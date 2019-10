TOP-3 ruska oružja u 21. stoljeću

U zraku: PAK FA



Radovi na novom zrakoplovu započeli su u 2002. u konstuktorskom birou Suhoj. 21. veljače 2014. prvi primjerak stigao je u vojsku radi provjere na državnom testiranju.

PAK FA se principijelno razlikuje od prethodnika. Novi zrakoplov pripada teškoj klasi, no njegova težina je značajno manja nego što bi mogla biti. U njegovoj konstrukciji koriste se kompozitni materijali, čija masa iznosi 25% težine praznog zrakoplova, a prema površini zauzimaju 70%. Motor zrakoplova daje mu mogućnost da razvije nadzvučnu brzinu bez korištenja režima ''afreburnera'' (režim rada nekih reaktivnih motora, koji se privremeno primjenjuje za povećanje vučne snage op. prev.), a avionika s radio-lokacijskim sistemom, opremljena AFAR-om (aktivnom faziranom antenskom rešetkom), omogućuje mu da istovremeno prati 4 nadzemna i 30 zračnih ciljeva te da ''skine'' 8 od njih. Sam zrakoplov je skriven od protivničkih radara zahvaljujući materijalima konstrukcije koji poništavaju radarske signale. Digitalan kompjuter u automatskom režimu analizira brzinu zrakoplova, njegovu visinu leta, uglove dinamike leta, nagib, kutnu brzinu, rast i težinu pilota. Samo u prvoj etapi Rusija planira kupiti 60 takvih zrakoplova, koji će stizati u vojsku u 2016.

Iskustvo ratnih akcija u Čečeniji pokazalo je da sovjetski tenkovi, koji idealno odgovaraju za masovne vojske, ne snalaze se dovoljno dobro u uvjetima lokalnih sukoba. Posada tenka nije odvojena, zbog kompozicije T-72/90, od municije te se ne može spasiti u slučaju njezine detonacije. To su sve uzeli u obzir prilikom razrade novog vozila. Na T-14 Armata, koji će biti predstavljen već u svibnju ove godine na Paradi pobjede, bit će primijenjeno čitavo iskustvo ruskog konstruiranja tenkova. Armata se nalazi još uvijek pod velom tajne i Ruski vjesnik nema puno informacija o njezinim taktičko-tehničkim karakteristikama. Međutim, prema informacijama iz tiska, novo oklopno vozilo dobit će 125 mm top (s mogućnosti namještanja na 152 mm), u kupoli se neće nalaziti čovjek, mitraljez će imati mogućnosti distanciranog ponovnog punjenja, posada je smještena u niz i unutar oklopne kapsule, odvojena od dijela s municijom... Armata će imati čak vlastiti radio-lokacijski sistem, koji može kontrolirati do 40 dinamičnih i do 25 aerodinamičnih ciljeva i nadzirati teritorij u promjeru do 100km. Postoji informacija da će u 2015. u vojsku stići više od trideset tenkova T-14.

Morska komponenta nuklearne trijade je, zbog toga što je najzaštićenija, jamac uzvratnog nuklearnog napada i suzdržava ruske neprijatelje. No uvođenje novih strateških nosača raketa za Vojno-morsku flotu Rusije značajno se oduljilo. Glavni uzrok toga bilo je odustajanje od skoro gotove rakete Bark od sto tona i koja ide na čvrsto gorivo za koju su se pripremale podmornice projekta 955 Borej. U međuvremenu, došlo je do zahtjeva za nove ''taktičke jedinice'' za flotu. 1998. donesena je odluka da se brzo i jeftino naprave morske rakete Bulava, na temelju rakete Topol-M.

S Bulavom je postojalo dosta poteškoća tijekom prvih testiranja, ali posljednjih godina raketu su ipak ''naučili'' letjeti. Podmornice projekta 955 Borej u stanju su nanijeti napad raketom Bulava lansirane ispod ledova Arktika, gdje nema nadvodne plovidbe, što otežava kako otkrivanje podmornica ne samo sa satelita, nego i s brodova, tako i presretanje raketa u prvoj fazi leta. Osim toga, podmornica proizvodi manje ''buke'' u odnosu na prethodne te odsad može gađati ciljeve ispod površine vode i ''u hodu''.

Čitav državni program pretpostavlja proizvodnju 8 nuklearnih podmornica takvog tipa. U tijeku se grade takve tri: Knez Vladimir, Knez Oleg i Knez Suvorov. Postoji mogućnost da se neke od njih konstruiraju već po obnovljenom projektu Borej-A. Naime, Igor Viljnit, voditelj Centralnog konstruktorskog biroa Rubin, gdje su se projektirale podmornice, izjavio je za tisak da će ''biti novih Boreja s određenim dopunama''.