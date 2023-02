Zašto je FBI odustao od preskupog špijunskog tunela ispod ruskog veleposlanstva u Washingtonu?

Russia Beyond (Photo: Legion Media)

Tokom cijelog Hladnog rata SAD i SSSR su igrali špijunske igre i pojedini pokušaji špijuniranja druge strane zaista su upečatljivi. Ovaj tajni špijunski projekt pod nazivom „Operacija Monopol“ bio je vrlo ambiciozan, ali je na kraju doživio fijasko.

Kuća preko puta

Nekoliko tajanstvenih stanara pojavilo se 1977. godine u kući sa tri kupaonice u aveniji Wisconsin u Washingtonu. Novi vlasnici su kupili nekretninu prvenstveno zbog njene lokacije, jer se iz njenih prozora kao na dlanu vidjelo gradilište preko puta.

Legion Media Legion Media

Građeno je novo sovjetsko veleposlanstvo u SAD-u. Njena lokacija je imala strateški značaj, najblaže rečeno. Bilo je to uzvišenje i to drugo po visini u glavnom gradu SAD. A dolje, 5 kilometara odatle, nalazi se Bijela kuća i još 1,5 km dalje Capitol Hill.



Zvuči neobično, ali State Department se nije konzultirao s obavještajnom službom prije nego što će dodijeliti zemljište Sovjetima, tako da su američki kontraobavještajci bili zatečeni nespremni.



„Bili smo izvan sebe. [State Department] nikada nije nalazio za shodno da se konzultira s FBI-em ili NSA, rekao je agent FBI-a, Dick Alley, a njegove riječi se navode u knjizi posvećenoj ovom incidentu.



Državna sigurnost SAD-a najviše je bila zabrinuta zbog toga što će nova lokacija veleposlanstva omogućiti Sovjetima da hvataju mikrovalove i prisluškuju radio-vezu, što znači da će njihov protivnik u Hladnom ratu teorijski imati mogućnost da čuje tajnu komunikaciju između Bijele kuće, State Departmenta, Pentagona i CIA.



Da bi otklonio opasnost, FBI je zajedno sa NSA pokrenuo vlastiti ambiciozni špijunski projekt „Operacija Monopol“.

KGB u pripravnosti

Legion Media Legion Media

Američki obavještajci su željeli prisluškivati novo sovjetsko veleposlanstvo. To je lako bilo poželjeti, ali nije bilo lako izvesti. Hladni rat je već dugo trajao i Sovjeti su za to vrijeme usavršili svoju kontraobavještajnu vještinu. Stalno su smišljali nove metode špijuniranja američkih diplomata u Sovjetskom Savezu. Na primjer, kada je krajem 1970-ih građena američko veleposlanstvo u Moskvi, KGB je na sve strane postavio „bubice“ još u fazi zidanja. I inače je KGB učinio da Moskva bude najteže mjesto za rad agenata CIA-e u cijelom svijetu.



Pretpostavljajući da će im Amerikanci u SAD uzvratiti istom mjerom, Sovjeti su poduzeli sve mjere predostrožnosti kako do toga ne bi došlo. Svaki prozorski okvir je razmontiran, a zatim ponovo montiran i dobro je provjereno ima li u njemu bubica prije nego što je odobreno da se vrati na mjesto. Za oblaganje su odabrane mramorne ploče bez ikakvih šupljina, tako da nema mjesta za bubice, a KGB je skenirao svaki sloj materijala tokom noći uoči dana kada je bilo planirano da ga majstori upotrebe.



FBI je morao tražiti nestandardna rješenja da zaobiđe taj neprobojni špijunski bedem. Ubrzo im je pala na pamet netradicionalna i vrlo, vrlo skupa ideja.

Tunel

Google Maps Google Maps

Američki obavještajci su odlučili kupiti kuću preko puta gradilišta i da odatle prokopaju tunel koji vodi direktno do sovjetskog veleposlanstva, te da ispod nje postave prisluškivače.



Ako plan uspije, oprema u tunelu će omogućiti američkoj obavještajnoj službi da prisluškuje priopćenja koja se šalju iz novog veleposlanstva i da na taj način sazna jesu li Sovjeti uspjeli pristupiti zaštićenoj državnoj komunikaciji.



FBI je počeo kopati tunel za vrijeme izgradnje sovjetskog veleposlanstva. Sama akcija je morala biti oprezna, kako KGB ništa ne bi posumnjao, jer je sovjetska državna sigurnost stalno razmišljala o načinima na koje bi novo veleposlanstvo eventualno mogla biti iskompromitirano. Projekt se odvijao u tajnosti, a iskopana zemlja je odvožena iz kuće pod okriljem noći.



Izgradnja novog sovjetskog veleposlanstva je trajala desetljećima, kao i kopanje špijunskog tunela. Sve u svemu, operacija „Monopol“ je trajala preko deset godina i koštala Ameriku stotine milijuna dolara.



U određenom trenutku su pojedini visoki dužnosnici FBI-a počeli sumnjati u svrsishodnost projekta zbog količine novca koja je bila potrebna za njegovu realizaciju. U slučaju da se operacija ostvari, ispostavilo bi se da su milijuni dolara potrošeni tako.



Osim toga, FBI nije imao detaljan plan nove zgrade sovjetskog veleposlanstva.



„Problem je bio u tome što mi nismo znali gdje ćete se vi pojaviti. Imali smo plan zgrade, ali nismo mogli znati kakvu funkciju će imati koja prostorija. Može se ispostaviti da to bude soba za fotokopiranje ili ostava. A nama je bio potreban bife u kome ljudi razgovaraju. Ili zaštićena prostorija, gdje ih, kako oni misle, nitko neće čuti“, navode se u knjizi riječi bivšeg agenta FBI-a.



Međutim, najveći problem američkih obavještajnih krugova sastojao se u tome što najsuvremenije špijunske „bubice“ koje su postavili u tunel, kada je završen, nisu dale nikakav rezultat. Moguće je da su ih Sovjeti primijetili i neutralizirali. Koliko god da je bolno, obavještajna služba SAD-a je morala pretpostaviti da se u njenim redovima krije „krtica“.

Dvostruki agent

Robert Filip Hansen; bivši agent FBI-a osuđen za špijunažu. FBI FBI

Najgore pretpostavke FBI-a su se obistinile tek 2001. godine, deset godina nakon raspada SSSR-a, kada je agent FBI-a, Robert Hansen uhapšen i optužen za špijunažu, i kada je javnost saznala za postojanje tunela.



Ispostavilo se da je dvostruki agent još 1989. godine obavijestio KGB o ovom projektu i nastavio je raditi za Ruse i poslije raspada Sovjetskog Saveza. Tako je sovjetska, a zatim i ruska obavještajna služba sve vrijeme bila upućena u pokušaje FBI-a da pomoću tajnog špijunskog tunela prisluškuje povjerljive razgovore u ruskojm veleposlanstvu u aveniji Wisconsin.



Poslije uhićenja i raskrinkavanja Robert Hansen je osuđen na 15 uzastopnih doživotnih kazni bez prava na privremeno puštanje na slobodu u federalnom strogom zatvoru ADX Fiorence blizu Florencea u državi Colorado.



Nemajući nikakvu bolju opciju, FBI je odlučio zapečatiti tunel sa strane kuće u aveniji Wisconsin.



Jedan agent FBI-a je tim povodom rekao: „Naravno da ga treba zapečatiti... Bi li vam bilo drago da živite u kući u koju iznenada mogu upasti Rusi?“