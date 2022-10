Kako su dvije „zabranjene“ ruske slike završile u Bijeloj kući

Robert Knudsen. White House Photographs. John F. Kennedy Presidential Library and Museum; Corcoran Gallery

Priča se da su dvije slike poznatog ruskog umjetnika zabranjene u Rusiji još od vremena Aleksandra III., pa sve do danas.

Godine 1963., tokom predsjedništva Johna F. Kennedyja, dvije slike su visile na zidu Roosveltove sobe. Na jednoj je bio prikazan brod na obali Carske Rusije, a na drugoj - ruski seljak koji maše američkom zastavom. Pričalo se da su slike poznatog umjetnika Ivana Ajvazovskog zabranjene u Rusiji u pokušaju da se izbriše mračna stranica povijesti zemlje.

Tragične slike

Prva slika prikazuje američki brod koji pristaje u ruskoj luci u Baltičkom moru. Gomila ljudi maše kako bi pozdravila američke mornare.

Druga slika prikazuje rusku trojku, tradicionalnu kombinaciju tri konja koji vuku kočije. U kočiji su dva muškarca. Jedna osoba usmjerava konje dok druga vijori američkom zastavom gomili promatrača koji mašu s obje strane puta. Ruske zastave vide se na jednoj od drvenih kuća izgrađenih duž puta.

Obje slike dokumentiraju mračni trenutak u ruskoj povijesti. Potresen patnjama siromašnog ruskog naroda od gladi koja je zahvatila zemlju između 1891. i 1892. godine, Ajvazovski je bio duboko dirnut i privatnim naporima nekih Amerikanaca koji su poslali humanitarnu pomoć Carskoj Rusiji u pokušaju da ublaže patnje ljudi u dalekoj zemlji.

Put do Bijele kuće

Godine 1892. Ivan Ajvazovski je putovao u Sjedinjene Američke Države. U to vrijeme, on je već bio priznati umjetnik u svojoj rodnoj Carskoj Rusiji i inozemstvu.



Tokom svog boravka u SAD-u, Ajvazovski je održao izložbu u New Yorku. Umjetnik je izložio 24 slike. Među njima su bile i dvije gore spomenute slike, pod nazivom „Brod pomoći“ i „Distribucija hrane“.



Poznat po svojoj velikodušnoj prirodi, Ajvazovski je često djelio svoje slike kao poklone. „Brod pomoći“ i „Distribucija hrane“ otišli ​​su u Galeriju umjetnosti Corcoran u Washingtonu.

Kada je Kennedy postao predsjednik 1961. godine, platna su se preselila u Bijelu kuću na inicijativu Jacqueline Kennedy.



Slike su bile van očiju javnosti sve do 1979. godine, jer su nekako završile u privatnoj kolekciji, ali su se ponovo pojavile 2008. na aukciji u Sothbyu. Tamo su prodane za 2,4 milijuna dolara filantropu koji ih je vratio nazad u galeriju Corcoran u Washingtonu.

Zabranjena umjetnost?

Saznavši za glad u Rusiji koja se brzo proširila na teritorij između Urala i Crnog mora, kao i za neadekvatne mjere vlade da zaustavi glad, pojedinci u SAD-u su formirali tzv. „Komitet Sjedinjenih Američkih Država za pomoć gladnima u Rusiji“.



Budući da nije odobrena od strane američke vlade, ova dobrotvorna organizacija se uglavnom samofinancirala privatnim donacijama pod vodstvom Williama Edgara, urednika tjednika „North Western Miller“.



16. ožujka 1892. prvi brod koji je prevozio američku humanitarnu pomoć – hranu, žito i kukuruzno brašno – stigao je u rusku luku u Baltičkom moru. Ubrzo su uslijedili i drugi brodovi. Od početka proljeća do sredine ljeta 1892. u Rusiju je stiglo pet brodova s oko 10.000 tona hrane u vrijednosti od oko 1 milijun dolara.

„Svi smo duboko dirnuti činjenicom da nam iz Amerike dolaze brodovi puni hrane“, rekao je budući car Nikolaj II., koji je tada nadgledao pristizanje pomoći.



Međutim, priča se da njegov otac, car Aleksandar III., nije cijenio tu gestu, jer je nehotice doveo u pitanje njegovu sposobnost da ublaži krizu u carstvu i nesposobnost carske vlade da se odlučno pozabavi gorućim pitanjem.



Kada su prvi američki brodovi s hranom stigli u Rusiju, Ajvazovski je bio inspiriran velikodušnim gestom običnih Amerikanaca. Tako su nastale dvije slike koje dokumentiraju dolazak prvog broda u rusku luku i proces distribucije hrane iz SAD-a u Carskoj Rusiji.



Neki izvori kažu da su, budući da je cijela priča imala potencijal potkopati ugled i nasljeđe ruskog cara Aleksandra III., slike zabranjene za izlaganje u Rusiji. Iako nikada nije postojao pisani dekret o zabrani ove dvije slike u Carskoj Rusiji, neki izvori idu tako daleko da tvrde da su platna zabranjena u Rusiji do današnjeg dana.