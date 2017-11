Redovni pregled operativne situacije na zapadnim granicama Ruske Federacije

Vojno-politička situacija na zapadnim granicama Rusije i dalje ostaje napeta, izjavio je ministar obrane, Sergej Šojgu. Po njegovim riječima, situacija svaki trenutak može postati još zategnutija. Posebno se to odnosi na značajan porast intenziteta i obujma vojnih vježbi taktičkog i operativnog formata, koje se izvode u blizini ruske granice.

Prema riječima ministra Šojgua, samo u protekla tri mjeseca zemlje koje čine NATO su izvele više od 30 vojnih vježbi. Na teritoriju Pribaltika i Poljske NATO je koncentrisrao četiri međunarodna bataljuna, ukupne jačine oko 5,000 vojnika. Osim toga u Poljskoj i Njemačkoj je raspoređena tenkovska brigada kao i zračna brigada ratnog zrakoplovstva SAD-a. Ova država i dalje nastavlja jačati elemente proturaketne obrane koji se nalaze na teritoriju Poljske.

U 2017.godini NATO je raširio svoje aktivnosti u blizini zapadnih granica Rusije. Krajem llistopada američki mediji su izjavili kako je NATO spreman obrazovati još dvije operativne borbene grupe koje bi bile aktivirane u slučaju potencijalnog sukoba s Rusijom. Njihov zadatak bi navodno bila kontrola pomorskih puteva koji povezuju Atlantski i Sjeverni ledeni ocean, kao i logistička potpora kopnenih snagama na tlu Europe. Bez obzira na to, što su iz Moskve nekoliko puta stigle jasne poruke visokih ruskih političkih i vojnih dužnosnika, da Rusija nema namjeru napasti nijednu državu koja je članica NATO, ova organizacija je nastavila s krajnje agresivnim grupiranjem ofenzivnih snaga na zapadnim ruskim granicama, provocirajući sukob. Ove aktivnosti imaju izrazito antiruski karakter, precizirao je ministar obrane, Sergej Šojgu.

Sve NATO aktivnosti su pod apsolutnom kontrolom

Šojgu je izjavio kako Rusija poduzima adekvatne protumjere u cilju neutraliziranja bilo kakve vojne prijetnje, koja može doći iz tog pravca. U ovoj godini je borbeni potencijal jedinica u okviru Zapadnog vojnog okruga značajno ojačan, a takva će se aktivnost nastaviti do daljnjeg. Samo u 2017.godini na prostoru ovog vojnog okruga je održano oko 20 vojnih vježbi. Sve jedinice od taktičkog, pa sve do operativno-strategijskog formata su znatno podigle razinu svojih borbenih sposobnosti, usavršen je njihov ustroj i sustav obuke. Posebna pažnja se usmjerila na opremanje ovih sastava najsuvremenijim naoružanjem i borbenom tehnikom. Do kraja godine se očekuje da vojska u operativnu upotrebu uvrsti čak 1,800 jedinica nove i modernizirane borbene tehnike, opće i specijalne namjene.

I ruski predsjednik, Vladimir Putin se na brojna pitanja novinara osvrnuo na aktivnost NATO-a na zapadnim granicama Rusije. On je sve to kratko prokomentirao samouvjerenim i na momente šaljivim tonom, citiram: "Mirno promatramo situaciju, i pažljivo je analiziramo. Svaki korak nam je jasan i razumljiv. Samo neka vježbaju. Sve je pod kontrolom."

Vojska je spremna uništiti svakog tko krene na Rusiju

Ruski vojni analitičari također smatraju kako je u posljednjih nekoliko godina značajno povećana koncentracija NATO snaga na zapadnim granicama Rusije. Oni napominju da te jedinice nisu ni približno takve snage kao što je imao npr. Wermacht, pred početak nacističke operacije "Barbarossa" iz vremena Drugog svjetskog rata, ali da je primjetno njihovo konstatno povećavanje. Još jedna stavka koju brine NATO je navodni nedostatak transparentnosti prilikom izvođenja ruskih vojnih vježbi, kao što je to npr. bila posljednja vježba "Zapad-2017" koju su zajedno izvele jedinice Zapadnog vojnog okruga i dijelova bjeloruske vojske. Međutim, na tim vježbama su u punom kapacitetu bili prisutni i NATO promatrači, tako da je ovaj argument potpuno irelevantan i besmislen.

Jasno je da je NATO savez u jednoj vrsti krize i da traži bilo kakve načine, makar oni bili i protivni zdravom razumu, kako bi produžio svoj opstanak. Njegove posljednje demonstracije sile na zapadnim ruskim granicama, bez obzira na veliku propagadnu promociju su zaista beznačajne i nemaju apsolutno nikakve šanse u direktnom sudaru sa sve jačom ruskom vojskom. Ali oni imaju pravo vježbati, mogu da ruiniraju lokalne komunikacije, da prepadaju lokalno stanovništvo u pograničnom području itd. To sve mogu raditi do ruske granične linije. Prijeđu li preko nje, biti će uništeni, baš kao i mnogobrojni prije njih, koji su na svojoj koži zažalili što su je ikada prešli. Rusija je otvoren partner i svako dobronamjeran će biti ugošćen na najvećoj mogućoj razini. Oni koji krenu silom na nju.... Nestati će sa lica zemlje.

Historia est magistra vitae.