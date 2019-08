Svemirska prohibicija: Kako ruski kozmonauti "krijumčare" alkohol u svemir

Profesija kozmonauta nije tako romantična kao što se čini sa Zemlje. Tko god je boravio u orbiti reći će vam da je to vrlo težak posao, gotovo bez slobodnog vremena, i ogroman stres za organizam. Međutim, Rusi ni u svemiru ne mogu bez praznika i druženja s prijateljima uz "dobru čašicu".

Prva "vatrena voda" odnesena je u svemir 1971. godine na orbitalnu stanicu "Saljut 7". Jednom astronautu je rođendan padao za vrijeme njegovog boravka u orbiti pa su mu prijatelji mehaničari još prije starta "uručili poklon" - sakrili su bocu armenskog konjaka u manžetnu od aparata za mjerenje tlaka.

Kasnije su specijalni odbori na različitim postajama pronašli desetke skrivenih mjesta u kojima se čuvao alkohol. To ne negiraju ni dužnosnici. Primjerice, kopredsjednik glavnog povjerenstva za odabir kozmonauta Vjačeslav Rogožnjikov priznaje da gotovo svi kozmonauti imaju takva "skrivena mjesta". "Ne znam kako, ali alkohol se pojavljuje, iako je to strogo zabranjeno".

Konjak oko trbuha

Rogožnjikov vjerojatno ne govori sve što zna. Još je heroj Sovjetskog Saveza kozmonaut Igor Volk opisao shemu neprimjetnog unošenja u svemirski brod svega što je kosmonautu potrebno. On je prije leta na brodu "Sojuz" 1984. godine kupio konjak i dvije kante usoljenih krastavaca, u Rusiji omiljene zakuske uz piće.

"Ne može se ponijeti više tereta od težine za koju je centrirano sjedište u brodu", kaže on. "Ali smo moj partner Vladimir Džanibekov i ja smislili način: tjedan dana prije starta nismo jeli ništa osim čaja i kruha pa smo smršavjeli 1,5-2 kilograma i onda smo alkohol dobro rasporedili u vrećice od celofana. A kada su nas oblačili, sve su nam to stavili ispod skafandera. Tako sam startao s usoljenim krastavcima oko trbuha".

Alkohol su unijeli u dokumentaciji svemirskog broda. "To je jedan debeli fascikl. Skine se omot, i ispod njega se umjesto stranica uglavi ambalaža. Može stati oko litra i pol. Glavni zadatak je da se ne čuje bućkanje".

Nedavno preminuli astronaut Georgij Grečko, koji je u svemiru proveo 134 dana 20 sati 32 minute i 58 sekundi, opisao je drugu, složeniju shemu. U orbiti se svakoga dana moraju raditi vježbe bar po dva sata dnevno kako bi se izbjegla atrofija mišića. Zbog toga u svemirskom brodu postoje posebni kostimi s ugrađenim mehanizmima koji prisiljavaju mišiće da rade u bestežinskom stanju. U njima su kozmonauti čuvali svoje "zlatne rezerve" alkohola.

"Jednom smo u kostimu za razgibavanje tijela našli bocu od litru i pol s natpisom 'Eleuterokokk B' (prirodno sredstvo za podizanje tonusa)", pričao je Grečko. "Međutim, kada smo otvorili bocu shvatili smo da je unutra konjak! Izračunali smo da svakog dana prije spavanja možemo popiti 8,5 grama. Međutim, uspjeli smo popiti samo polovicu boce. Ostalo nismo mogli 'dohvatiti'. Tekućina u bestežinskom stanju ima nultu težinu, kao i zrak, i zbog toga ne izlazi iz boce. A ako se istisne, samo se pomiješa sa zrakom i pravi pjenu. Zato smo polovicu boce morali ostaviti na isto mjesto gdje smo je i našli. Bili smo jako iznenađeni kada su se kozmonauti poslije nas vratili na Zemlju i ispričali da su popili sav konjak! Oni su našli rješenje: jedan bi se podizao do stropa i uzimao bocu u zube, a drugi bi ga udario odozgo po glavi. Od tog udarca se ovaj prvi spuštao naniže, a alkohol u boci mu se po inerciji prelijevao u usta. Zatim bi se zamijenili. Oni su kasnije tim povodom govorili da 'nije dovoljno biti visoko obrazovan, treba imati i osrednji kliker'".

Najbolji sedativ

U Rusiji je službeno zabranjen alkohol u svemiru, ali mnogi astronauti smatraju da je ta zabrana štetna. Aleksandar Lazutkin je u orbiti proveo 184 dana. On otvoreno kaže: "Jednom se zbog izvanredne situacije na stanici promijenio sastav zraka u komorama. Čak su i liječnici u Centru za upravljanje letovima preporučili malo alkohola kako bi se neutralizirali štetni faktori".

Nešto slično priča i dvostruki heroj Sovjetskog Saveza Valerij Rjumin. "Svi koji su letjeli u svemir potvrdit će da gutljaj konjaka tamo ublažava napetost i djeluje blagotvorno na organizam. I ja sam prije polijetanja kupio 12 boca armenskog konjaka. Rasporedio sam ga u plastične vrećice s čepom koji se zavrće. Najteže je ponijeti vrećice u svemir, tj. proći s njima kroz mnogobrojne kontrole. Ja sam zajedno s inženjerom zaduženim za svemirsku stanicu vodio brigu o njoj još u tvorničkim pogonima, i tu priliku sam iskoristio. Na nekoliko skrivenih mjesta sam rasporedio 6 litara. Nije tako mnogo ako se ima u vidu da smo planirali šestomjesečni boravak u svemiru tijekom kojeg su na stanicu stigle još dvije ekspedicije, tj. još šest astronauta. Naravno, gostoprimljivi domaćini su priredili gostima blagdansku večeru, a mali gutljaj konjaka je dobio naziv 'buljka'. To je svega 20 grama. Na Zemlji je to sitnica, a u svemiru je čarobni eliksir. Primjerice, ako je dan bio težak, a sutra predstoji neki složeni eksperiment, onda uđemo u vreće za spavanje, ali nikako ne možemo zaspati. Tada spašava 'buljka'. Ona se pije polako: u ustima se drži na jeziku, a zatim se polako guta. Čitav proces traje desetak minuta. Ta mizerna količina alkohola u svemiru djeluje fantastično: smiruje i ublažava napetost. Na taj način brzo zaspimo i ujutro ustajemo bodri. To je daleko bolje od sedativa na koje se organizam brzo navikava. Opće je mišljenje da je u svemiru najbolje piti armenski konjak. Uvjeren sam da treba ozakoniti korištenje alkohola u manjim dozama u svemiru, na primjer, umjesto sedativa".

Čaša o pod

Međutim, za astronaute koji vole "skidati stres" najveći problemi nastaju kada se vrate kući. Gotovo svi oni kažu da je vrlo teško osloboditi se navike "ostavljanja" predmeta u zraku. "I sa mnom je tako bilo", kaže Pavel Vinogradov koji je sedam puta izlazio u otvoreni svemir. "Kada sam se prvi put vratio iz svemira, zamolio sam ženu da mi donese čašu vode. Čim sam popio vodu, bez ikakvog sam razmišljanja pustio čašu u zrak, ne razmišljajući o tome da će ona pasti".