potvrdila da ova raketa može presresti ciljeve udaljene do 250 km, i do 90 km po visini.



*Američki proturaketni kompleks THAAD posjeduje raketu koja može letjeti brzinom do 2 800 m/s. Ova raketa može oboriti balističke ciljeve u radijusu oko 200km, na visini i do 150km.