Je li Ivan Grozni doista zahtijevao 10 zdravica za one koji odlaze s gozbe?

U alternativnoj povijesti istraživanja svemira koja je predstavljena u emisiji Apple+ TV-a "U ime cijelog čovječanstva" ("For All Mankind"), američki i sovjetski astronauti priređuju zabavu u istraživačkom objektu postavljenom na Marsu. Dok svi piju, šef sovjetskog tima kaže da je ruski car Ivan Strašni ("Ivan the Fearsome", pretpostavljamo da misle na Ivana Groznog) stvorio tradiciju da se popije deset zdravica "za put" ili, kako Rusi kažu, "na posošók". No je li to zaista istina?

For All Mankind - Ronald D. Moore; Matt Wolpert; Ben Nedivi/Tall Ship Productions; Sony Pictures Television, 2022. For All Mankind - Ronald D. Moore; Matt Wolpert; Ben Nedivi/Tall Ship Productions; Sony Pictures Television, 2022.

Je li Ivan Grozni podizao deset zdravica?

Ne, najvjerojatnije nije.

Tijekom gozbi u prisustvu cara, piše povjesničarka Ljudmila Černaja, izgovaralo se mnoštvo zdravica, odnosno "govora za zdravlje". Prva zdravica bila bi izgovorena ubrzo nakon početka obroka - i to je zdravica koju bi sam car podizao svim svojim gostima. "Gosti bi prilazili carskom tronu po redoslijedu starješinstva, uzimali čašu iz carskih ruku i, odstupivši nekoliko koraka, iskapili je, a zatim se vratili na svoje mjesto za stolom", tako Černaja opisuje ritual.

Carska gozba u Kremlju Javna domena Javna domena

Ove zdravice bile su obavezne za sve prisutne, pa i za monahe i svećenike. Odbijanje da se popije u carevo zdravlje, piše povjesničarka Lidija Sokolova, smatralo se uvredom carskog veličanstva.

Nakon prve zdravice uslijedile bi druge - najprije za članove carske obitelji, zatim za zdravlje patrijarha i tako dalje. Među tim nazdravljanjima, piše Ljudmila Černaja, i sam car bi, s vremena na vrijeme, dizao čašu u zdravlje svojih gostiju. Kada bi car nazdravljao nekome od prisutnih, taj bi čovjek ustajao sa svojom čašom i ispijao je do dna. Gozba je završavala podizanjem posljednje čaše i molitvom. Kao gestu gostoprimstva, car je mogao narediti da se bačve pića koje bi ostale nakon slavlja pošalju po Moskvi u domove gostiju.

Jesu li Rusi imali onih obaveznih "deset zdravica za odlazak"?

Popularna lista od "10 ruskih zdravica za put" koja se može vidjeti na ruskom internetu - a koja uključuje čašu pića "za sedlo" ili "za projahivanje kroz vrata" - vjerojatno je popis koji je sastavio neki suvremeni bloger.

Ovdje su navedene najpopularnije zdravice u Rusiji. Ali što je s onom "za put", koja se na ruskom zove "na posošók"? Naziv zdravice se zapravo može prevesti kao "jedna na štapu (za poštapanje)" i to je zaista, prema ruskoj tradiciji, posljednja zdravica prije nego što gost ode.

"Seljak s uzdama, Mina Moisejev" Ivan Kramskoj Ivan Kramskoj

Ispraćajući gosta do praga, domaćin bi mu ponudio posljednju čašu pića, čime se provjeravao stupanj pijanosti gosta - ako je on mogao popiti malu čašicu pića stavljenu na gornji kraj njegovog štapa, značilo bi da je "dobar za polazak", odnosno da je dovoljno trijezan da stigne svojoj kući, ili negdje drugdje. Ako bi, pak, ispustio čašu, onda je to bio znak da bi možda gost trebao ostati i prenoćiti.