Sudar divova u dubinama oceana: Kako su sovjetske i američke podmornice taranirale jedna na drugu

U vrijeme Hladnog rata sovjetske i američke podmornice redovno su se sudarale – kako u međusobnom praćenju u dubinama Svjetskog oceana, tako i u drskim promatračkim posjetima priobalnih voda potencijalnog neprijatelja. Na sreću, u ovim incidentima nije bilo žrtava.

Američka nuklearna podmornica Gato (SSN-615) uplovila je 15. studenog 1969. godine u Barentsovo more, u teritorijalne vode SSSR-a, i na dubini od 60 metara testirala najnoviju opremu za radiopresretanje. U tom joj se trenutku neočekivano "unijela" u korpus sovjetska raketonosna podmornica na nuklearni pogon K-19.

USS Gato (SSN-615) Javna domena Javna domena

Sudar je bio neočekivan za oba plovila, premda je zapovjednik torpednog odsjeka s podmornice Gato pomislio da su Rusi namjerno izveli taran i pripremio se za paljbu. Zapovjednik podmornice je u posljednjem trenutku opozvao naredbu o napadu.

Obje su podmornice ozbiljno oštećene, ali su se uspjele vratiti u svoje baze. Kako su sovjetski stručnjaci kasnije utvrdili, da je brzina K-19 bila samo za dva-tri čvora veća, prepolovila bi svog zapadnog rivala.

Igra "mačke i miša" u oceanskim dubinama bila je uobičajena tijekom Hladnog rata. Kada bi sovjetska podmornica naoružana balističkim raketama odlazila u dugi pohod, na rep bi joj se "zakačile" američke podmornice lovci.

Legendarna podmornica K-19 poslana na utilizaciju Lav Fedosejev/TASS Lav Fedosejev/TASS

Kako bi ostali nezapaženi, Amerikanci su se kretali tik iza sovjetske podmornice. Zbog buke propelera sovjetski sonar u tom prostoru, takozvanoj "mrtvoj zoni", nije mogao otkriti neprijateljsku podmornicu.

S vremena na vrijeme sovjetski su mornari vršili provjeru "mrtve zone". Izvodili su manevre promjene kursa oštrim zaokretom podmornice u lijevu ili desnu stranu za 120-150 stupnjeva. Amerikanci su ovom manevru dali ime "Ludi Ivan".

Nuklearna podmornica u pohodu na otvorenom moru. Suhodoljski/Sputnik Suhodoljski/Sputnik

Nakon jednog takvog manevra u Akrtičkom oceanu 20. lipnja 1970. godine došlo je do sudara sovjetske podmornice K-108 projekta 675 i američke Tautog (SSN-639) koja ju je pratila na maloj udaljenosti i udarila u nju.

Tautog (SSN-639) Javna domena Javna domena

Sovjetska podmornica počela je brzo tonuti, ali su članovi posade uspjeli uspostaviti kontrolu nad plovilom. Tegljač ju je potom dostavio u bazu sa zaglavljenim desnim propelerom. "Tautong" je zadobio oštećenja kormilarnice, ali se također bez žrtava vratio u bazu.

Raketna podmornica na nuklearni pogon K-211 "Petropavlovsk-Kamčatski" vratila se 23. svibnja 1981. u bazu s borbenog poligona u Barentsovom moru. Želeći provjeriti ima li u "mrtvoj zoni" nezvanih gostiju, izvela je manevar i ubrzo zadobila tri snažna klizna udarca odozdo u krmu od podmornice koja je plovila ispod nje.

K-211 Svch433 (CC BY-SA 4.0) Svch433 (CC BY-SA 4.0)

K-211 je zadobila neznatna oštećenja, izronila je na površinu i sama stigla do baze. Prilikom pregleda vanjskih površina, u propeleru nuklearne podmornice pronađeni su fragmenti metala s nepoznate podmornice.

Najvjerojatnije je sovjetsku podmornicu pratila američka nuklearna podmornica Sturgeon SSN-637. Prema drugoj verziji, bila je to britanska HMS Swiftsure (SS-104). U svakom slučaju, i "lovac" je imao sreće u ovom incidentu.

Hladni rat je okončan, kao i globalna konfrontacija dviju supersila, ali podvodna igra mačke i miša nastavljena je. Američke podmornice šuljale su se iza (sada već) ruskih nuklearnih podmornica i krišom posjećivale ruske priobalne vode.

U pozadini je čamac broj 668 oštećen u sudaru s američkom podmornicom u Barentsovom moru 11. veljače 1992. godine. V. Kiseljov/Sputnik V. Kiseljov/Sputnik

U blizini baze Sjeverne flote, kod Severomorska, 11. veljače 1992. godine došlo je do sudara podmornica Baton Rouge (SSN-689) i K-276 "Kostroma". Dok je izlazila na površinu radi komunikacije, ruska je podmornica kormilarnicom udarila u pramac američke koja se nalazila iznad nje. S obzirom na to da je kormilarnica bila namijenjena za probijanje arktičkog leda, Baton Rouge pretrpio je ozbiljnu štetu.

"Zapovjednik podmornice Baton Rouge Gordon Kremer se, kako kažu, ’uživio u igru’", kaže zapovjednik "Kostrome", kapetan I. ranga Igor Lokot. "Očigledno je mislio da ima kontrolu nad situacijom. Dok sam ja aktivno radio, mjereći udaljenost (do najbližih i najopasnijih ciljeva), Gordon Kremer me ’držao na oku’. Čim sam počeo izranjati, izgubio me s radara, jer su obje podmornice bile tihe. Tada je pojurio do točke u kojoj nas je izgubio, ne bi li razjasnio gdje je nestala naša podmornica. I zadobio je udarac."

Iako oštećen, Baton Rouge se nije usudio isplivati u tuđim teritorijalnim vodama i brže-bolje povukao se u pravcu Norveške.