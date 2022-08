Sedam najbitnijih činjenica o Nikolaju I.

Njegova vladavina završila se katastrofalnim porazom u Istočnom ratu, ali je upravo on bio zaslužan za industrijski rast Rusije.

Vasilij Mitrofanov, koji je nekada služio kod cara Nikolaja I., sjećao se kako je gledao cara u oči dok se predstavljao. „Uz svu svoju hrabrost, nisam mogao izdržati strašni odsjaj njegovog lijevog oka, koje je kao usijani čavao zasljepljujuće sijalo i prodiralo kroz moje oči... Do smrti neću zaboraviti njegov prodoran sjaj koji može osramotiti čak i ljude kao što sam ja, koji ne pripadaju grupi kukavica.“ Jekaterina Junge, kćerka slikara Fjodora Tolstoja, sjećala se da je „carev pogled mogao momentalno ubiti čovjeka“. Tko je bio čovjek iza ovog smrtonosnog pogleda?

1. Bio je drugi po visini među ruskim carevima

Nikolaj I. i prijestolonasljednik Aleksandar II., 1854. godine Bogdan Villevalde/Ruski državni muzej Bogdan Villevalde/Ruski državni muzej

Poslije Petra Velikog, koji je bio visok 204 cm, Nikolaj I. se smatrao drugim najvišim ruskim carem. To znamo iz priče koju je zabilježio ruski pisac, Ksenofont Polevoj. Poslije predstave u kojoj je ruski glumac Vasilij Karatigin igrao Petra Velikog, Nikolaj je usporedio svoju visinu sa Karatiginovom i rekao da je glumac viši od njega: car je bio visok 189 cm. „Visoko čelo, oči pune vatre i veličanstva, usta pomalo sarkastičnog izraza, junačke grudi, kolosalna visina i veličanstven hod davali su vladaru nešto izvanredno u izgledu“, pisao je suvremenik grof de Pasi.

2. Ugušio je pobunu dekabrista

Car Nikolaj I. na Senatskom trgu 14. prosinca 1825. Javno vlasništvo Javno vlasništvo

Vladavina Nikolaja I. započela je previranjima – pobunom dekabrista, koja je nastojala zbaciti vlast Romanovih i uspostaviti republikanski oblik vlasti u Rusiji. Pobunu je zapalilo nekoliko mladih dužnosnika i vojnika koji su pripadali državnoj eliti. Međutim, car je čvrsto zaštitio monarhiju i ugušio pobunu koristeći svoju lojalnu vojsku. Ali, car nimalo nije bio oduševljen što je svoju vladavinu morao započeti krvoprolićem. „Ja sam car, ali po koju cijenu, Bože! Po cijenu krvi mojih podanika“, pisao je Nikolaj svom bratu Konstantinu.

3. Bio je kum ruskih željeznica

Željeznička stanica u Sankt-Peterburgu Avgust Petcolt Avgust Petcolt

Za vrijeme vladavine Nikolaja I. izgrađena je prva ruska putnička pruga, od Moskve do Sankt-Peterburga, a upravo je Nikolaj I. definirao širinu ruske željezničke pruge, koja je iznosila 1524 mm (u Europi je iznosila 1435 mm). Ova odluka koju je donio Nikolaj imala je dugotrajne posljedice – zahvaljujući njoj, europski neprijatelji Rusije nisu mogli lako da transportirati svoju vojsku željeznicom na rusko kopno, jer je širina kolosijeka bila drugačija.



Do danas, vlakovi moraju promijeniti okretna postolja na ruskoj granici, kako bi nastavili do svog odredišta.

4. Pod njegovom vladavinom reformiran je ruski pravni sustav

Nikolaj I. nagrađuje Speranskog Aleksej Kivšenko Aleksej Kivšenko

Do 1825. godine, kada je Nikolaj I. postao car, ruski zakon i sustav vlasti bili su u lošem stanju: neki zakoni, čak i od prije jednog stoljeća, iz vremena Petra Velikog, još uvijek su bili aktivni, zajedno s mnogim drugim, što je stvaralo kaos u sferi prava. Nikolaj I. naredio je Mihailu Speranskom, vodećem državniku svog vremena, da izvrši kodifikaciju zakona, koja je završena do 1830-ih. „Kompletna zbirka zakona Carske Rusije“ od 46 tomova sadržala je sve zakone kronološki, a „Zbornik zakona Carske Rusije“ je bio zakonik aktivnih kaznenih i građanskih zakona. Za rad na kodifikaciji ruskih zakona, Speranski je odlikovan najvišim državnim odlikovanjem, Ordenom Svetog Andreja.

5. Bio je obiteljski čovjek, ali je imao ljubavnicu

Carica Aleksandra Fjodorovna Franz Krueger/Državni istorijski muzej Franz Krueger/Državni istorijski muzej

Nikolaj I. je ispao žestok i zahtijevan vladar prema svojim podanicima, ali je bio otac koji je sve opraštao i voljeo svoju obitelj. Marija Fridriks, dvorska dama, sjećala se: „Car Nikolaj Pavlovič je bio najnježniji otac - veseo, šaljiv, zaboravljao bi na ozbiljnost uvijek kada je provodio mirne sate među svojom voljenom ženom, djecom i, kasnije, unucima.“ Međutim, njegova djeca nisu bila razmažena i odgajana su u relativnoj strogosti. Igrali su na otvorenom kada su to htjeli, bez obzira na vrijeme, učili veslanje od mornara i dječaci i djevojčice. Što se tiče njegovih sinova, Nikolaj ih je odgajao u vojničkom stilu, odvodeći ih na vježbe i manevre s drugim mladim kadetima, ne dajući prinčevima nikakve preferencije.

Varvara Nelidova Javno vlasništvo Javno vlasništvo

Međutim, kasnije u životu, Nikola i njegova žena su se polako udaljavali – nakon što je rodila sedmero djece, carica Aleksandra se razboljela i liječnici su joj preporučili duge odmore. Do tada se znalo da je car imao ljubavnicu, Varvaru Nelidovu. „Car je svakim danom sve više bio zauzet Nelidovom. Odlazio je kod nje nekoliko puta dnevno. Pokušavao da bude u njenoj blizini na balu sve vrijeme. Jadna carica je sve to primijećivala i dostojanstveno podnosila“, napisala je Marija Neselrode, dvorska dama.

6. Pripremao je ukidanje kmetstva u Rusiji

Nikolaj I. Mihail Ziči Mihail Ziči

Jedan od ciljeva pobune dekabrista bilo je ukidanje kmetstva u Rusiji. Nikolaj I. je, međutim, također shvatio da kmetstvo koči razvoj zemlje. Za vrijeme njegove vladavine formiran je Tajni odbor koji je raspravljao o mogućnosti ukidanja kmetstva. Još 1855. godine, mjesec dana prije smrti, Nikolaj je rekao svom državniku, Dmitriju Bludovu da ne želi umrijeti dok kmetovi ne budu slobodni; međutim, htio je osloboditi kmetove samo ako zadrže svoj zemljišni posjed. „Tek tada bih bio sretan, kada ovi ljudi budu oslobođeni kmetstva“, rekao je Nikolaj, Aleksandri Smirnovoj-Roset.



Nažalost, Nikolaj I. za života nije uspio osloboditi kmetove. Međutim, pod njim je bilo zabranjeno vlasnicima kmetova da prodaju svoje kmetove bez zemlje, a kmetovima je bilo dozvoljeno da se izvuku iz kmetstva, ako se vlastelinstvo proda za dugove. Kada je Aleksandar II. konačno oslobodio kmetove 1861. godine, on i njegovi državnici su koristili podatke i nacrte zakona koji su bili pripremljeni za vrijeme Nikolaja I.

7. Bio je posvećen slikar i glazbenik

„U kavani“, crtež cara Nikolaja I. Javno vlasništvo Javno vlasništvo

Osim svih važnih stvari kojima se car morao baviti, uvijek je nalazio vremena za glazbu ili slikanje. Nikolaj je u mladosti stekao obrazovanje vojnog inženjera, što je uključivalo puno crtanja – mostova, topova, mapa itd.

„Bal“, crtež cara Nikolaja I. Javno vlasništvo Javno vlasništvo

Zbog toga je Nikolaj postao dobar umjetnik. Volio je i glazbu i svirao je razne puhačke instrumente, što je posebno inspiriralo njegovog unuka, budućeg cara Aleksandra III., da nauči svirati trubu.