Je li istina da su Petra I. zamijenili u Europi?

To se, navodno, dogodilo 1697.-1698. godine, kada je mladi car putovao po Europi, saznavao o napretku u drugim zemljama i zvao učene strance da rade u Rusiji.



Neke države Petar je posjećivao inkognito, želeći, na primjer, da kao običan čovjek nauči kako se grade brodovi. Ali kao stranac visok preko dva metra i nije baš mogao ostati neprimijećen.



Nakon putovanja po Europi car se posvetio provođenju reformi, zabranio je mnoge vjekovne tradicije, čak je naredio da se Nova godina računa od 1. siječnja!



Mnogi su postavljali pitanje, je li to zaista njihov car? Govorkalo se da je ruski monarh ostao u Europi, a umjesto njega došao njemački špijun.



Ali sve su to samo priče, jer svaki Petrov korak u Europi je zapisan svjedocima iz njegovog okruženja, pa i strancima.



Što se tiče njegovog interesa za sve strano, Petar Aleksejevič je i prije putovanja po Europi volio „njemački način života“, odnosno, da provodi vrijeme u njemačkoj koloniji, takozvanoj Njemačkoj Slobodi. Pa se još tada govorilo da su ga zamijenili još kao bebu.