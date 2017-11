Nijemci usporedili neusporedivo: Lada Taiga i Bentley Bentayga

Russia Beyond

Novinari njemačkog lista Bild usporedili su najskuplji crossover na svijetu s običnom ruskom "Nivom" i došli do neobičnog zaključka.

Novinari njemačkog lista Bild napravili su nevjerojatnu usporedbu kako bi malo zabavili svoje čitatelje. Usporedili su dva potpuno različita automobila sa sličnim nazivima - Bentley Bentayga i Lada Taiga (pod tim nazivom se u Njemačkoj prodaje dobra stara ruska "Niva"). Drugim riječima, usporedili su najskuplji i najbrži crossover na svijetu s običnim ruskim terenskim vozilom, koje se nije mnogo promijenilo od 1970-ih i jeftinije je otprilike 19 puta.

Autor teksta Dan von Appen odmah je upozorio da dva automobila koja je testirao imaju vrlo malo zajedničkog: oba imaju pogon na sva četiri kotača, "šiber" i podešavanje vanjskih ogledala. Po svemu ostalom su potpuno različiti, može se čak reći i suprotni. Lada u Njemačkoj košta 12 000 eura i treba joj 20 sekundi da dostigne brzinu od 100 km/h, a Bently košta 224 000 eura i brzinu od 100 km/h razvija za 4,8 sekundi.

Von Appen je konstatirao da je Lada Taiga tipičan ruski auto. Bilo mu je simpatično što se pali na starinski ključić, što joj je paljenje s vozačeve lijeve strane i što ima primitivne gumbe na instrument ploči. "Airbag još nije postojao 1976. godine kada se Lada pojavila, tako da ga ovaj automobil nema ni danas", ironično je konstatirao njemački novinar, i dodao da "Nivi" ne treba glazbeni uređaj, jer mjenjač "pjeva" na različite načine u svakoj od pet brzina.

"Način upravljanja Ladom je toliko staromodan, pa čak i arhaičan, da je to zaista veselo", naglasio je on, ali je posavjetovao čitateljima da u sporoj "Tajgi" siđu s ceste i provozaju se po terenu koji nije prilagođen za vožnju. Mora se priznati, konstatirao je on, da ovaj automobil savladava svaki reljef.

Njemački novinar je pozvao i Karstena Meyera, direktora prodavaonice automobila Bentley u čuvenom berlinskom bulevaru Kurfürstendamm, da i on sudjeluje u testu. I zamislite, Lada se i njemu svidjela!" Odrastao sam u autu Volkswagen Beetle i zato me i ova kabina i ovi prekidači podsjećaju na njega", istaknuo je Meyer. "Sve to izgleda vrlo lijepo. Sviđa mi se što je automobil prirodan, i djeluje mi vrlo pouzdano".

S druge strane, Meyerov kolega Martin Koeser, koji prodaje automobile "Lada" u istočnom predgrađu Berlina, pozvan je da ocijeni raskošni automobil Bentley Bentayga. On je, naravno, bio oduševljen opremom i interijerom ovog vozila, što se moglo i očekivati. Međutim, ova usporedba, koja je od samog početka bila apsurdna, okrunjena je isto tako apsurdnim rezultatom koji će se svidjeti ljubiteljima ruskih automobila. Naime, Nijemci su stavili "Nivu" na istu razinu s najbržim crossoverom na svijetu.

"Uvjerljivi pobjednik ove poštene usporedbe je klijent", zaključeno je u članku lista Bild. "Klijent zasad još može birati između sablažnjivog snobovskog Bentleya i devetnaest običnih ruskih Lada, a u skoroj budućnosti ćemo se svi morati voziti u automobilima Google bez vozača".