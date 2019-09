Univerzalne mogućnosti ruskih "oklopnih medvjeda"

Vozilo nije slučajno dobilo takav naziv. Ono svojim proporcijama privlači pažnju izdaleka. Dugačko je gotovo 6 m, a široko 2,5 m. Silueta transportera je dobro uočljiva i razlikuje se od ostalih: "Medvjed" je gotovo tri puta viši od običnog putničkog automobila. Težak je 12 tona, kao lakši tenk. Može primiti 8 ljudi u punoj ratnoj opremi, ne računajući vozača. Ima vrlo čvrst oklop.

Modernizirani oklop

Oklopu su konstruktori posvetili posebnu pažnju. U njemu je realizirano jedno suvremeno rješenje: između dva sloja metala ostavljen je mali prostor za zrak zahvaljujući čemu se amortizira udarna snaga protuoklopnih projektila. Pored toga, omogućena je i nadogradnja oklopa. U ovom trenutku "Medvjed" spada među oklopne transportere koji su najbolje zaštićeni od svih tipova streljiva. Na testiranjima nisu oštećena čak ni stakla, ni šarke na vratima.

Po naoružanju koje posjeduje može se reći da je "Medvjed" univerzalan oklopni transporter. On nema stacionarno naoružanje. Ima pokretnu platformu na koju se ovisno o situaciji mogu montirati različite vrste oružja, od mitraljeza različitih kalibara do protutenkovskih navođenih raketa. S obzirom na sve to, "Medvjed" nije čisto vojni ili čisto policijski oklopni transporter. To je stroj koji se može primjenjivati ​​praktički u svim borbenim uvjetima.

Ispravljeni stari propusti

Potreba za stvaranjem oklopnog transportera nove generacije postala je očigledna poslije borbi u žarištima vojnih sukoba, između ostalog i na Sjevernom Kavkazu. Stari oklopni transporteri su lako dizani u zrak pomoću mina i bili su slabo naoružani. Zbog tih nedostataka njihovu funkciju su u borbi morali obavljati tenkovi, a to je nepraktično i rizično. Loše iskustvo primjene tenkova prilikom juriša na Grozni 1994. godine, pored svega ostalog, doprinijelo je sagledavanju potrebe za stvaranjem novog oklopnog transportera.

Prilikom konstruiranja "Medvjeda" posebna pažnja posvećena je zaštiti od mina. Zahvaljujući posebnom obliku dna, visokom klirensu i dodatnom oklopu stroj može izdržati eksploziju vrlo moćne mine. Prilikom testiranja na poligonu Ministarstva obrane pod kotačima ovog oklopnog transportera aktivirana je nagazna mina s eksplozijom ekvivalentnom razornom djelovanju 7 kg TNT-a. Konstrukcija "Medvjeda" je izdržala eksploziju, što znači da bi članovi posade koji bi se nalazili u njemu preživjeli.

Ali i to nije sve. "Medvjed" je opremljen specijalnim uređajima koji mogu neutralizirati eksplozivne naprave na daljinsko upravljanje, kao i sustavom za podizanje dimne zavjese. Na taj način ovaj oklopni transporter igra ulogu svojevrsnog modula koji osigurava zaštitu svih okolnih vozila.