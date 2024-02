Kištimska katastrofa: Nuklearni incident koji je 30 godina držan u tajnosti

Tragedija se dogodila u večernjim satima 29. rujna 1957. godine u zatvorenom gradu Čeljabinsk-40 (današnji Ozjorsk) u blizini grada Kištime. U kemijskom kombinatu "Majak" eksplodirao je rezervoar s radioaktivnim otpadom. U trenutku nesreće nije bilo žrtava, jer se eksplozija dogodila u nedjelju, na neradni dan.

Eksploziju su čuli mnogi u okrugu, ali tome nisu pridavali značaj, jer se na tom mjestu odvijala izgradnja. Narednog dana ljudi su, kao i obično, krenuli na posao i mnogi od njih odmah su upućeni na zadatke otklanjanja posljedica nesreće. Neki su pomagali da se traktori i ostala tehnika oblože listovima olova, a neki raščišćavali ruševine u kombinatu.

Uslijed eksplozije oblak radijacije proširio se na tisuće kilometara unaokolo, ali gotovo sav radioaktivni materijal pao je na teritorij kombinata.

Tri tjedna kasnije likvidirana su 23 sela u neposrednoj blizini kombinata, kuće su sravnjene sa zemljom. Osobne stvari stanovnika zakopane su u jame, jer su pokazivale visok nivo radijacije. Lokalni stanovnici – 12 tisuća ljudi – raseljeni su na druge lokacije. Nije im priopćen razlog preseljenja.

Ovaj je teren i danas kontaminiran i nenaseljen. To je jednostavno pustoš s napuštenim objektima.

Kako je na kraju zaključila komisija zadužena za istragu ovog slučaja, do eksplozije je došlo uslijed kvara na sustavu za hlađenje rezervoara za čuvanje otpada, što je dovelo do "isušivanja otopine radioaktivnih tvari". Krivica je pripisana direktoru kombinata koji se u to vrijeme nalazio u Moskvi. On je smijenjen. Druga kažnjavanja nisu uslijedila.

Sve do 1989. godine nesreća je držana u tajnosti.