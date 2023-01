S ovim zemljama Rusija NEMA diplomatske odnose. Zašto?

Članice UN-a s kojima Rusija nema diplomatske odnose

Rusija nema diplomatske odnose s pet država-članica UN-a. To su zemlje koje je šira međunarodna zajednica priznala kao suverene države. One su same u određenom trenutku prekinule diplomatske odnose s Rusijom ili ih nikada nisu ni imale.

Butan nikada nije uspostavio diplomatske odnose s Rusijom. To je mala budistička zemlja na Himalajama koja nema izlaz na more. U njoj živi 700 000 stanovnika, pretežno u naseljima ruralnog tipa. To je popularna turistička destinacija za građane Rusije.

Rusija također nikada nije imala diplomatske odnose sa Solomonovim otocima. Ova otočna država u Oceaniji ima šest većih i na stotine manjih otoka.

Gruzija je prekinula diplomatske odnose s Rusijom 2. rujna 2008. godine, kada je Ruska Federacija priznala Južnu Osetiju i Abhaziju kao suverene države. Danas Švicarska predstavlja interese Rusije u Gruziji i interese Gruzije u Rusiji.

Ukrajina i Mikronezija (federacija koju čine četiri otočne države u zapadnom dijelu Tihog oceana) prekinule su diplomatske odnose s Rusijom u veljači 2022. godine.

Rusija ima diplomatske odnose s državama koje nisu članice UN-a

S druge strane, Rusija ima diplomatske odnose s nizom država koje nisu članice UN-a. Neke od njih šira međunarodna zajednica ne priznaje kao suverene države.

Rusija je priznala neovisnost Južne Osetije i Abhazije u kolovozu 2008. godine zajedno s još četiri države-članice UN-a.

Rusija je jedna od članica UN-a koje priznaju Palestinu kao suverenu državu. Bilateralni odnosi dviju zemalja uspostavljeni su 1974. godine posjetom palestinskog političkog lidera Jasera Arafata Moskvi. Ruska Federacija je 2021. godine podržala rezoluciju Opće skupštine UN-a o dodjeljivanju Palestini statusa promatrača bez članstva u ovoj organizaciji.

Vatikan, sjedište Rimokatoličke crkve i grad-država unutar Rima, također nije član UN-a, a Rusija ima diplomatske odnose s njim. Prva ruska misija u Vatikanu osnovana je 1817. godine. Međutim, otkako su boljševici došli na vlast Sovjetski Savez nije imao diplomatske odnose s Vatikanom sve do ožujka 1990. godine. SSSR se raspao već naredne 1991. godine, a Ruska Federacija je kao njegova pravna nasljednica tek 2009. godine uspostavila diplomatske odnose s Vatikanom.

Diplomatske veze s nepriznatim državama i vladama

Za razliku od mnogih drugih država, Rusija nije evakuirala svoj diplomatski personal iz Kabula kada su talibani 2021. godine zauzeli vlast u zemlji. Pokret "Taliban" u Rusiji je izvan zakona od 2003. godine kao teroristička organizacija, ali je Moskva ipak održavala diplomatske odnose s rukovodstvom ovog pokreta u Afganistanu nakon izlaska američkih trupa iz zemlje i pada vlade Ašrafa Ganija 2021. godine.

Trenutno veleposlanstvo Rusije u Kabulu funkcionira uobičajeno. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je u ožujku 2022. godine izdalo službenu akreditaciju prvom afganistanskom diplomatu kojeg je postavilo talibansko rukovodstvo.

Rusija je 2012. godine otvorila konzulat u Pridnjestrovlju, samoproglašenoj republici koja je međunarodno prizata kao dio Moldavije. Rusija službeno nije priznala Pridnjestrovlje kao neovisnu državu, ali održava odnose s Pridnjestrovljem u političkoj, vojnoj, kulturnoj i ekonomskoj sferi.

Rusija ne održava diplomatske odnose s pojedinim zemljama koje međunarodna zajednica ne priznaje ili ih djelomično priznaje. Na primjer, Rusija ne priznaje Kosovo, Tajvan, SomalilandiNagorno-Karabah (Arcah) kao neovisne države i nema diplomatske odnose s njima, kao ni sa spornim entitetima kao što su Azad Jammu i Kašmir, Sjeverni Cipar, Zapadna Sahara i Ambazonija.