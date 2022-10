Kada se Kanada nadmetala sa SSSR-om na ledu, dvojica novinara su pojela svoje tekstove

Na ovoj poznatoj fotografiji iz rujna 1972. godine kanadski reporter Dick Beddoes jede boršč s izrezanim komadićima svog članka koji je napisao uoči prve utakmice između Kanade i SSSR-a:

Međutim, Beddoes nije bio jedini reporter koji je dao pogrešne prognoze i koji je morao ispuniti obećanje pojevši vlastite riječi.

Slobodan svijet protiv komunizma



Mada je događaj organiziran s namjerom da se omogući nadmetanje najboljih protiv najboljih u hokeju na ledu, ulozi su bili znatno veći nego na običnom sportskom natjecanju.

Za milijune ljudi koji su pratili utakmice širom svijeta Superserija je predstavljala suparništvo daleko većih razmjera. Za mnoge je to bilo ideološko nadmetanje između „slobodnog svijeta“ i komunizma. Novinari su se također svrstali među navijače. U rujnu 1972. godine svaka objektivnost interpretirana je kao izdaja.



Jednom prilikom, poslije pete utakmice u seriji, Trent Fren iz lista „The Toronto Star“ dobio je prijekor od organizatora Alana Eaglesona. Njih dvojica su kratko razgovarali u liftu hotela „Inturist“ u Moskvi poslije pete utakmice u seriji.

„Kako ti se čini?“ – pitao je Eagleson.



Fren je odgovorio da je impresioniran kontrolom paka i pasovima sovjetskih igrača.



„Ti mora da si j**eni komunist“ - odvratio je Eagleson.



„Tada sam prvi put doživio da se mediji ujedine po nekom pitanju“, rekao je Ralph Melanbi, producent emisije na kanadskoj televiziji „Hockey Night in Canada“. „Svi su bili protiv Rusa. To je bilo nevjerojatno. Predstavnici medija su prvo bili Kanađani, a zatim novinari.“

Medijske prognoze

Uoči Superserije 1972. godine u Torontu, kanadski i američki sportski mediji su bili složni u procjeni da će kanadski tim bez sumnje savladati Sovjete.

„Tim NHL će ih razbiti 8:0“ – zapisao je Gerald Eskenazi iz New York Timesa.



„8:0 za Kanadu – a to je i rezultat prve utakmice“ – zapisao je Fren Rosa iz lista Boston’s Globe.



Kolumnist za The Globe and Mail, Dick Beddoes je također dao svoju prognozu: „Bit će za Kanadu 8:0. Ako Rusi osvoje jednu utakmicu, pojest ću točno u podne svoju kolumnu izrezanu na komadiće u zdjeli boršča ispred ulaza u rusku ambasadu.“

Protiv svih izgleda

Drugi kanadski novinar koji je iznio svoja predviđanja i pritom obećao da će pojesti svoje riječi ako se ona ne ostvare bio je John Robertson.

Robertson, koji je pisao za The Montreal Star, zauzeo je stav sasvim suprotan od svih kanadskih medija. Predskazao je da će sovjetski tim savladati kanadske igrače. Kako bi potkrijepio svoja predviđanja koja su po mišljenju svih u Kanadi tog doba bila izuzetno nerealna, Robertson je obećao da će pojesti svoje riječi ako se ispostavi da nije u pravu.



Među kolegama i čitateljima John Robertson je stekao reputaciju provokatora. „Robertson, koji je rijetko pokazivao taktičnost, često je govorio da bi se zabrinuo ako bi negativne reakcije na njegove tekstove pale ispod 80%“, prisjećao se William Houston koji je 2002. pisao za The Globe and Mail.



U ovom konkretnom slučaju Robertson je razbjesnio doslovno sve, organizatore turnira, kanadske igrače i čitatelje The Montreal Star.

Robertson je tvrdio da je njegova prognoza zasnovana na njegovim osobnim promatranjima sovjetskog tima u akciji, kao i na pogrešnom prikazivanju Sovjeta u kanadskim medijima.



„Prije početka Superserije sjećam se da sam sjedio u hali s grupom kanadskih igrača. Volio sam te dečke, ali oni su tamo sjedeli ismijavajući rusku opremu i podsmjehujući im se. Nitko im nije htio pružiti šansu. Članak je bio napola ozbiljan, a napola neozbiljan. Ali ja sam bio u Rusiji i pisao sam članke o njihovom hokeju. I stvarno sam osjećao da su oni bolji nego što su svi mislili“, zapisao je Robertson kasnije.

Plaćanje dugova

Prva utakmica Superserije donijela je veliku pometnju u kanadskom hokeju. 2. rujna 1972. godine Sovjeti su iznenadili 18.000 kanadskih gledatelja, koji su se okupili u sportskoj areni „Montreal Forum“, porazivši suparnike rezultatom 7 : 3.

Odmah poslije sovjetske pobjede nastala je legendarna fotografija Dicka Beddoesa koji jede boršč s komadićima vlastite kolumne ispred ulaza u sovjetsku ambasadu u Kanadi. Novinar je prihvatio činjenicu da je njegova prognoza bila pogrešna i nije oklijevao ispuniti svoje obećanje.



U drugoj utakmici u seriji Kanađani su pobijedili rezultatom 4 : 1. Ukupno je Kanada pobijedila u četiri od osam utakmica i nadvladala Sovjete, koji su pobijedili u tri, dok su u jednoj timovi igrali neriješeno. Kanadsko-sovjetsko suparmništvo na ledu zapamćeno je kao vjerojatno najuzbudljivije i najžešće u povijesti. Igrači oba tima zaslužili su poštovanje svojih suparnika i gledatelja s obje strane oceana.

Sovjetski igrači su pružili snažan otpor kakav nitko od kanadskih medija nije očekivao. Međutim i Kanađani su bili spremni na pritisak i ponovo su dokazali svoje vodeće mjesto u svijetu hokeja na ledu.



Ispostavilo se da je predviđanje Johna Robertsona – pobjeda sovjetskog tima – bilo znatno bliže stvarnosti od preterano optimističnih prognoza kanadskog tiska. Ipak, Robertsonova prognoza nije se ostvarila, jer Kanađani nisu izgubili od Rusa.

Legenda kaže da su mu kolege po povratku iz Moskve u Montreal poslužile jelo s izrezanim komadićima njegovog teksta. Oklada je oklada. Robertson nije ni trepnuo i pojeo je sve što se našlo na tanjuru.