Kako su se bivši KGB, vojska i policija urotili kako bi izveli najveću pljačku u povijesti SSSR-a

Bilo je kasno uvečer kada se kamion s gotovinom zaustavio ispred luksuzne robne kuće na Možajskoj autocesti u Moskvi. Ostavljajući dva partnera u kamionu, treći član tima za transport novca ušao je u prodavaonicu uzeti koja se tamo nakupila tijekom dana. Nije ni slutio da mu je ostalo samo nekoliko minuta života.

Pucnjava

Robna kuća "Molodjožni" bila je privlačno mjesto za mnoge kupce u sovjetskoj prijestolnici. Ponekad je nudila robu koja je bila deficitarna u SSSR-u. Nije iznenađujuće što je do kraja radnog dana imala hrpu utrška.

Aleksandar Čumičev/TASS Aleksandar Čumičev/TASS

Večer 14. studenog 1986. nije bila izuzetak. Blagajnici su prikupili preko 330 000 rubalja, što je pozamašna suma s obzirom na to da je prosječna mjesečna plaća u SSSR-u u to vrijeme varirala od 180 do 250 rubalja. Posao službenika za transport novca bio je prikupiti utržak na kraju dana.

U 21:10 kamion s gotovinom zaustavio se ispred glavnog ulaza prodavaonice. Dva suradnika ostala su u vozilu, dok je treći, Novikov, ušao unutra. Mnogo je ljudi ulazilo i izlazilo iz prodavaonice, tako da nitko nije obraćao pažnju na čovjeka u milicijskoj uniformi s aktovkom u rukama koji je stajao kraj ulaznih vrata. Čuvari nisu bili zabrinuti ni zbog čovjeka u civilu koji nekoga čeka u blizini ulaznih vrata prodavaonice, niti zbog oficira vojske s glomaznom torbom u rukama.

Aleksandar Čumičev/TASS Aleksandar Čumičev/TASS

Nekoliko minuta kasnije, Novikov je izašao iz prodavaonice s novcem. Prišao je kamionu s gotovinom i otvorio vrata. Upravo u ovom trenutku pogodio ga je metak.

Na ulici je izbila žestoka pucnjava. Pljačkaši u uniformama otvorili su vatru na čuvare, ubivši ih sve. Čovjek u civilu s torbom ostao je stajati u mjestu, dvoumeći se treba li se držati svoje uloge koju ima u pljački.

Vladimir Vališvili/TASS Vladimir Vališvili/TASS

Službenica milicije koja u trenutku nije bila na dužnosti, Vera Alfimova, a zatekla se u blizini kada je počela pucnjava, pojurila je ka razbojnicima. Jedan od njih ubio ju je s četiri metka.

Pucnjava je naglo prestala i uslijedila je tišina. Napadači su zgrabili novac i krenuli pješke.

Potjera

Černov/Sputnik Černov/Sputnik

Igor Knigin i Valerij Finejev utrčali su u unutarnje dvorište obližnje zgrade gdje ih je drugi urotnik – Konstantin Golubkov – čekao u automobilu.

Čovjek u civilu koji je stajao blizu ulaza s torbom bio je četvrti razbojnik, Jevgenij Subačov. Njegov je zadatak bio baciti nekoliko molotovljevih koktela na ulaz prodavaonice kako bi izazvao paniku i odvukao pažnju milicije. Međutim, Subačov je odustao od svoje uloge u pljački kada je vidio koliko je ljudi poginulo i pobjegao svojoj kući.

Valerij Finejev i Igor Knigin (gornji red), Jevgenij Subačov i Konstantin Golubkov (donji red) Arhiva MVD-a Arhiva MVD-a

Većina pljačkaša imala je iskustvo rada u vojsci ili miliciji. Knigin je bio bivši službenik milicije otpušten zbog malverzacija; Finejev je otpušten iz milicije zbog premlaćivanja osumnjičenog tijekom ispitivanja i osuđen na tri godine zatvora; Subačov je izbačen iz Komunističke partije zbog nekog nepoznatog razloga. Konačno, vozač po imenu Konstantin Golubkov bio je bivši KGB-ovac.

Jedan je prolaznik šetao svog psa i vidio ljude koji trče i njihov automobil. Razbojnici su shvatili da postoji svjedok i pokušali su ga ubiti, ali su, na sreću nevinog čovjeka, ispraznili svoje šaržere tijekom pucnjave, pa su morali odustati od svjedoka i bježati.

Automobil je pojurio, očajnički pokušavajući pobjeći policajcima. Međutim, svjedok je već prenio informaciju o automobilu i opisao dvojicu osumnjičenih. Sada je svaki policajac u Moskvi bio u lovu na plavu Ladu.

I. Bahtin/Sputnik I. Bahtin/Sputnik

Ubrzo je jedno patrolno vozilo uočilo sličan automobil. Policajci su naredili da stane, a vozač je odmah slijedio naređenje. Policajci su vidjeli kako vozač izlazi iz automobila, ali ga po opisu koji su imali nisu prepoznali kao osumnjičenog. Iznenada, iz unutrašnjosti automobila, Knigin i Finejev otvorili su vatru na policajce, ranivši jednog od njih i odjurili.

Nešto kasnije, automobil je pronađen u jednom od moskovskih dvorišta. Golubkov – vozač – ranjen je tijekom pucnjave s policijom, a dokrajčili su ga pljačkaši. Njegovo mrtvo tijelo ostavljeno je u automobilu zajedno s novcem. Nejasno je zašto su razbojnici novac ostavili svom ubijenom prijatelju.

Pravda

Zločinci su se tada razišli. Okružen policijom, Knigin je prvo uzeo taoca, a zatim se sam ubio, shvativši da se neće izvući.

Subačova – zločinca koji je napustio svoj dio misije - odali su dokumenti pronađeni u napuštenom automobilu. Uhićen je u svojoj kući. Istražitelji su od njega saznali sve detalje i petnaestak sati kasnije uhitili Valerija Finejeva, posljednjeg osumnjičenog.

Aleksandar Šogin/TASS Aleksandar Šogin/TASS

Glavni istražitelj Isa Kostojev – koji je nekoliko godina kasnije postao poznat po uhićenju Andreja Čikatila, jednog od najstrašnijih serijskih ubojica ikada uhvaćenih– poslao je slučaj vojnom sudu u jesen 1987.

Sud je osudio Subačova na deset godina, a Finejeva – koji je priznao još dva nepovezana ubojstva – na smrtnu kaznu strijeljanjem.

Vladimir Vjatkin/Sputnik Vladimir Vjatkin/Sputnik