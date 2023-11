Kako je u sovjetskoj Moskvi radio helikopterski taksi?

Pilot prve klase Sergej Semjoničev sada radi u Centralnom domu avijacije i kozmonautike Dobrovoljnog društva za pomoć vojsci, avijaciji i mornarici (DOSAAF) Rusije.

Putnički helikopter Mi-8 aviokompanije "Aeroflot", 1963. David Šolomovič/Sputnik David Šolomovič/Sputnik

Baš preko puta zgrade muzeja nekada se nalazio aerodromski terminal s kojeg je zračni taksi prevozio putnike do aerodroma Vnukovo i Šeremetjevo. Sergeju se 1966. godine pružila prilika da koristi ovu uslugu.

Kako je to bilo?

Helikopter Mi-4 slijeće na Moskovski aerodrom. Lenjingradski prospekt, 1966. Meščerjakov/Sputnik Meščerjakov/Sputnik

"Završavao sam srednju školu i razmišljao što dalje upisati. Odlučio sam se pokušati ubaciti u odred za obuku na aerodromu Vnukovo. Trebao sam otići do Vnukova i saznati kada se predaju dokumenti. Mogao sam trolejbusom ili tramvajem stići do aerodroma za oko pola sata (tada u Moskvi nije bilo prometnih gužvi kao sada), ali me je zanimalo kako ću podnijeti letenje, pa sam odlučio isprobati zračni taksi."

Helikopter Mi-4 na krovu pošte u Moskvi 1965. Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

Sergej Vladimirovič je do terminala aerodroma stigao tramvajem i pronašao helikoptersku stanicu. Na samoj stanici bila je mala kućica s blagajnom. Karta je koštala 2 rublja, a putovanje do Vnukova autobusom bilo je dvostruko jeftinije. Treba istaknuti da su djeca imala popust, kao i u drugom gradskom prijevozu. Djeca do 12 godina plaćala su polovicu cijene, a su se djeca do 5 godina vozila besplatno. Letove su obavljali helikopteri Mi-4P i Mi-8P, i na svaki sat su ukrcavali putnike.

"U ovom se helikopteru pilotska kabina nalazi na vrhu, iznad prostora za putnike. Sjećam se da se na stropu otvorio prozorčić, kopilot nas je pogledao i rekao: 'Polijećemo'. Preko puta je sjedila baka s mnogo nekakvih košara. Bilo je dozvoljeno nositi prtljagu do 20 kilograma, ali košara je bilo toliko da sam morao skupiti noge, iako je u helikopteru bilo još slobodnih mjesta. Brzina nije bila velika, oko 150 kilometara na sat. Za 15 minuta stigli smo u Vnukovo. Usput smo promatrali Moskvu s visine od 150 metara. U kabini je bilo jako bučno i osjećalo se podrhtavanje, no ipak mi se svidjelo", kaže Sergej.

Jeftiniji od običnog taksija

Po tadašnjim cijenama, helikopterski taksi bio je relativno pristupačan za Moskovljane, jer je prosječna plaća iznosila oko 120 rubalja. Običan taksi bio je mnogo skuplji. Putovanje do aerodroma Vnukovo od stanice metroa "Dinamo" koštalo je 5-6 rubalja. I pored toga, helikopterski taksi nije bio popularan.

Upute za putnike, 1962. Arhivska fotografija Arhivska fotografija

U gradu tada nije bilo prometnih gužvi, a mnogi su imali strah od letenja i trebalo je najprije doći do stanice "Dinamo", što najčešće nije bilo usput. Pored toga, intervali između letova bili su prilično dugi i morali su se uskladiti s vremenskim uvjetima.

Zašto je zatvoren helikopterski taksi?

Zračni taksi s radom je prestao 1971. godine zbog neisplativosti i male zainteresiranosti za ovu vrstu prijevoza. Bilo je pokušaja da se organiziraju turističke ekskurzije iznad Moskve ili vjenčanja u zraku, ali ni to nije zaživjelo.

"Helikopteri su skupe igračke. Naročito je skupo njihovo održavanje. Let je koštao samo 2 rublja, a u kabini je bilo još dosta praznih mjesta. Očigledno je da zračni taksi nije bio isplativ. Letjeli su, mislim, samo iz zadovoljstva, i to oni kojima je bilo zanimljivo, kao meni. A uz to, mnogi nisu ni znali da helikopterski taksi postoji. Vidjelo se da je tu aerodromski terminal i iza njega nekakvo ogromno polje, i tko bi na njemu baš primijetio helikoptere?", priča Sergej.

Zgrada zračne luke Vnukovo, Moskva, 1964. Sergej Preobraženski/TASS Sergej Preobraženski/TASS

Uz to, tih se godina Moskva počela brzo graditi u visinu. U zraku je bilo previše prepreka u obliku nebodera, raznih tornjeva, antena i drugih visokih građevina. A to je utjecalo i na sigurnost leta. Zbog toga su letovi iznad Moskve zabranjeni i danas samo ponekad specijalne letove izvode helikopteri Ministarstva za izvanredne situacije i Ministarstva unutarnjih poslova.