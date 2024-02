Unatoč ovoj fotografiji, Nikita Hruščov NIJE udarao cipelom po govornici UN-a

Prema već široko rasprostranjenoj legendi, 12. listopada 1960. godine na sjednici 15. Opće skupštine UN-a sovjetski lider Nikita Hruščov izuo je cipelu i njome za vrijeme govora udarao o stol ili čak govornicu UN-a! To nije istina.

Inače, atmosfera na sjednici bila je toliko usijana da je predsjednik Skupštine Frederick Boland slomio čekić, silno udarajući njime i pozivajući prisutne da se utišaju. Na dnevnom redu bila je rasprava o "mađarskom pitanju", gušenju pobune u Mađarskoj 1956. godine od strane sovjetskih trupa.

Getty Images Getty Images

Sovjetska delegacija na čelu s Hruščovim na sve je načine pokušavala osujetiti tu raspravu, ali Nikita Hruščov nije udarao cipelom po govornici za vrijeme svog istupanja. Ako ste, međutim, negdje vidjeli njegovu fotografiju s cipelom, znajte da je to fotomontaža. A što se u stvari dogodilo?

Fotograf američkog časopisa Life John Loengard tvrdio je da Hruščov "sigurno nije udarao cipelom po stolu", premda se "svakako spremao to uraditi". Postoji fotografija Hruščova i Gromika kako sjede na svojim mjestima u Skupštini i slušaju prevoditelja, dok se na stolu ispred Hruščova zaista nalazi cipela, na koju je on stavio ruku.

AFP AFP

Po Loengardovim riječima, Hruščov je u tom trenutku drugom rukom "pokazivao da će (sljedeći put) lupati cipelom. Uvjeravam vas da su svi fotoaparati bili upereni u Hruščova, u iščekivanju da upotrijebi cipelu. On je, međutim, obuo cipelu i izašao. Nitko od nas, sigurno, ne bi propustio priliku da to fotografira, bila bi to nedopustiva profesionalna greška".