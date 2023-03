Kako je Deng Xiaoping kao student živio u Moskvi

Russia Beyond (Foto: Javna domena)

U dom za smještaj radnika pariške tvornice "Renault" 8. siječnja 1926. godine upala je policija s nalogom za pretres. Tražili su sumnjivog kineskog radnika koji se bavio propagandom komunizma među kolegama. Francuske su vlasti bile spremne ovog pobunjenika, Denga Xiaopinga, protjerati iz zemlje, no kineski je komunist u tom trenutku već bio na putu za Rusiju.

Samostan Strasne ikone Presvete Bogorodice ("Strastnoj monastirʹ") u vrijeme boravka Denga Xiaopinga u Moskvi. Javna domena Javna domena

Denga Xiaopinga s još 17 kineskih komunista u Moskvu je poslao Europski biro Komunističke partije Kine radi proučavanja iskustva boljševika u izgradnji komunizma. Po dolasku u grad 17. siječnja Deng se najprije nastanio ni manje ni više nego u drevnom samostanu Strasne ikone Presvete Bogorodice, koji se nalazio u centru Moskve, na mjestu sadašnjeg spomenika Puškinu. Tamo je bilo Komunističko sveučilište radnika Istoka, u koje je Deng Xiaoping prvobitno bio upućen kao student.

Gdje su i kako živjeli kineski studenti u Moskvi?

Deng Xiaoping Javna domena Javna domena

Tjedan dana nakon dolaska, Deng Xiaoping upisao se na Sveučilišta radnika Kine "Sun Jat-sen" u ulici Volhonka br. 16. Ranije se ovdje nalazila Prva moskovska gubernijska gimnazija, jedna od najstarijih u prijestolnici. Zgrada je bila u sjeni masivne moskovske svetinje, katedrale Krista Spasitelja, onakve kakva je bila prije rušenja 1931. godine. Rektor sveučilišta bio je Karl Radek, saveznik Lenjina i Trockog, i jedan od osnivača sovjetske države.

Ulica Volhonka Javna domena Javna domena

Drug Deng je 29. siječnja 1926. dobio studentsku karticu Sveučilišta radnika Kine s brojem 233 na ime Ivana Sergejeviča Dozorova, kao i komplet svakodnevnih stvari koje dobivaju svi učenici: odijelo, kaput, čizme, košulju, ručnik, krpu za pranje, maramice, češalj, sapun, četku za cipele, četkicu za zube i pastu za zube. Studenti su sami kupovali kape i kravate, bez kojih je bilo nemoguće zamisliti muško odijelo u Moskvi dvadesetih godina prošlog stoljeća.

Studenti Sveučilišta radnika Kine "Sun Jat-sen" Javna domena Javna domena

Kineski komunist Sheng Yue, koji je također studirao 1920. na Sveučilištu radnika Kine "Sun Jat-sen", napisat će kasnije: "Držali smo se općeprihvaćene mode. Obično smo nosili do grla zatvoren kratki kaput, kao Lenjin, ili nacionalne plave ukrajinske košulje, koje su se zakopčavale na lijevoj strani, iako smo dobivali i europska odijela. Zimi, kada je bilo strašno hladno, nosili smo zimske kapute i tople kape. Dobivali smo još i čizme za snježno i kišno vrijeme, i sandale preko ljeta."

Nogometna ekipa sveučilišta Javna domena Javna domena

Studenti su bili raspoređeni u studentske domove u centru Moskve, često u bivše plemićke vile. Do sveučilišta se putovalo prijevozom. Studentska putna karta važila je samo do 8 sati ujutro, tj. do početka nastave. Oni koji bi se uspavali morali su pješačiti. Bilo je opasno vraćati se uvečer kroz mračni centar Moskve jer je nakon građanskog rata još uvijek sve vrvjelo od bandita i prostitutki, pa su se studenti, piše Sheng Yue, "trudili ići u grupama da ne bi bili meta pljačkaša".

Aleja kojom je Deng Xiaoping išao na predavanja. Javna domena Javna domena

Imali su tri obroka, "obilna i vrlo kvalitetna. Za doručak smo, na primjer, dobivali jaja, kruh i maslac, mlijeko, kobasicu, čaj, a ponekad i kavijar. Čini mi se da se ni bogatašima nije servirao obilniji doručak nego nama ovdje... Kada nam je ruska hrana dosadila, zaposlili su kineskog kuhara, da bi nam ugodili."

Što je Deng Xiaoping studirao u Moskvi?

Deng Xiaoping Dutch National Archives Dutch National Archives

Studenti Sveučilišta radnika Kine slušali su predavanja iz "ruskog jezika, povijesti razvoja društvenih oblika (povijesni materijalizam), povijesti kineskog revolucionarnog pokreta i revolucionarnih pokreta na Zapadu i Istoku, povijesti Svesavezne komunističke partije boljševika, ekonomske geografije, političke ekonomije, partijske izgradnje, vojne politike i novinarstva".

Javna promocija knjige Denga Xiaopinga "Osnovna pitanja suvremene Kine". Naslovna stranica. Oleg Lastočkin/Sputnik Oleg Lastočkin/Sputnik

Nastava se odvijala osam sati dnevno, šest dana u tjednu. U nastavni program bile su uključene i povijest kineskog revolucionarnog pokreta i povijest Svesavezne komunističke partije boljševika. Predavanja za kineske studente držana su na ruskom jeziku, uz paralelno prevođenje. Sa studentima, kojih je bilo oko pet stotina, radilo je više od 150 nastavnika, stručnjaka i prevoditelja.

Gorbačov i Xiaoping Sputnik Sputnik

Na upisu je Deng Xiaoping priložio kratku autobiografiju u kojoj je objasnio zašto mu je važno studirati u Moskvi. "Mi, omladina Istoka, imamo vrlo snažnu želju za oslobođenjem, ali nam je teško sistematizirati naše ideje i postupke... Zato sam došao u Rusiju prije svega da steknem željeznu disciplinu i primim 'komunističko' krštenje kako bih mogao u potpunosti komunizirati svoje ideje i postupke."

Zgrada u kojoj je kasnije bilo smješteno Sveučilište radnika Kine. Javna domena Javna domena

U međuvremenu je Feng Yuxiang, budući maršal Republike Kine, proveo tri mjeseca u Moskvi u ljeto 1926. godine. On je uspio da u pregovorima sa sovjetskom vladom isposlovati malu materijalnu pomoć i savjetnike. Sovjetsko je rukovodstvo smatralo da će najefikasnije biti Fengu poslati najbolje studente sa Sveučilišta radnika Kine. Među odabranima se našao i Deng Xiaoping, koji je morao prekinuti svoj studij. Godinu dana nakon dolaska u Moskvu, 12. siječnja 1927. godine, Denga su ispisali sa Sveučilišta "Sun Jat-sen". On je istoga dana otputovao u domovinu. U opisu Dengovih osobina koje je izdalo sveučilište pisalo je: "Vrlo aktivan i energičan, jedan od najboljih organizacijskih radnika. Discipliniran i suzdržan. Po uspjehu među prvima. Dobro obučen." Druga Denga je u Kini čekala revolucija, a Sveučilište radnika Kine u Moskvi ostalo je njegova jedina "komunistička škola".