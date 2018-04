Vožnja na supersoničnom MIG-u: vodič kroz Moskvu za prave muškarce

Let u stratosferu na lovcu MiG-29. Izvor: Vitalij Kuzmin

Let u stratosferu i akrobatsko letenje u lovcu MiG-29

Program leta na mlaznom lovcu MiG-29 uključuje i let u stratosferu na visinu od 18 km i seriju figura akrobatskog letenja nakon spuštanja aviona na manju visinu. Cijelo putovanje traje 3-4 sata. Dok se lovački avion brže od zvuka podiže na sve veću visinu, pred očima putnika površina Zemlje na horizontu postaje okrugla, sunce mnogo sjajnije, a nebo crno. Boravak u stratosferi traje 3 do 5 minuta, nakon čega se lovac MiG-29 počinje spuštati. Kad se avion spusti na uobičajenu visinu, pilot demonstrira čitav kompleks složenih figura akrobatskog leta.



Cijena: 15750 eura. Detalji na sajtu operatera.

Safari na tenku



Svom omiljenom muškarcu možete ispuniti dječačke snove i pokloniti mu vožnju na T-34, legendarnom sovjetskom tenku iz Drugog svetskog rata. Izvor: Lori/Legion Media.

U slikovitom naselju Kubinka u Odincovskom rajonu, udaljenom 64 km od Moskve, nalazi se jedinstveni Vojnopovijesni muzej oklopnih borbenih vozila i tehnike Glavne uprave oklopne mehanizacije Ministarstva obrane Ruske Federacije. Muzej posjeduje najveću zbirku oklopnih borbenih vozila (preko 300 vrsta) koja se prikuplja od 1931. Ovdje mnogi muškarci mogu ostvariti svoje dječačke snove, voziti se na legendarnom tenku T-34 iz doba Drugog svjetskog rata. Takva „šetnja“ u svojstvu člana posade borbenog stroja traje 4 sata, a osim svladavanja šumskog pojasa uključuje još i paljbu iz tenkovskog topa.



Cijena: 1750 eura. Adresa: Moskovska oblast, Odincovski rajon, grad Kubinka. Detalje o obilasku možete pronaći ovdje i ovdje.

Bunker iz doba Hladnog rata



Za ovu posjetu vaše noge moraju biti u punoj kondiciji: bunker uz vremena Hladnog rata nalazi se 60 metara ispod zemlje, a njegovi labirinti zauzimaju površinu od gotovo 7000 kvadratnih metara. Izvor: ITAR-TASS

U vrijeme kada se SSSR pripremao za Treći svjetski rat, nitko nije mogao pretpostaviti da se ispod jedne obične male zgrade u maloj moskovskoj ulici krio zapovjedni punkt strateške avijacije, smješten u podzemnom skloništu dubokom kao zgrada od 17 katova.

Obilazak bunkera traje 1,5 sat. Pripremite se za naporno spuštanje i penjanje, jer bunker je smješten na dubini od 60 metara. Tijekom obilaska možete isprobati kemijsko zaštitno odijelo i uniformu vezista, saznati kako je živjelo i radilo osoblje bunkera, i vidjeti jedinstvenu arhitekturu ovog objekta. Bunker je i sada zaštićen od svih mogućih posljedica nuklearnog udara. Površina bunkera iznosi oko 7000 kvadratnih metara, pa prolazak kroz podzemne labirinte traje prilično dugo.



Cijena: 19 eura. Adresa: Moskva, Peta Kotelnička ulica 11. Detalji na sajtu turističke agencije.





Centralni muzej Ratnog zrakopolovstva



Muzej Ratnog zrakoplovstva nalazi se unutar vojne baze, tako da svoj dolazak i odgovarajuću propusnicu trebate osigurati unaprijed. Izvor: Dmitrij Kikot

Potreban je popriličan trud kako biste obišli cijelu ekspoziciju najvećeg muzeja avijacije na svijetu. Površina izložbenih dvorana iznosi 5500 kvadratnih metara, a eksponati na otvorenom zauzimaju površinu od 20 hektara. Ovdje se nalazi zbirka aviona, helikoptera, oružja i spasilačkih sredstava koji datiraju od 1909. do danas. Osim toga, u dvoranama se mogu vidjeti modeli letjelica i vrlo zanimljivi jedinstveni dokumenti i fotografije. Budući da je muzej smješten na teritoriji vojnog naselja, najbolje je unaprijed rezervirati ulaznicu i propusnicu za automobil.



Cijena: 1,5 eura (ulaznica) i 2 eura (dozvola za fotografiranje). Adresa: Moskovska oblast, naselje Monjino, Muzej ratnog zrakoplovstva.

Do muzeja se može doći vlakom s Jaroslavske željezničke stanice do stanice „Monjino“ (vožnja stoji 2,5 eura); autobusom br. 322 Moskva-Noginsk, koji polazi od stanice metroa „Izmailovski park“, silazak na stanici Vojna zrakoplovna akademija „J.A. Gagarin“; linijom „Autolajn“ br. 362 od autobusne stanice (kod stanice metroa „Ščolkovska“) do posljednje stanice.

Detalji na sajtu Monjina.

Poklona gora i Park Pobjede



Vojna kolekcija na Poklonoj gori postavljena je u čast heroja Drugog svjetskog rata. Izvor: Lori/Legion Media.

Na Poklonoj gori u Moskvi turisti mogu vidjeti tradicionalne viteške borbe, saznati od vodiča mnogo podataka o Drugom svjetskom ratu i zajedno s brojnim moskovljanima prisustvovati najatraktivnijoj od 30 počasnih paljbi koje se toga dana izvode na raznim lokacijama u Moskvi.

Cijena: besplatno. Detalji na sajtovima ruskih muzeja i Poklone gore.