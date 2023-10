Što se u Rusiji moglo kupiti za 100 dolara nekad, a što može sad

Kraj 19. stoljeća. Zlatni rubalj

Ministar financija Carske Rusije, Sergej Vite uveo je 1897. godine „zlatni standard“ rublja, koji je bio na snazi do izbijanja Prvog svjetskog rata. Jedan rubalj bio je jednak 0,77 g čistog zlata. Jedan dolar iznosio je 1,94 rublja, a 100 dolara 194 rublja.



To je bila značajna suma. Mjesečna plaća radnika iznosila je od 20 do 70 rubalja, tj. od 10 do 36 dolara. Za 100 dolara mogao se kupiti jedan dobar konj, oko 13 tona krumpira, 8 430 jaja ili 388 kokoši.



Jedna vožnja kočijama (tadašnji javni prijevoz) u malom gradu koštala je 20 kopjejaka, što znači da ste se za 100 dolara mogli provozati 970 puta.



Juvelir Karl Faberge je 1897. napravio uskršnje jaje „Koronacija“ („Krunidba“) sa zlatnom kočijom u unutrašnjosti i stavio na aukcijsku prodaju za 7. 50 rubalja (3 700 dolara). Danas se na aukcijama cijena sličnih lotova, zbog njihove povijesne, draguljarske i kulturne vrijednosti, kreće između 20 i 30 milijuna dolara.

Početak 20. stoljeća. Sovjetski rubalj

Početak 20. stoljeća u Rusiji je obilježen revolucijama, sudioništvom u Prvom svjetskom ratu, krajem vladavine dinastije Romanov, dolaskom boljševika na vlast i hiperinflacijom.



Tokom 1922.-1924. provedena je monetarna reforma i izvršena je denominacija starog rublja. Odnos vrijednosti novog rublja i rublja iz 1923. godine bio je 1:50 000, a prema novčanicama iz 1917.-1921. (ako se uzmu u obzir sve izvršene denominacije) čak 1:50 milijardi rubalja. Vrijednost dolara se stabilizirala na 2 rublja i 22 kopjejke.



Za 100 dolara (222 rublja) 1924. godine je moglo se kupiti 4. 440 kg krumpira, 444 kg mesa ili 6 340 jaja. Srednja zarada je iznosila 40-60 rubalja mjesečno (18-27 dolara).

Druga polovica 20. stoljeća: „Hruščovljevo otapanje“

Hruščovljeva monetarna reforma (nazvana po tadašnjem generalnom sekretaru SSSR-a Nikiti Hruščovu) provedena je 1961. godine. Tad je 10 starih rubalja mijenjano za 1 novu. Srazmjerno su se promijenile plaće i cijene u trgovinama.



Jedan američki dolar vrijedio je 90 kopjejki, a za 100 dolara se moglo dobiti 90 rubalja. Prosječna plaća je iznosila 80-100 rubalja, odnosno oko 100 dolara. Za taj novac moglo se kupiti 900 kg krumpira (to jest, skoro 5 puta manje nego prije pola stoljeća), 690 jaja (10 puta manje). Za praznik ste mogli kupiti 34 torte „Lenjingrad“ ili 21 bocu konjaka. Za 100 dolara moglo se kupiti 1 800 karata za metro.



Bogatiji građani su sanjali o automobilu GAZ-21 „Volga“ koji je koštao 5 100 rubalja (5 670 dolara) ili bar o motociklu „Voshod“ od 410 rubalja (455 dolara) za koji je trebalo izdvojiti 5 plaća.

Kraj 20. stoljeća: Perestrojka

U SSSR-u je od 1985.-1991. bila u toku Perestrojka koja se završila raspadom Sovjetskog Saveza. U to vrijeme cijene su porasle za 50 % u odnosu na razdoblje prije Perestrojke.



Početkom 1991. godine provedena je „Pavlovljeva“ monetarna reforma (nazvana po premijeru SSSR-a Valentinu Pavlovu). Radilo se o povlačenju iz opticaja i razmjeni novčanica od 50 i 100 rubalja iz 1961. godine. Razdoblje razmjene je trajalo 3 dana, a u toku dva iduća mjeseca moglo se razmijeniti najviše 1 000 rubalja. Službeni tečaj rublja u odnosu na dolar je smanjen i sada je 1 dolar vrijedio 1,75 rubalja. Po tržišnom tečaju odnos je bio 1:30, a na jesen 1:55. Uvozna roba se često prodavala na crnom tržištu, dok su se cijene formirale prema plivajućem tečaju.



Prosječna plata je krajem 1991. iznosila 500-600 rubalja (286-343 dolara). Za 100 dolara (po službenom tečaju) moglo se kupiti 11 kg junetine, 77 kg krumpira ili 390 jaja. A također se moglo dobiti 29 karti za metro, 92 ulaznice za kino ili platiti 8 dana u odmaralištu.

Današnje vrijeme

U veljači 2022. Rusija je pokrenula specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini. Protiv nje su, kao odgovor na to, uvedene međunarodne sankcije, između ostalih i ekonomske. tečaj rublja je postao vrlo nestabilan: srednji tečaj prije početka ove operacije 2021. godine bio je 73,7 rubalja za dolar, 2022. godine 63,5 (sa maksimumom u ožujku od 103,5 rubalja za dolar i minimumom u lipnju - 57 rubalja za dolar). U 2023. godini, tj. za proteklih 8 mjeseci, srednji tečaj je iznosio 81,6 rubalja za dolar (s minimumom u januaru 68,8 i s vrijednošću od 95,3 rubalja za dolar u kolovozu).



Za 100 dolara sredinom 2023. godine moglo se kupiti 19 kg junetine, oko 250 kg krumpira ili 1 200 jaja, što je više nego 1991. godine i to: 50% više junetine i po tri puta više krumpira i jaja.



Međutim, neki drugi troškovi su skočili. Za 100 dolara možete kupiti 173 karte za metro (6 puta više nego 1991. godine) ili 32 karte za kino (3 puta manje nego ranije) i platiti 3 pansiona u odmaralištu (2,5 puta manje).



Srednja plaća iznosi oko 70 000 rubalja (u lipnju 2023. godine iznosila je 76 600 rubalja prema podacima državnog zavoda za statistiku „Rosstat“), što je oko 800 dolara (2,5 puta više nego 1991.). Prosječna cijena automobila u Rusiji iznosi 1 900 000 rubalja (oko 20 000 dolara), u Moskvi – 2 900 000 rubalja (oko 30.000 dolara), a u Moskovskoj oblasti 2 600 000 rubalja (oko 27 000 dolara).



Ako se vratimo na konja koji se u 19. veku mogao kupiti za 100 dolara, sada je prosečna vrednost za grlo oko 150.000 rubalja, tj. oko 1.600 dolara.