Kako je stradala Lajka, kujica usamljena u svemiru?

Superheroj po imenu Cosmo iz filma "Čuvari galaksije", pas s telekinetičkim i natprirodnim moćima, posjeduje realni prototip. To je lutalica po imenu Lajka – prva životinja u svemirskoj orbiti u povijesti čovječanstva. Njena tragična smrt izazvala je međunarodni skandal i predstavljala problem za sovjetsku vlast.

Lajka je pronađena na ulici, kao i većina pasa koji su sudjelovali u sovjetskim svemirskim eksperimentima. Ona je bila prvo živo biće koje je poletjelo u svemir. Njena je sudbina inspirirala redatelje, pisce i glazbenike širom svijeta za stvaranja najrazličitijih djela.

Jedna od njenih reinkarnacija je i lik iz Marvelovog svemira, svemirski pas Cosmo. U filmu "Čuvari galaksije 3" redatelj James Gunn napravio je svoju verziju Cosma. Pas je, naime, "promijenio" spol u ženski, upravo kao sjećanje na Lajku.

Marvel Studios Marvel Studios

Žurba povodom godišnjice

Lajka je poletjela u svemir 3. studenog 1957. godine – samo mjesec dana nakon lansiranja prvog umjetnog satelita Zemlje, kada je tijekom tri tjedna čitav svijet osluškivao čuveno "bip-bip-bip" i kad je započela svemirska era čovječanstva.

Njeno poletanje bilo je ubrzano neviđenom senzacijom koju je izazvalo lansiranje prvog satelita. Generalni tajnik Nikita Hruščov osobno je naredio da se što prije pripremi nova misija, koja će biti još impresivnija i u kojoj će sudjelovati živo biće. Trebalo je požuriti kako bi pothvat bio izveden prije obilježavanja 40-godišnjice sovjetske vlasti 7. studenog.

Rukovoditelj svemirskog programa Sergej Koroljov podržao je ideju. Tim prije što su se medicinsko-biološka ispitivanja na psima provodila odavno, još od četrdesetih godina. Time se bavio tajni laboratorij pri "Institutu za zrakoplovnu medicinu", skriven pod šifrom "vojna jedinica br. 2469".

TASS TASS

Već su bili spremni ne samo utrenirani psi, nego i kabina s automatskim uređajem za hranjenje i psećim "toaletom" (koji je, pritom, u pseće redove uveo "diskriminaciju" prema spolu, jer je najjednostavnija konstrukcija bila namijenjena samo kujama, pa su svi mužjaci ostali na Zemlji).

Ono što u tom trenutku nije postojalo bila je letjelica koja je u stanju vratiti se iz orbite na Zemlju. "Naravno, Lajka je od početka bila osuđena na smrt, jer još uvijek nije postojao mehanizam povratka na Zemlju", rekao je akademik i vodeći znanstvenik svemirskog programa Oleg Gazenko. "Ali njena se smrt očekivala negdje tjedan dana nakon polijetanja." Nažalost, tragični kraj nastupio je znatno ranije.

Skrivana smrt

Lajku su počeli pripremati za let tri dana prije polijetanja. Dezinficirali su je, premazali joj jodom mjesta na rebrima i kod vratne arterije gjde su postavljeni instrumenti, navukli joj kombinezon, smjestili je u hermetički zatvorenu kabinu.

By Encyclopaedia Britannica/UIG Via Getty Images By Encyclopaedia Britannica/UIG Via Getty Images

Tijekom lansiranja puls joj se ubrzao gotovo trostruko, dostigavši 250 otkucaja u minuti. Disanje joj se ubrzalo četiri puta. Ali kada je izašla u orbitu, nakon što su motori prestali s radom, kuja se smirila. Svi su prepuni nade pratili njen let.

Međutim, pet sati kasnije ventilatori u kabini nisu više uspijevali regulirati temperaturu, koja je dostigla 42 stupnja. Nakon četvrtog obilaska oko Zemlje instrumenti su pokazali da je Lajki stalo srce – umrla je od pregrijavanja. Aparat "Sputnjik-2", sada već s mrtvom kujicom, kružio je u orbiti još šest mjeseci dok nije izgorio u atmosferi 14. travnja 1958. godine.

Keystone/Getty Images Keystone/Getty Images

Detalji o Lajkinoj smrti otkriveni su javnosti tek 2002. godine. Dok je 1957. godine sovjetski tisak tijekom sedam dana, koliko je program trebao trajati, objavljivao izvještaje o njenom navodnom zdravlju. Službeno je Lajka još bila živa.

"Najčupaviji, najusamljeniji, najnesretniji pas na svijetu"

Na Zapadu je, kao što se i očekivalo, ovaj let izazvao pravu senzaciju. "Najčupaviji, najusamljeniji, najnesretniji pas na svijetu" – pisao je 5. studenog 1957. godine The New York Times. Ona je bila predmet oduševljenja i sažaljenja mnogih.

Kada su tjedan dana kasnije sovjetski mediji prestali objavljivati podatke o Lajki, Zapad se zabrinuo. Prvobitno je SSSR, naime, najavljivao da bi se Lajka trebala vratiti na Zemlju. Europski listovi počeli su objavljivati naslove u stilu "Je li svemirski pas mrtav?". Neizvjesnost je rasla.

Sovjeti su se morali dobro pomučiti kako bi se izvukli iz nezgodne situacije. Preko prijateljskih europskih listova puštena je informacija o tome da je pas "uspavan jakom dozom narkotika koja se nalazila u posljednjoj porciji hrane, kako bi izbjegao dugotrajnu patnju". Ova je vijest propraćena sljedećim epitafom: "Žrtvujući se, Lajka je znanosti osigurala dragocjene informacije koje će čovječanstvu omogućiti da osvoji svemir."

Legion Media Legion Media

Vijest je na Zapadu izazvala buru kritike na račun Kremlja, uz optužbe za surovost eksperimentatora. Pritom se u SSSR-u izbjegavalo svako spominjanje smrti prve životinje u svemiru, pa je vijest prošla gotovo nezapaženo. Sovjetski listovi usredotočili su se na tehnička dostignuća. Kao znak sjećanja na prvog psa u svemiru počela je proizvodnja cigareta "Lajka", a 2008. godine na teritoriju Instituta za vojnu medicinu u Moskvi otkriven je spomenik posvećen nastradaloj kujici.