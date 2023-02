Tamerlanovo prokletstvo: Kako je otvaranje drevne grobnice povezano s Drugim svjetskim ratom?

Russia Beyond (Foto: w0zny; shakko (CC BY-SA 3.0); Getty Images)

"Danas su nastavljeni radovu u mauzoleju Gur-Emir. Antropolozi i kemičari temeljno su proučili Timurove ostatke. Znanstvenici su na lubanji otkrili ostatke kose i utvrdili mogućnost rekonstrukcije prilično točnog portreta čuvenog osvajača", napisao je list "Izvestija" 21. lipnja 1941. Sljedećeg dana, rano ujutro, nacistička Njemačka napala je SSSR. U narodu se duboko ukorijenio mit da su ti događaji međusobno povezani "Timurovim prokletstvom".

Tko je bio Timur?

"Timur zarobljava Bajazita", 1878. Stanislav Hlebovski Stanislav Hlebovski

Timur, ili Tamerlan (1336.-1405.) bio je srednjoazijski vladar, osnivač dinastije Timurida. Najprije je kao ratnik formirao osobni odred, zatim je postao veliki vojskovođa i zauzeo važnu državnu funkciju u Turansko-mongolskoj državi Mogolistan. Kasnije je izabran za prvog vladara nove države Timurida s prijestolnicom u Samarkandu (na teritoriju današnjeg Uzbekistana), koja je postojala do 1507. godine. Osvojivši mnoge zemlje, Tamerlan je zavladao većim dijelom Centralne Azije, kao i teritorijima Mezopotamije i Kavkaza, današnjeg Irana, Afganistana, Pakistana i Sirije.

Tamerlan nije bio potomak Džingis-kana, osnivača Mongolskog Carstva, i s obzirom na to da po mongolskoj tradiciji nije imao pravo na titulu kana, sebe je nazivao "velikim emirom". Nakon ženidbe s kćeri Džingis-kanovog potomka uspio je dobiti počasnu titulu "kanovog zeta", čime je dobio više slobode i veću vlast.

Tamerlanov mauzolej

Mauzolej Gur-Emir w0zny (CC BY-SA 3.0) w0zny (CC BY-SA 3.0)

Pored osvajanja, veliki je emir učinio mnogo za razvoj kulture u svojoj zemlji, i za vrijeme njegove vladavine sagrađena su mnoga arhitektonska remek-djela Samarkanda. Po njegovom naređenju, u gradu je počela izgradnja mauzoleja Gur-Emir, gdje su kasnije sahranjeni i on i pojedini njegovi potomci.

Gur-Emir predstavlja jedan od najvažnijih spomenika islamske arhitekture. Mnogi kultni objekti građeni su po ugledu na njega. Upravo je on poslužio kao inspiracija arhitektu mauzoleja i džamije Taj Mahal u Indiji (koja je podignuta po nalogu Tamerlanovog potomka sredinom 16. stoljeća).

Otvaranje grobnice i Tamerlanovo prokletstvo

Tamerlanov kenotaf, Samarkand. w0zny (CC BY-SA 3.0) w0zny (CC BY-SA 3.0)

Arheolozi su 1941. godine odlučili otvoriti grobnicu Timura i njegovih potomaka i proučiti njihove ostatke. Direktivu za iskopavanja u Sovjetskom Uzbekistanu navodno je potpisao osobno Josif Staljin.

Ne zno se točno zašto je došlo do ideje da se istraže grobovi. Postoje verzije da su iskopavanja pokrenuta da bi se sačuvali ostaci jer je pored mauzoleja počela izgradnja hotela i tijekom radova je voda prodirala u kriptu.

Službeno je otvaranje grobnice bilo usklađeno s proslavom 500. godišnjice uzbekistanskog pjesnika Ališera Navoija, koji je živio u državi Timurida i bio blizak Timurovim unucima i potomcima. Znanstvenici su se nadali da će otkriti nove povijesne činjenice ili pronaći artefakte koji bi se mogli pokazati javnosti.

U lipnju je velika grupa sovjetskih zannstvenika započela ekshumaciju. Snimatelj Malik Kajumov, koji je upućen na snimanje ovog važnog događaja, kasnije je u jednom intervjuu rekao da je u pauzi sreo neke starce koji su mu rekli za prokletstvo: grobnica se, navodno, ne smije otvarati, jer će početi rat! Kajumov ih je čak odveo kod rukovoditelja ekspedicije. Njima su starci pokazali knjigu iz 17. stoljeća gdje je na arapskom pisalo: "Tko otvori Tamerlanov grob, pustit će na slobodu duh rata. I bit će klaonica tako krvava i strašna, kakvu svijet nije vidi u vijeke vjekova."

Otvaranje Timurove grobnice u mauzoleju Gur-Emir, Samarkand. Agencija "Uzarhiv" Agencija "Uzarhiv"

Znanstvenici nisu bili praznovjerni i nastavili su svoj posao. A sljedećeg dana, 22. lipnja 1941. godine, nacistička Njemačka napala je Sovjetski Savez.

Legenda o Tamerlanovom prokletstvu stigla je do samog Staljina, koji je naredio da se ostaci ponovo vrate na mjesto. Pričalo se da je Staljin bio spreman na sve mistične rituale ne bi li preokrenuo tok rata.

Tamerlanovi ostaci su uz sve počasti ponovo položeni u grob po islamskom običaju 19.-20. studenog 1942. godine. Upravo su se u to vrijeme vodile najvažnije bitke kod Staljingrada. Sovjetske su trupe pokrenule kontraofenzivu koja je iz korijena promijenila tok rata i predodredila njegov ishod.

Kakav je bio rezultat iskopavanja?

Otvaranje grobnice imalo je veliki povijesni značaj. Nakon proučavanja Timurovog skeleta i lubanje, vođa ekspedicije, kipar i antropolog Mihail Gerasimov, uspio je sastaviti detaljan opis izgleda srednjovjekovnog vladara, pa čak i rekonstruirati njegov portret.

Timur (Tamerlan). Gipsana bista (70×35×20 cm). Rekonstrukcija M. M. Gerasimova iz 1941. godine. shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Ispostavilo se da je Tamerlan imao tipične mongoloidne crte lica, imao je crvenkastosmeđu kosu, brkove koji su mu visili oko usana i klinastu bradu. Pored toga, bio je prilično visok za Mongola, oko 170 cm.

Arheolozi su također dokumentirali i činjenicu da je Tamerlan imao povrijeđenu nogu (u Rusiji mu je nadimak bio Timur Hromi). Unatoč činjenici da je živio 68 godina, što je bila duboka starost za to doba, Tamerlanovi ostaci ukazivali su na nevjerojatnu fizičku snagu i zdravlje koje je posjedovao do same smrti.