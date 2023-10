Jeste li znali da su Vladimira Lenjina čuvali Kinezi?

Russia Beyond (Foto: Javna domena; Sputnik)

U Crvenoj armiji Kinezi su slovili za najdiscipliranije i najistrajnije borce. Nisu mogli dezertirati niti se izgubiti među nepoznatim stanovništvom u tuđoj zemlji, tako da se njihova lojalnost nije dovodila u pitanje.

"Kinez je nepokolebljiv, on se ničega ne plaši. Ako mu rođeni brat pogine u borbi, on neće trepnuti... Ako shvati da je na drugoj strani neprijatelj, onda teško tom neprijatelju. Kinez će se boriti do posljednjeg daha", napisao je sovjetski vojskovođa Jona Jakir u "Sjećanjima starog crvenoarmejca".

Stoga ne čudi što su kineski vojnici angažirani na najvažnijim ratnim poprištima i u zaštiti najviših državnih dužnosnika, pa i Vladimira Lenjina. Sovjetski lider visoko je cijenio njihovu službu. Nakon pogibije Rena Fuchena, zapovjednika 225. kineske internacionalne pukovnije na Uralu, Lenjin je osobno posjećivao njegovu udovicu i djecu.

Kinezi su bili poznati po predanosti i bespogovornoj poslušnosti, pa su ih boljševici često angažirali u pogubljenjima i kaznenim akcijama. Tamo gdje bi Rusima mogla zadrhtati ruka, Kinezi su djelovali striktno po naređenju i bez ikakvih emocija.