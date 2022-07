Kako je izgledao običan sovjetski stan (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

Dobro došli u tipičan sovjetski stan. Krenimo od ulaza! Tu se nalazila vješalica za kapute, kao i mjesto za cipele (ne zaboravite se izuti, molim!) i papuče. Obično bi se tu našli i mali stolčić s telefonom i ogledalo.

Miroslav Murazov/Sputnik Miroslav Murazov/Sputnik

U većini sovjetskih stanova predsoblje nije bilo veće od dva metra kvadratna.

Sergej Čilikov/MAMM/MDF/Russia in Photo Sergej Čilikov/MAMM/MDF/Russia in Photo

Hodnikom ste obično stizali do soba i kuhinje. U zajedničkim stanovima hodnici su ponekad bili tako široki da su djeca po njima mogla voziti bicikle. Ljudi su ih obično koristili za skladištenje različitih predmeta za domaćinstvo.

Međutim, hodnici u stambenim zgradama "hruščovkama" bili su izuzetno uski, samo oko jedan metar.

U novijim stanovima (na slici ispod), sagrađenim uoči Olimpijade 1980. u Moskvi, nalazila se neka vrsta predvorja s više prostora.

A. Kovtun/Sputnik A. Kovtun/Sputnik

Mnoge odluke koje se tiču dizajna interijera bile su uvjetovane nedostatkom prostora, jer je većina stanova podignuta 60-ih bila vrlo mala. Tako da su se čak i u hodniku mogle naći neke neočekivane stvari, kao, na primjer, bicikli ili sanjke na zidovima.

Ili, na primjer, police s knjigama.

Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Kad smo već spomenuli police s knjigama, vjerojatno je to dobra prilika da kažemo nešto više o ovom apsolutno neophodnom dejlu svakog sovjetskog stana.

Mihail Kuhtarev/Sputnik Mihail Kuhtarev/Sputnik

Postojale su velike police i sanduci za knjige (i podna lampa koja je trebala pružiti osvjetljenje čitatelju).

Bile su tu i pojedinačne police za knjige koje su se mogle slagati kao tetris i vješati na zidove u proizvoljnom rasporedu.

Ne zaboravite, Sovjetski Savez bio je zemlja čitača! Ako više ne bi bilo prostora za knjige na policama, nastavili bi ih redati u hrapama svuda po stanu.

A sada zavirimo u najvažniji dio sovjetskog stana (i sovjetskog načina života) - u kuhinju. Svi važni razgovori događali su se u kuhinji...

David Šolomovič/Sputnik David Šolomovič/Sputnik

Međutim, kuhinje su većinom bile tako male da se nekad četveročlana obitelj teško mogla smjestiti i jesti zajedno...

David Šolomovič/Sputnik David Šolomovič/Sputnik

Obično je kuhinja imala radnu površinu, hladnjak, štednjak na plin, sudoper i mali stol.

Često su tu bile stolice bez naslona s nogama koje su se mogle skinuti. Dodatne stolice čuvale su se negdje iza ormara. Rijetko koja kuhinja imala je obične stolice s naslonima, samo zato što je za njih bilo potrebno više prostora.

Anatolij Sergejev-Vasiljev/Sputnik Anatolij Sergejev-Vasiljev/Sputnik

Bilo je uobičajeno da se u ovim malim stanovima okupi mnogo gostiju, obično na rođendane ili druge događaje (čak i vjenčanja). Obični sovjetski građani jednostavno si nisu mogli priuštiti restorane. Zato bi se, kad dođu gosti, stol često morao prenijeti u dnevnu sobu (ili su neki ljudi imali rasklopive stolove za takve prilike).

Nakon večere stol bi pomaknuli u kut i prostor je postajao podij za ples.

Dnevna soba obično je istovremeno bila i blagovaonica, soba za igru, radna soba i spavaća soba za roditelje. Ili je to bila jedina soba u kojoj su svi spavali. (Ponekad je čitava obitelj imala samo jednu sobu u zajedničkom stanu).

Osim toga, u sovjetskim stanovima obično nije postojala odvojena spavaća soba, a bračni je krevet bio prava rijetkost. Sovjetski ljudi radije su se odlučivali za kauč na rasklapanje, jer je zauzimao manje mjesta. A mogli ste ga raširiti i sklopiti svakog dana.

Djeca su domaću zadaću također radila u dnevnoj sobi.

Jurij Kravčuk/Sputnik Jurij Kravčuk/Sputnik

Posebna soba za dijete bila je pravi luksuz.

Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Obično su djeca dijelila sobu s braćom i sestrama... a ponekad i s bakom ili djedom.

Ovo je još jedna zanimljivost sovjetskih stanova. Sav namještaj bio je okrenut prema televizoru. Svi kaučevi, stolice i sofe.

Sergej Lidov/Sputnik Sergej Lidov/Sputnik

Bila je to neka vrsta centra gravitacije za sovjetsku obitelj. Odrasli su svakog dana gledali vijesti, dok su djeca gledala emisiju za laku noć ("Laku noć, mališani!").

Sergej Solovjov/Sputnik Sergej Solovjov/Sputnik

Tepih ste vjerojatno već zapazili...

Valentin Šijanovski/Sputnik Valentin Šijanovski/Sputnik

Svi sovjetski stanovi imali su tepihe i navika da se veliki tepisi stavljaju na pod ostala je i do danas, jer se ljudi koji su odrasli u SSSR-u ne osjećaju "udobno" u sobi s golim podovima.

Tepisi su se također vješali na zidove... Bilo je to najprije zbog čuvanja topline, s obzirom na to da zidovi u sovjetskim stambenim zgradama nisu uvijek bili dobro izolirani. Ali bio je to i znak bogatstva.

Još jedna stvar koja je imala isto toliko smisla kao i tepisi po zidovima bio je plakar sa svečanim posuđem, kristalnim čašama i servisima za čaj i kau.

Vasilij Noskov/Sputnik Vasilij Noskov/Sputnik

Stvar je u tome da se ovo posuđe nikada nije koristilo. Ono je služilo da se u njega gleda, a ne da se iz njega jede i pije. Doduše, povremeno su se događale posebne prilike kada se ono zaista koristilo! Danas se ljudi često šale da je takva prilika mogla naići samo prilikom posjeta engleske kraljice ili generalnog sekretara Komunističke partije!

Semjon Majsterman/TASS Semjon Majsterman/TASS

Iako je u stanovima bilo tako malo mjesta, ljudi bi uvijek pronašli dodatni prostor ne samo za police s knjigama, nego i za klavir...

Boris Kavaškin/Sputnik Boris Kavaškin/Sputnik

…gitaru...

...fonograf ili kasnije gramofon...

…i portrete ili biste Staljina i Lenjina.

Izgleda da smo okončali naš obilazak tipičnog sovjetskog stana. O, čekajte, skoro samo zaboravili balkon!

Legion Media Legion Media

S obzirom na to da nije bilo dovoljno prostora za odlaganje, balkon obično nije korišten kao lijepi prostor za cvijeće i vrtne stolice, nego kao skladište za sve suvišne stvari.

Legion Media Legion Media

Stare drvene skije, tegle za krastavce, pokvareni televizor i radioaparat... Saznajte što ste sve mogli pronaći na ruskim balkonima.