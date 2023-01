Zašto Staljinovi prijatelji nisu preživjeli "Veliki teror" u SSSR-u?

Russia Beyond (Foto: Javna domena)

Prijateljstvo sa šefom sovjetske države, svemoćnim "graditeljem komunizma" Josifom Staljinom, moglo je čovjeku donijeti različite prednosti i visok položaj u hijerarhiji vlasti zemlje. Pritom mu ono nije garantiralo osobnu nedodirljivost i sigurnost.

Apolitični prijatelji

Glavni uvjet za dugo i čvrsto prijateljstvo sa Staljinom bila je potpuna odsutnost zanimanja za politiku. To u potpunosti potvrđuju primjeri Petra Kapanadzea i braće Egnatašvili.

S Kapanadzeom Josif Džugašvili (pravo prezime "velikog vođe i učitelja") upoznao se u pravoslavnoj duhovnoj školi u svom rodnom gradu Goriju u Gruziji. On je bio među prvim pravim prijateljima budućeg sovjetskog lidera.

Kapanadze se nikada nije zanimao za politiku i nije zauzimao rukovodeće položaje, što je umnogome omogućilo da ovo prijateljstvo potraje tijekom cijelog života. Staljin ga je redovno pozivao na odmor u svoju daču i intenzivno mu je financijski pomagao. Na primjer, 1944. godine svom "drugu Petji" poslao je kolosalnu sumu od 40 tisuća rubalja, u vrijeme kad je prosječna zarada u zemlji bila nešto više od 400 rubalja.

Staljin je dozvolio Kapanadzeu da napiše kratke memoare o njegovom djetinjstvu, ali ih je osobno pregledao, izbacio neprimjerene i kompromitirajuće detalje. Objavljivanju svojih biografija "otac naroda" uvijek je pristupao vrlo ozbiljno.

Prijateljstvo sa Staljinom donijelo je mnogo dobra i braći Aleksandru i Vasiliju Egnatašviliju, s čijom je obitelji obitelj Džugašvili oduvijek bila u bliskim prijateljskim odnosima. Također ostajući izvan politike, oni su se bavili profesionalnim sportom, predavačkom djelatnošću i kulinarstvom. Kada je dvadesetih godina država provodila Novu ekonomsku politiku (NEP), koja je djelomično dozvoljavala tržišne odnose, braća su čak vodila ugostiteljski biznis.

Aleksandar Egnatašvili Javna domena Javna domena

Ubrzo nakon NEP-a 1929. godine Aleksandar se kao poduzetnik našao u zatvoru. Saznavši za to, Staljin ga je odmah oslobodio i uključio u svoje najbliže okruženje. Egnatašvili je bio osobni kuhar-degustator za Staljina, što svjedoči o najvećem povjerenju koje je uživao.

Odani vođi

Naravno, Staljin je imao veliki broj prijatelja i među političarima u rukovodećim strukturama sovjetske države. Međutim, ovakva bi prijateljstva opstala tijekom vremena samo ako su ti ljudi bili bespogovorno osobno odani vlastodršcu Staljinu.

Upravo je takva ličnost bio maršal Sovjetskog Saveza Kliment Vorošilov, s kojim se šef države sprijateljio u vrijeme Građanskog rata. Staljin je vojnog zapovjednika koji nije bio talentirani vojskovođa, ali ipak vrlo efikasan, postavio na mjesto narodnog komesara obrane (što je pozicija ekvivalentna današnjem ministru).

Josif Staljin, Nadežda Alilujeva, Kliment Vorošilov i Jekaterina Vorošilova Javna domena Javna domena

Sredinom tridesetih godina među najvišim vojnim rukovodstvom zemlje došlo je do raskola: Vorošilov je došao u sukob sa svojim zamjenikom - sposobnim, ambicioznim i krajnje neovisnim maršalom Mihailom Tuhačevskim. Premda je ovaj jako doprinio povećanju obrambene sposobnosti zemlje, Staljin je stao na stranu svog starog druga. Tuhačevski je 1937. godine uhićen po optužbi da je pripremao vojni prevrat i strijeljan je zajedno sa zapovjednicima koji su dijelili njegove stavove.

Vorošilov je u znak zahvalnosti bez pogovora sudjelovao u represijama protiv zapovjednog sastava Crvene armije, koje su ubrzo započele. Organima NKVD-a (tadašnje policije) redovno je slao popise imena zapovjednika koje treba uhititi s naređenjem da se hitno pokupe "sve hulje". Do proljeća 1939. godine od petorice maršala preživjela su samo dvojica, a jedan je od njih bio Kliment Vorošilov.

Staljin i Vorošilov Javna domena Javna domena

Nepokorni

Staljin je mnogo toga mogao oprostiti prijateljima, ali nikako kritiku upućenu njemu ili osporavanje njegovih odluka. Oni koji su izražavali sumnju u pravilnost njegovih postupaka za to su skupo plaćali.

Gruzijski plemić Aleksandar Svanidze, s kojim se Džugašvili družio još za vrijeme školovanja u duhovnoj školi u Tiflisu (stari naziv grada Tbilisija), bio je vrlo svestran čovjek. Ne samo što je radio u sferama vanjske državne politike i vanjske trgovine, nego je bio i organizator i urednik akademskog časopisa "Vjesnik drevne povijesti", autor brojnih radova iz oblasti književne kritike i prevoditelj.

Aleksandar Svanidze Javna domena Javna domena

U vrijeme "Velikog terora" Svanidze je neumorno kritizirao Staljina zbog represija koje je provodio, uzalud se pokušavajući zauzeti za uhićene poznanike i uvjeriti Staljina da preispita politiku koju provodi. Otvoreno je govorio da vođa "nije revolucionar", što je ovoga dovodilo do bijesa.

Aleksandar Svanidze je 23. prosinca 1937. godine uhićen po optužbi da je bio član antisovjetske organizacije. Nije ga spasila ni činjenica da je bio brat prve Staljinove žene – Jekaterine (Kato) Svanidze.

Jekaterina Svanidze Javna domena Javna domena

U sjećanjima istaknutog sovjetskog političara Anastasa Mikojana navodi se da je 1941. godine odlukom Staljina Svanidzeu koji je bio u zatvoru ponuđeno pomilovanje, ako zatraži oproštaj od Centralnog komiteta partije. Smatrajući da ni za što nije kriv, ovaj je to odbio i ubrzo je strijeljan. "To vam je plemićki ponos", prokomentirao je ovu odluku sovjetski lider.

Slična sudbina zadesila je još jednog starog druga Josifa Staljina, kuma njegove žene Nadežde Alilujeve, Avelja Jekunidzea. Sekretar Prezidija Centralnog izvršnog komiteta SSSR-a optužen je za izdaju zemlje i špijunažu i strijeljan 16. prosinca 1937. godine.

Avelj Jenukidze, Staljin i Maksim Gorki Javna domena Javna domena

Tijekom saslušanja Jekunidze je istražiteljima ispričao pravu priču o svojoj tužnoj sudbini:

"Sav moj zločin je u tome što sam, kada mi je rekao da želi osuditi i strijeljati Kamenjeva i Zinovjeva (Staljinovi protivnici u unutarpartijskoj borbi), pokušao odgovoriti ga od toga. 'Soso' – rekao sam mu – 'nema sumnje da su ti oni naškodili, ali za to su već dovoljno platili: isključio si ih iz partije, držiš ih u zatvoru, njihova djeca nemaju što jesti. Soso' – rekao sam – 'oni su stari boljševici, kao ti i ja. Nećeš valjda prolijevati krv starih boljševika! Razmisli što će o nama reći čitav svijet!' On me pogledao kao da sam mu ubio rođenog oca i rekao: 'Zapamti, Avelj, tko nije sa mnom, taj je protiv mene!'"