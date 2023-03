Kako je Lenjingrad pod opsadom spašen od gladi zahvaljujući "Koridoru smrti"

Od 1943. godine ova je željeznička pruga glavna ruta opskrbe hranom izgladnjelog grada. Nijemcima je to bilo vidljivo kao na dlanu, stalno izloženo njihovoj topničkoj vatri.

Tijekom čitavih šesnaest mjeseci Drugog svjetskog rata Lenjingrad (današnji Sankt-Peterburg) je morao preživjeti pod potpunom opsadom njemačkih i finskih snaga. Jedina veza grada s ostatkom SSSR-a bila je "Cesta života" preko jezera Ladoga, koja, međutim, nije uspjela zadovoljiti sve potrebe velikog megalopolisa.

Ponovni pokušaji da se probije opsada izgladnjelog Lenjingrada bili su neuspješni, sve dok se početkom 1943. sreća nije osmjehnula Crvenoj armiji. Dana 18. siječnja, tijekom operacije Iskra, sovjetske su snage probile kopneni koridor dug 33 kilometra i širok samo 11 kilometara na južnoj obali jezera Ladoga, povezujući grad s ostatkom zemlje.

Lenjingrad je očajnički čekao vlak s hranom. Borbe još nisu bile završene, a sovjetski su graditelji započeli s izgradnjom pruge koja je službeno nazvana "Put pobjede". Međutim, mnogima je bio poznat pod drugim imenom, kao "Hodnik smrti".

Javno vlasništvo

Težak zadatak

Sovjetska vojska ni nakon svih pokušaja nije uspjela proširiti oslobođeni koridor, pa je za polaganje željezničke pruge mogao poslužiti samo uzak pojas zemlje. Pogled na ovo močvarno i teško prohodno područje pružao se s brda Sinjav, gdje se nalazio neprijatelj (Crvena armija ih je zauzela tek u rujnu 1943.) i držao koridor pod paljbom.

Javno vlasništvo

Radovi su započeli 22. siječnja - samo četiri dana nakon razbijanja opsade, u uvjetima mećave i stalne topničke i minobacačke vatre. “Snijeg do pojasa, mraz, a ispod snijega prska voda”, prisjetio se zapovjednik 57. željezničke bojne bojnik Jaščenko: “Vozila nisu mogla proći. Koristili smo vreće zaplijenjene od neprijatelja. U njih smo sipali zemlju iz jame i na ramenima je vukli do nasipa pruge. Koristili smo i saonice. Čak smo prilagodili i neka njemačka kolica za prijevoz zemlje. Napravili smo nasip, a on je počeo kliziti u močvaru. Prvo smo morali položiti debla na treset, a tek onda napuniti zemlju. Dan nije bio dovoljan, radilo se i noću."

Javno vlasništvo

Osim toga, željeznicu je trebalo položiti preko rijeke Neve. 24. siječnja počela je gradnja mosta, nisko iznad vode i bez prolaza za plovidbu brodova. Nešto kasnije, 500 metara nizvodno, počela je gradnja još jednog mosta, visokog 8 metara, kojim bi mogli prolaziti brodovi.

Neprijateljski napadi na mostove bili su redovita pojava. Dok se obnavljao oštećeni most, korišten je alternativni.

"Koridor smrti"

Javno vlasništvo

Prva kompozicija s hranom stigla je u Lenjingrad već 7. veljače. Vlakovi su se kretali u mraku. Istodobno, isporuke su išle u oba smjera. Naime, tvornice u gradu koje su nastavile s radom slale su na front proizvode za vojne potrebe.

Mnogi graditelji, dužnosnici i vojnici koji su čuvali prugu umjesto službenog naziva radije su koristili neslužbeni - "Koridor smrti". Tijekom izgradnje nije prošao niti jedan dan, a da od neprijateljske vatre nije stradalo nekoliko desetaka ljudi.

Javno vlasništvo

Ljudi su ginuli i dok je ova važna logistička ruta funkcionirala. Kako bi gubici na pruzi bili što manji, izlazile su žene sa svjetiljkama koje su, skrivajući svjetlo od neprijatelja, upozoravale strojovođe na oštećenje pruge ili na udareni vlak ispred.

Najopasniji dio pruge bio je 30. kilometar, mjesto gdje je završavala šuma i počinjalo polje obraslo niskim grmljem. Na ovom mjestu su sovjetski vlakovi neprijatelju bili vidljivi kao na dlanu, što je strojovođe tjeralo da se saginju.

Javno vlasništvo

“Radili smo ovako: prolazeći kroz šumu postizali bismo veliku brzinu, a nakon izlaska s čistine zatvarali bismo spremnik”, prisjetio se strojovođa Vasilij Jelisejev. – Za to vrijeme ugljen u ložištu bi se tako užario da nije bilo dima. Bez dima i pare vlak je otišao do sljedećeg kilometra gdje je počinjala strmina, a zatim je kompozicija po inerciji jurila još nekoliko kilometara. Onda bismo se morali ispustiti. Kad bi je vidjeli, fašisti bi odmah otvorili vatru. Opet smo morali ubrzati do maksimuma, opet zatvoriti gas i neko vrijeme se krećemo po inerciji. Nijemci bi, izgubivši orijentir, prestali pucati sve dok se meta ne bi ponovno pojavila. A strojovođa je neumorno ponavljao svoj manevar, igrajući se sa smrću."

Javno vlasništvo

U proljeće se uz Nijemce pojavio još jedan neprijatelj - topljenje snijega. „Cesta pobjede“ koja je zimi izgrađena preko zaleđenih močvara i potoka počela je tonuti. Dan i noć radnici su pod neprijateljskom vatrom popravljali željeznički nasip, a vlakovi su se morali kretati kroz vodu gotovo kao amfibije.

Neprocjenjiv doprinos

Javno vlasništvo

Lenjingrad je odmah osjetio dobrobit koju mu je donijela "Cesta pobjede". Jedna garnitura vlaka donijela bi više hrane u grad nego što bi je moglo stići u 24 sata „Cestom života“ (preko jezera Ladoga).

Od veljače 1943. do kraja opsade u siječnju 1944. ovom prugom uspješno je prošlo 4729 vlakova. Preko njega je stiglo 75% sve robe isporučene u grad (25% stiglo je preko jezera Ladoga).

Boris Kudojarov

Nakon što je u ožujku 1944. na oslobođenim područjima ponovno uspostavljen dotadašnji željeznički promet, "Cesta pobjede" prestala je s radom. U cijelom razdoblju eksploatacije uništeno je oko 500 vlakova. Poginulo je nešto manje od dvjestotinjak željezničara, dok se broj graditelja, vojnika i civila koji su izgubili živote na pruzi ne može procijeniti.