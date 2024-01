Kako je televizija oblikovala sovjetsku djecu i tinejdžere

Emitiranje televizijskog programa u SSSR-u se nalazilo pod strogom kontrolom države. Zato su praktički sve emisije prenosile "glas partije". To se odnosilo i na televizijski program namijenjen mladoj publici, koji je, zajedno sa školom, ljetnim kampovima i omladinskim organizacijama, imao zadatak oblikovati "uzornog građanina".

Redovno emitiranje televizijskog programa na teritoriju Sovjetskog Saveza počelo je 1938. godine. U to je vrijeme postojao samo jedan kanal, na kojem se program emitirao samo u određeno doba dana – od 20 do 24 sata. Televizor je u to vrijeme bio luksuz, rijetko koja kuća ga je imala, a izgledao je kao velika kutija s malim crno-bijelim ekranom.

Ali do pedesetih godina sve se promijenilo. Emitiranje programa trajalo je od 9 ujutro do ponoći, a broj televizora u domovima običnih građana nadmašio je milijun komada. Emisije za djecu i tinejdžere činile su važan segment programa. Čemu je partija učila sovjetsku djecu?

Ozbiljni problemi i odgoj s humorom

U SSSR-u su postojale emisije koje su otvoreno govorile o problemima mladih. One su se bavile odnosima s roditeljima i vršnjacima, temom prve ljubavi, supkulturama tog vremena (na primjer, rokerima), djecom ulice, narkomanijom itd.

Primjer za emisiju koja se trudila s tinejdžerima razgovarati na ravnopravnoj osnovi bila je "Do 16 i stariji". Emitirala se od 1983. godine i praktički je odmah osvojila mladež. Pritom je emisija trajala sve do 2001. godine, kada Sovjetski Savez odavno nije postojao.

Kadar iz "Do 16 i stariji" Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Pored emisija s ozbiljnim temama, emitirao se i tinejdžerski program s ciljem da se mladima usade moralna načela i da se utječe na njihov odgoj. Jedan od najpopularnijih formata sovjetske televizije bio je kolažni magazin koji su činili skečevi ili kratke reportaže i koji se emitirao u serijama.

Jedna od takvih kultnih emisija za mnogu djecu na postsovjetskom prostoru bio je "Jeralaš". U kratkim skečevima od 3 do 5 minuta bio je prikazan određeni poučni sadržaj prožet humorom. Pristup da se "do dječjih srca prodre kroz humor" omogućio je ovoj emisiji da stekne ogromnu gledanost. Emisiju su znali svi đaci koji su kod kuće imali televizor.

Kadar iz "Jeralaša" Eduard Gavrilov; Gennadij Kurlajev/Kinostudija imeni M. Gorkogo, 1990. Eduard Gavrilov; Gennadij Kurlajev/Kinostudija imeni M. Gorkogo, 1990.

Glavne vrline kojima je "Jeralaš" učio djecu bile su poštenje, plemenitost, volja da se pomaže drugima i spremnost da se odgovara za svoje postupke. A glavni junaci skečeva bila su djeca i tinejdžeri, s kojima su se gledatelji lako mogli poistovjetiti.

Emisije koje su djecu podučavale moralu bez humora nailazile su na slab odaziv. Osim "Jeralaša", u isto se vrijeme emitirao ciklus televizijskih emisija "Djeca iz našeg dvorišta" u kojem su autori pokušavali naučiti djecu kako je važno pomagati drugima. Međutim, to je bilo prikazivano bez humora, i zato nije bilo posebno popularno. Iako su se "Djeca iz našeg dvorišta" počela prikazivati godinu dana prije "Jeralaša" (1973. godine), emisija je opstala na programu sasvim kratko.

"Djeca iz našeg dvorišta" Antonina Zinovjeva/Centraljnoe televidenie (Telestudija "Orlënok"), 1973. Antonina Zinovjeva/Centraljnoe televidenie (Telestudija "Orlënok"), 1973.

Objasniti kako svijet funkcionira

Međutim, sovjetska televizija nije željela samo moralno oblikovati djecu, nego im i prenijeti određena znanja. Mnoge emisije emitirane od pedesetih godina govorile su djeci o tome kako svijet oko njih funkcionira, objašnjavale su prirodne procese i društvene pojave pristupačnim jezikom.

Jedna od najpoznatijih emisija tog formata bila je "Želim znati sve". Emitirala se od 1957. godine i skinuta je s programa tek 2010. U svakoj se epizodi pomoću kolažne animacije govorilo o znanstvenim otkrićima, biljnom i životinjskom svijetu, tajnama svemira.

"Želim znati sve" Centrnaučfiljm Centrnaučfiljm

Praktično primjenjivim znanjima i umijećima bavila se slična emisija pod nazivom "Vješte ruke". Jednom mjesečno djecu su učili kako se prave stvari od plastelina, papirmašea, raznobojnog papira i slično. Emisija je imala za cilj potaknuti maštu kod djece i tinejdžera, kao i doprinijeti razvoju fine motorike.

Kadar iz emisije "Vješte ruke" Sovetskoe televidenie. GOSTELERADIOFOND

Zanimljivo je da "Vješte ruke" nisu bile jednostavno pandan današnjim edukativnim emisijama, nego i svojevrsni natjecateljski program. U njoj su se, naime, nadmetale dvije ekipe, a pobjeđivala je ona koja bi kvalitetnije i brže napravila ono što se od njih traži.

Satovi stranih jezika

Pomoću televizije djeca su učila i strane jezike. Na primjer, od kraja osamdesetih godina pojavila se emisija "Dječji sat", u kojoj su mladi gledatelji u zabavnom obliku mogli učiti engleski, njemački i francuski jezik.

"Dječji sat" Centrnaučfiljm Centrnaučfiljm

Emisija je prikazivala crtane filmove na stranim jezicima, kao i nastupe dječjih ansambala, recepte za jednostavna jela koje djeca mogu samostalno pripremiti. "Dječji sat" je strane jezike približavao djeci kroz primjenu u svakodnevnom životu, kroz obične stvari i aktivnosti kojima se ljudi redovno bave.